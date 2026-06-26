SOS-Kinderdorf: Kommission kritisiert Aufarbeitung

Wien - Die nach den bekanntgewordenen Missständen an Standorten von SOS-Kinderdorf gegründete unabhängige Reformkommission unter der Leitung der ehemaligen Präsidentin des Obersten Gerichtshofs, Irmgard Griss, hat am Freitag erste Ergebnisse präsentiert. Es wurde Gerüchten, vor allem was den Missbrauch durch den Gründer der Organisation, Hermann Gmeiner, betrifft, "nicht nachgegangen", sagte Griss. "Man hat versucht, das Ganze unter der Decke zu halten", so das Fazit der Kommission.

Zahl der Toten bei Erdbeben in Venezuela auf 589 gestiegen

Caracas - Nach dem verheerenden Doppel-Erdbeben in Venezuela ist die Opferzahl weiter gestiegen. Mindestens 589 Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben, wie Übergangspräsidentin Delcy Rodr�guez am Freitag bei einem Treffen mit Militärs und Beamten berichtete. Die Zahl der Verletzten hatte die Regierung am Vorabend mit 4.300 angegeben. Unter den Trümmern eingestürzter Häuser werden noch zahlreiche Menschen vermisst.

Experten vermissen bei Budget-Hearing Strukturreformen

Wien - Die Anstrengungen der Regierung zur Konsolidierung des Budgets senken zwar das Defizit: Sie reichen aus Sicht der meisten Expertinnen und Experten, die am Freitag zu einem Hearing im parlamentarischen Budgetausschuss geladen waren, mittelfristig aber nicht aus, um den Haushalt nachhaltig in Ordnung zu bringen. Skepsis überwog auch bei der Frage, ob die angestrebte Senkung des Budgetdefizits auf die erlaubten 3 Prozent des BIP bis 2028 mit dem Doppelbudget erreichbar ist.

ME/CFS: Neuer PAIS-Versorgungspfad fixiert

Wien - Die für die Gesundheitsversorgung in Österreich zuständigen Stellen haben sich auf einen Versorgungspfad zu postakuten Infektionssyndromen wie ME/CFS oder Post Covid geeinigt. Nach über eineinhalb Jahren Diskussion wurde am Freitag ein entsprechender Beschluss in der zuständigen Bundes-Zielsteuerungskommission gefasst. Bund, Länder und Sozialversicherungen bekennen sich zum Versorgungsaufbau in ihren Bereichen. Offen blieb die Frage der zuletzt stark kritisierten Gutachten.

Japan ordnet Massenevakuierung vor Taifun an

Tokio/Taipeh - In Japan sollen sich mehr als zwei Millionen Menschen vor dem herannahenden Taifun "Mekkhala" in Sicherheit bringen. Begleitet wurde die Evakuierungsorder am Freitag von Warnungen vor Überschwemmungen und Erdrutschen. Dutzende Zugverbindungen wurden annulliert, viele Schnellstraßen gesperrt und 200 Flüge gestrichen. "Mekkhala" trifft nach Angaben der japanischen Wetterbehörde insbesondere den Westen des Landes. In Taiwan kamen mindestens zwei Menschen ums Leben.

John Bolton bekennt sich in Dokumentenaffäre schuldig

Washington - Der frühere Sicherheitsberater und heutige Kritiker von US-Präsident Donald Trump, John Bolton, hat sich in einer Dokumentenaffäre schuldig bekannt. Der 77-Jährige gestand am Freitag vor einem US-Bundesgericht im Bundesstaat Maryland den unrechtmäßigen Umgang mit vertraulichen Regierungsdokumenten ein, wie die "Washington Post" und andere Medien berichteten. Zugleich willigte er in die Zahlung einer hohen Geldstrafe ein und entging so einer drohenden mehrjährigen Haftstrafe.

Trump zu Hormuz-Attacke: Iran hat Waffenruhe gebrochen

Teheran/Washington/Maskat - US-Präsident Donald Trump hat dem Iran am Freitag einen Verstoß gegen die Waffenruhe-Vereinbarung vorgeworfen. Wie er im Internet schrieb, startete der Iran mindestens vier Drohnenangriffe gegen Schiffe in der Straße von Hormuz. Eine der Drohnen habe ein Frachtschiff getroffen, dieses habe aber seine Fahrt trotz Schadens fortsetzen können. Das US-Militär habe die anderen drei Drohnen abgeschossen. Der Iran warnte Schiffe auch am Freitag vor einer Durchquerung der Meerenge.

Urteile im Prozess um in Türkei vergiftete deutsche Familie

Istanbul/Hamburg - Im Prozess nach dem Tod einer vierköpfigen Familie aus Deutschland, die im Türkeiurlaub mit Insektiziden vergiftet wurde, hat ein Istanbuler Gericht am Freitag vier der sechs Angeklagten schuldig gesprochen und hohe Haftstrafen verhängt. Der Betreiber des Hotels wurde zu 13 Jahren und vier Monaten Haft verurteilt. Der Inhaber der Schädlingsbekämpfungsfirma bekam eine 18-jährige Haftstrafe, ebenso sein Sohn. Ein Mitarbeiter der Firma erhielt zwölf Jahre und zwei Monate Haft.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red