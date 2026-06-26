Rubio gibt Abkommen zwischen Israel und Libanon bekannt

Washington/Beirut/Jerusalem - Im Krieg zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah-Miliz haben sich der Libanon und Israel am Freitag auf ein Rahmenabkommen geeinigt. Die Vereinbarung ist ein erster Schritt in Richtung eines "dauerhaften Friedens", sagte US-Außenminister Marco Rubio in Washington. Die Hisbollah lehnte die unter US-Vermittlung zustande gekommene Vereinbarung jedoch umgehend ab und warnte vor einem Bürgerkrieg.

Zahl der Toten bei Erdbeben in Venezuela auf 920 gestiegen

Caracas - Nach dem verheerenden Doppel-Erdbeben in Venezuela ist die Opferzahl weiter gestiegen: Mindestens 920 Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben. Mehr als 3.300 Menschen seien verletzt worden, teilte der Präsident der Nationalversammlung, Jorge Rodr�guez, am Freitag mit. Nach Angaben der Vereinten Nationen werden mehr als 50.000 Menschen vermisst. "Die Suche in den Trümmern ist eine kolossale Aufgabe", sagte der UNO-Nothilfekoordinator Tom Fletcher am Freitag in Genf.

Abgaben für ältere und geringfügige Beschäftigte steigen

Wien - Die Abgaben für ältere Arbeitnehmer und geringfügig Beschäftigte steigen. Auch Arbeitnehmer über 63 Jahren müssen ab 2027 Arbeitslosenversicherungsbeiträge zahlen. Die Dienstgeberabgabe für geringfügig Beschäftigte wird von 19,4 auf 23 Prozent angehoben. Bis Ende 2027 bleibt außerdem die Geringfügigkeitsgrenze bei 551,10 Euro eingefroren. Der Budgetausschuss hat am Freitag das Budgetbegleitgesetz und per Abänderungsantrag gleichzeitig die Maßnahmen beschlossen.

Tiroler Fernpassroute wegen Demos zwei Stunden gesperrt

Nassereith/Imst/Reutte - Die Tiroler Fernpassstraße (B179), eine stark frequentierte Nord-Süd-Verbindung durch Tirol für den Durchreise- bzw. Urlauberverkehr, wird wegen zweier angekündigter Versammlungen einer Bürgerinitiative am Samstag zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr gesperrt werden. Während der zweistündigen Sperre kann der Fernpass demnach nicht passiert werden. Zeitgleich wird - aus Kapazitäts- und Versorgungssicherheitsgründen - auch die enge Hahntennjochstraße (L246) nicht passierbar sein.

Politikjournalist Andreas Koller mit 65 Jahren verstorben

Wien - Der ehemalige Innenpolitik-Ressortleiter und stellvertretende Chefredakteur der "Salzburger Nachrichten", Andreas Koller, ist am Freitag im Alter von 65 Jahren aufgrund einer Erkrankung verstorben. Das berichtete die Zeitung am Abend. "Sein Tun, seine Worte, sein Einsatz für jüngere Kolleginnen und Kollegen haben längst breite und tiefe Wurzeln geschlagen", würdigte ihn "SN"-Chefredakteurin Karin Zauner in dem Nachruf.

Studie weist auf unterschätze Folgen künftiger Dürren hin

Innsbruck - Eine Studie von Wissenschaftern der Universität Innsbruck hat belegt, dass der Einfluss von Dürre in einem künftigen Klima auf Grünlandökosysteme größer ist als angenommen. In einem zweijährigen Experiment zeigten die Forscher des Institutes für Ökologie, dass zusammentreffende Faktoren wie erhöhte CO2-Konzentration in der Atmosphäre, Klimaerwärmung und Dürre zu einer gegenseitigen "überproportionalen Verstärkung" führten, hieß es am Freitag von der Universität.

Wegen Digitalsteuer: Trump droht Europäern mit Zöllen

Washington - US-Präsident Donald Trump droht europäischen Ländern mit neuen Zöllen in Höhe von 100 Prozent, sollten sie wie unter anderem Österreich Digitalsteuern - also eine Steuer für internationale Digitalkonzerne, die oft aus den USA kommen - beschließen. Die Zölle würden an die Stelle vereinbarter Zollabkommen treten, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social. Das gelte unabhängig davon, ob die Abkommen bereits umgesetzt oder unterschrieben seien.

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red