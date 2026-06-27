Trotz Waffenruhe gegenseitige Angriffe von USA und Iran

Teheran/Washington/Maskat - Das US-Militär hat trotz vereinbarter Waffenruhe Angriffe gegen den Iran durchgeführt. Dies sei eine Reaktion auf die Attacke auf ein Frachtschiff, die die USA dem Iran zuschreiben, teilte das für die Golfregion zuständige Regionalkommando (CENTCOM) mit. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump Teheran einen Verstoß gegen die Waffenruhe-Vereinbarung vorgeworfen. Die iranischen Revolutionsgarden erklärten daraufhin, die Marine habe als Vergeltung US-Einrichtungen attackiert.

Kinder sind stärkste Gruppe bei Asylwerbern

Wien - Die Asylstatistik bringt auch im Mai nicht viel Neues. Der rückläufige Trend bei den Anträgen setzt sich in Richtung Sommer fort. Im Mai wurden 771 Ansuchen eingebracht, was einen Rückgang um 47 Prozent zum Vergleichsmonat 2025 bedeutet. Über die ersten fünf Monate beträgt das Minus bei den Anträgen 46 Prozent. Mittlerweile deutlich am stärksten ist die Gruppe der 0- bis 7-Jährigen. 40,5 Prozent der heuer eingebrachten Anträge stammen von Kindern aus dieser Altersgruppe.

Venezuela militarisiert Katastrophenregion nach Erdbeben

Caracas - Angesichts der schweren Schäden im Bundesstaat La Guaira durch das Doppel-Erdbeben in Venezuela hat die Regierung die Region im Norden des Landes militarisiert. Die Streitkräfte hätten die Kontrolle übernommen, um die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten und die Arbeit der Rettungskräfte zu erleichtern, sagte der Präsident der Nationalversammlung, Jorge Rodr�guez. Die offizielle Zahl der Todesopfer in Venezuela liegt bei 920, wie Rodr�guez mitteilte.

Tiroler Fernpassroute wegen Demos zwei Stunden gesperrt

Nassereith/Imst/Reutte - Die Tiroler Fernpassstraße (B179), eine stark frequentierte Nord-Süd-Verbindung durch Tirol für den Durchreise- bzw. Urlauberverkehr, wird wegen zweier angekündigter Versammlungen einer Bürgerinitiative am Samstag zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr gesperrt werden. Während der zweistündigen Sperre kann der Fernpass demnach nicht passiert werden. Zeitgleich wird - aus Kapazitäts- und Versorgungssicherheitsgründen - auch die enge Hahntennjochstraße (L246) nicht passierbar sein.

Sensation perfekt: Kap Verde nach 0:0 gegen Saudis weiter

Houston (Texas) - Die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko hat ihre erste große Sensation. Der rund 600.000 Einwohner zählende Inselstaat Kap Verde schaffte in der Nacht auf Samstag in Houston mit einem torlosen Remis gegen Saudi-Arabien bei der WM-Premiere den Aufstieg ins Sechzehntelfinale. Mit drei Punkten beendete der krasse Außenseiter die Gruppe H hinter Spanien und vor Uruguay auf Rang zwei und trifft am kommenden Samstag (00.00 Uhr) auf Titelverteidiger Argentinien.

Gewessler fordert Sofortmaßnahmen für Hitzeschutz

Wien - Grünen-Chefin Leonore Gewessler hat angesichts der Hitzewelle in Österreich Sofortmaßnahmen zum Schutz der Bevölkerung gefordert. "Auch Menschen ohne Haus am See haben Hitzeschutz verdient", sagte Gewessler in einer Aussendung. Temperaturen um die 40 Grad und der Umgang damit würden die ungerechte Politik der Regierung aufzeigen. Die Hitze werde immer mehr zu einer gesundheitlichen Bedrohung für die Menschen.

Mann half Lenker bei Autoreparatur: Von Fahrzeug erdrückt

Ebensee - Ein 20-Jähriger in Ebensee (Bezirk Gmunden) hat sein Leben verloren, weil er einem ihm zuvor unbekannten Fahrzeuglenker bei einer Autoreparatur helfen wollte. Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Samstag mitteilte, befand sich der Mann unter dem mit einem Wagenheber angehobenen Fahrzeug, als dieser aus ungeklärter Ursache nachgab. Das Fahrzeug sei in der Folge auf den Mann gefallen und habe ihn erdrückt.

Dreifachmord in Rom: Eltern und fünfjährige Tochter getötet

Rom - Bei einem mutmaßlichen Dreifachmord im römischen Stadtteil Casalotti sind eine 39-jährige Frau, ihr 38-jähriger Ehemann und ihre fünf Jahre alte Tochter durch Messerstiche getötet worden. Der 20-jährige Sohn der Familie wurde verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Zustand gilt nach Behördenangaben als nicht lebensbedrohlich.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red