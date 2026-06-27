Trotz Waffenruhe gegenseitige Angriffe von USA und Iran

Teheran/Washington/Maskat - Das US-Militär hat trotz vereinbarter Waffenruhe Angriffe gegen den Iran durchgeführt. Dies sei eine Reaktion auf die Attacke auf ein Frachtschiff, die die USA dem Iran zuschreiben, teilte das für die Golfregion zuständige Regionalkommando (CENTCOM) mit. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump Teheran einen Verstoß gegen die Waffenruhe-Vereinbarung vorgeworfen. Die iranischen Revolutionsgarden erklärten daraufhin, die Marine habe als Vergeltung US-Einrichtungen attackiert.

Fernpass-Sperre wegen Demos für zwei Stunden begonnen

Nassereith/Imst/Reutte - Die Sperre der Tiroler Fernpassstraße (B179), einer stark frequentierten Nord-Süd-Verbindung durch Tirol für den Durchreise- bzw. Urlauberverkehr, wegen zweier Protestversammlungen einer Bürgerinitiative hat am Samstag kurz vor 10.00 Uhr begonnen. Sie wird bis 12.00 Uhr andauern. Zeitgleich trat - aus Kapazitäts- und Versorgungssicherheitsgründen - auch die Sperre der engen Hahntennjochstraße (L246) in Kraft. Die Verkehrslage stellte sich indes vorerst sehr entspannt dar.

34-Jähriger ertrank nach Brückensprung in Neue Donau

Wien - Ein 34-Jähriger ist am Freitagabend in Wien-Floridsdorf nach einem Sprung von einer Fußgängerbrücke in die Neue Donau gestorben. Der Mann soll laut der anwesenden Lebensgefährtin noch zu einem Brückenpfeiler bei der U-Bahn-Station Neue Donau geschwommen und dann untergegangen sein. Taucher der Berufsfeuerwehr Wien brachten den Mann an Land, die Berufsrettung Wien startete Reanimationsmaßnahmen, welche aber nicht mehr erfolgreich waren. Das teilte die Polizei am Samstag mit.

Ukrainische Flamingo-Raketen trafen Rüstungswerk

Dnipro (Dnipropetrowsk) - Die Ukraine hat nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj ein Rüstungswerk in der russischen Region Wolgograd mit Flamingo-Raketen aus eigener Produktion getroffen. Der nächtliche Angriff habe ein Feuer auf dem Gelände der Fabrik Titan-Barrikady ausgelöst, teilte Selenskyj am Samstag auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. In dem Werk werden Artilleriesysteme und Bauteile für Raketenwerfer hergestellt.

Gerüchte über Kinderhandel bei Vinted: Frankreich ermittelt

Nanterre - Nach Gerüchten über Kinderhandel beim Secondhand-Onlinehändler Vinted hat die französische Justiz Ermittlungen zu den verdächtigen Angeboten eingeleitet. Wie die Staatsanwaltschaft in Nanterre westlich von Paris der Nachrichtenagentur AFP am Freitagabend bestätigte, wird das Vorermittlungsverfahren von einer Abteilung geführt, die auf die Untersuchung von Straftaten gegen Kinder spezialisiert ist.

Ermittlungen nach Leichenfund in Wien

Wien - Nach dem Fund der Leiche einer 70-jährigen Frau in einer Wohnung auf der Linken Wienzeile in Wien-Mariahilf laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Die Ermittler durchleuchten das persönliche Umfeld des Opfers und suchen unter anderem nach einem vermeintlichen Mitbewohner, bestätigte die Polizei am Samstag. Die Frau war am späten Donnerstagabend mit mehreren Stichverletzungen in ihrem Zuhause gefunden worden. Einbruchsspuren waren nicht vorhanden, hieß es.

Kinder sind stärkste Gruppe bei Asylwerbern

Wien - Die Asylstatistik bringt auch im Mai nicht viel Neues. Der rückläufige Trend bei den Anträgen setzt sich in Richtung Sommer fort. Im Mai wurden 771 Ansuchen eingebracht, was einen Rückgang um 47 Prozent zum Vergleichsmonat 2025 bedeutet. Über die ersten fünf Monate beträgt das Minus bei den Anträgen 46 Prozent. Mittlerweile deutlich am stärksten ist die Gruppe der 0- bis 7-Jährigen. 40,5 Prozent der heuer eingebrachten Anträge stammen von Kindern aus dieser Altersgruppe.

Gewessler fordert Sofortmaßnahmen für Hitzeschutz

Wien - Grünen-Chefin Leonore Gewessler hat angesichts der Hitzewelle in Österreich Sofortmaßnahmen zum Schutz der Bevölkerung gefordert. "Auch Menschen ohne Haus am See haben Hitzeschutz verdient", sagte Gewessler in einer Aussendung. Temperaturen um die 40 Grad und der Umgang damit würden die ungerechte Politik der Regierung aufzeigen. Die Hitze werde immer mehr zu einer gesundheitlichen Bedrohung für die Menschen.

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red