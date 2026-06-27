Irans Außenministerium verurteilt neue US-Angriffe

Teheran - Das iranische Außenministerium hat die jüngsten US‐Luftangriffe auf mehrere Ziele an der Südküste des Landes scharf verurteilt. Es handle sich um einen "offenkundigen Verstoß" gegen das Rahmenabkommen, schrieb das Ministerium in einer Mitteilung, die die Nachrichtenagentur ISNA verbreitete. Der Iran werde seine Souveränität, Sicherheit und nationalen Interessen mit aller Kraft verteidigen. Er führte seinerseits neue Militärschläge durch.

34-Jähriger ertrank nach Brückensprung in Neue Donau

Wien - Ein 34-Jähriger ist am Freitagabend in Wien-Floridsdorf nach einem Sprung von einer Fußgängerbrücke in die Neue Donau gestorben. Der Mann soll laut der anwesenden Lebensgefährtin noch zu einem Brückenpfeiler bei der U-Bahn-Station Neue Donau geschwommen und dann untergegangen sein. Taucher der Berufsfeuerwehr Wien brachten den Mann an Land, die Berufsrettung Wien startete Reanimationsmaßnahmen, welche aber nicht mehr erfolgreich waren. Das teilte die Polizei am Samstag mit.

Ukrainische Flamingo-Raketen trafen Rüstungswerk

Dnipro (Dnipropetrowsk) - Die Ukraine hat nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj ein Rüstungswerk in der russischen Region Wolgograd mit Flamingo-Raketen aus eigener Produktion getroffen. Der nächtliche Angriff habe ein Feuer auf dem Gelände der Fabrik Titan-Barrikady ausgelöst, teilte Selenskyj am Samstag auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. In dem Werk werden Artilleriesysteme und Bauteile für Raketenwerfer hergestellt.

Gerüchte über Kinderhandel bei Vinted: Frankreich ermittelt

Nanterre - Nach Gerüchten über Kinderhandel beim Secondhand-Onlinehändler Vinted hat die französische Justiz Ermittlungen zu den verdächtigen Angeboten eingeleitet. Wie die Staatsanwaltschaft in Nanterre westlich von Paris der Nachrichtenagentur AFP am Freitagabend bestätigte, wird das Vorermittlungsverfahren von einer Abteilung geführt, die auf die Untersuchung von Straftaten gegen Kinder spezialisiert ist.

Ermittlungen nach Leichenfund in Wien

Wien - Nach dem Fund der Leiche einer 70-jährigen Frau in einer Wohnung auf der Linken Wienzeile in Wien-Mariahilf laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Die Ermittler durchleuchten das persönliche Umfeld des Opfers und suchen unter anderem nach einem vermeintlichen Mitbewohner, bestätigte die Polizei am Samstag. Die Frau war am späten Donnerstagabend mit mehreren Stichverletzungen in ihrem Zuhause gefunden worden. Einbruchsspuren waren nicht vorhanden, hieß es.

Mann half Lenker bei Autoreparatur: Von Fahrzeug erdrückt

Ebensee - Ein 20-Jähriger in Ebensee (Bezirk Gmunden) hat sein Leben verloren, weil er einem ihm zuvor unbekannten Fahrzeuglenker bei einer Autoreparatur helfen wollte. Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Samstag mitteilte, befand sich der Mann unter dem mit einem Wagenheber angehobenen Fahrzeug, als dieser aus ungeklärter Ursache nachgab. Das Fahrzeug sei in der Folge auf den Mann gefallen und habe ihn erdrückt.

Dreifachmord in Rom: Eltern und fünfjährige Tochter getötet

Rom - Bei einem mutmaßlichen Dreifachmord im römischen Stadtteil Casalotti sind eine 39-jährige Frau, ihr 38-jähriger Ehemann und ihre fünf Jahre alte Tochter durch Messerstiche getötet worden. Der 20-jährige Sohn der Familie wurde verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Zustand gilt nach Behördenangaben als nicht lebensbedrohlich.

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red