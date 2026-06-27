Israel und Libanon schließen Vereinbarung

Washington/Beirut/Jerusalem - Im Krieg zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah-Miliz haben sich der Libanon und Israel am Freitag auf ein Rahmenabkommen geeinigt. Die Vereinbarung ist ein erster Schritt in Richtung eines "dauerhaften Friedens", sagte US-Außenminister Marco Rubio in Washington. Die Hisbollah lehnte die unter US-Vermittlung zustande gekommene Vereinbarung jedoch umgehend ab und warnte vor einem Bürgerkrieg. In der libanesischen Hauptstadt Beirut kam es zu Protesten.

US-Militär: Haben Angriffe gegen den Iran durchgeführt

Teheran/Washington/Maskat - Das US-Militär hat nach eigenen Angaben trotz vereinbarter Waffenruhe Angriffe gegen den Iran durchgeführt. Dies sei eine Reaktion auf die Attacke auf ein Frachtschiff am Donnerstag, die die USA dem Iran zuschreiben, teilte das für die Golfregion zuständige Regionalkommando (CENTCOM) mit. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump Teheran einen Verstoß gegen die Waffenruhe-Vereinbarung vorgeworfen. Laut CNN mit Berufung auf einen US-Regierungsvertreter ist die Aktion beendet.

Selenskyj: "Haben Putin Friedensvorschlag übermittelt"

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine hat laut Präsident Wolodymyr Selenskyj ihre Vorschläge für eine Friedenslösung an Kriegsgegner Russland übermittelt. "Die Freunde von (Kremlchef Wladimir) Putin haben von uns gehört, dass ein Treffen und ein Ende des Kriegs möglich sind", so Selenskyj am Freitag in seiner abendlichen Videobotschaft. Vor Kurzem hatte der Machthaber in Belarus, Alexander Lukaschenko, über ein Treffen mit Abgesandten Selenskyjs berichtet. Lukaschenko gilt als enger Partner Putins.

Tiroler Fernpassroute wegen Demos zwei Stunden gesperrt

Nassereith/Imst/Reutte - Die Tiroler Fernpassstraße (B179), eine stark frequentierte Nord-Süd-Verbindung durch Tirol für den Durchreise- bzw. Urlauberverkehr, wird wegen zweier angekündigter Versammlungen einer Bürgerinitiative am Samstag zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr gesperrt werden. Während der zweistündigen Sperre kann der Fernpass demnach nicht passiert werden. Zeitgleich wird - aus Kapazitäts- und Versorgungssicherheitsgründen - auch die enge Hahntennjochstraße (L246) nicht passierbar sein.

Sensation perfekt: Kap Verde nach 0:0 gegen Saudis weiter

Houston (Texas) - Die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko hat ihre erste große Sensation. Der rund 600.000 Einwohner zählende Inselstaat Kap Verde schaffte in der Nacht auf Samstag in Houston mit einem torlosen Remis gegen Saudi-Arabien bei der WM-Premiere den Aufstieg ins Sechzehntelfinale. Mit drei Punkten beendete der krasse Außenseiter die Gruppe H hinter Spanien und vor Uruguay auf Rang zwei und trifft am kommenden Samstag (00.00 Uhr) auf Titelverteidiger Argentinien.

Venezuela militarisiert Katastrophenregion nach Erdbeben

Caracas - Angesichts der schweren Schäden im Bundesstaat La Guaira durch das Doppel-Erdbeben in Venezuela hat die Regierung die Region im Norden des Landes militarisiert. Die Streitkräfte hätten die Kontrolle übernommen, um die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten und die Arbeit der Rettungskräfte zu erleichtern, sagte der Präsident der Nationalversammlung, Jorge Rodr�guez. Die offizielle Zahl der Todesopfer in Venezuela liegt bei 920, wie Rodr�guez mitteilte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red