Österreich nähert sich dem Höhepunkt der Hitzewelle

Österreich/Wien - Österreich nähert sich dem Höhepunkt der Hitzewelle. Die Meteorologen von Geosphere Austria prognostizieren für Sonntag landesweit hohe Temperaturen mit bis zu 40 Grad im Osten. Es gilt weiterhin die höchste Wetterwarnstufe für den Nordosten Österreichs inklusive dem Raum Wels/Linz sowie für Graz, Klagenfurt und Villach. In den betroffenen Gebieten bedeutet das eine "extreme Hitzebelastung". Laut Vorhersage könnte am Sonntag der österreichweite Hitzerekord fallen.

Geld-"Staubsauger": Neue Ermittlungen gegen Benko in München

Wien/München - Gegen Rene Benko gibt es nun Ermittlungen in einem 18. Strang der strafrechtlichen Aufarbeitung der Pleiten seines zusammengebrochenen Signa-Konglomerats. Es geht um das Absaugen von Geldern bei zwei Signa-Projekten in der bayerischen Landeshauptstadt. Die Staatsanwaltschaft München ermittelt laut "Süddeutscher Zeitung" und ORF wegen mutmaßlicher Untreue und Betrugs in dreistelliger Millionenhöhe, zeigt ein Zwischenbericht der Behörde. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Fernpass-Demo in Tirol: Hunderte Teilnehmer äußerten Unmut

Nassereith/Imst/Reutte - Die Sperre der Tiroler Fernpassstraße (B179), einer stark frequentierten Nord-Süd-Verbindung, wegen zweier Protestversammlungen einer Bürgerinitiative gegen das "Fernpasspaket" der ÖVP/SPÖ-Landesregierung hat am Samstag kurz vor 10.00 Uhr begonnen und wie vorgesehen um 12.00 Uhr geendet. Laut Polizeiangaben insgesamt bis zu 700 Teilnehmer versammelten sich bei Protestmärschen auf Reuttener und Imster Seite. Die Verkehrslage stellte sich entspannt dar, ein Chaos blieb aus.

Hoffnung auf Überlebende nach Venezuela-Beben schwindet

Caracas - Nach dem verheerenden Doppel-Erdbeben mit mindestens 920 Toten schwindet in Venezuela die Hoffnung, noch Überlebende in den Trümmern zu finden. In der besonders schlimm betroffenen Stadt La Guaira suchten die Menschen in den Überresten eines eingestürzten Wohnblocks nach Verschütteten. Übergangspräsidentin Delcy Rodr�guez wurde am Freitag in einem beschädigten Stadtteil der Hauptstadt Caracas ausgebuht. Landesweit wurden nach UNO-Angaben mehr als 50.000 Menschen vermisst.

Ukrainische Flamingo-Raketen trafen Rüstungswerk

Dnipro (Dnipropetrowsk) - Die Ukraine hat nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj ein Rüstungswerk in der russischen Region Wolgograd mit Flamingo-Raketen aus eigener Produktion getroffen. Der nächtliche Angriff habe ein Feuer auf dem Gelände der Fabrik Titan-Barrikady ausgelöst, teilte Selenskyj am Samstag auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. In dem Werk werden Artilleriesysteme und Bauteile für Raketenwerfer hergestellt.

Unwetterwarnung für Westtirol am Sonntag

Innsbruck - Die GeoSphere Austria hat für Sonntag eine Unwetterwarnung für Teile Tirols ausgegeben. Zwischen Mittag und Mitternacht sei insbesondere in den westlichen Landesteilen mit Starkregen, Hagelschlag und Sturmböen zu rechnen, weshalb die Warnstufe auf "Orange" (Stufe 3 von 4) gesetzt wurde. In den restlichen Teilen Nord- und Osttirols gilt aktuell Warnstufe "Gelb". Auch hier seien aber einzelne starke Gewitterereignisse möglich.

Irans Außenministerium verurteilt neue US-Angriffe

Teheran - Das iranische Außenministerium hat die jüngsten US‐Luftangriffe auf mehrere Ziele an der Südküste des Landes scharf verurteilt. Es handle sich um einen "offenkundigen Verstoß" gegen das Rahmenabkommen, schrieb das Ministerium in einer Mitteilung, die die Nachrichtenagentur ISNA verbreitete. Der Iran werde seine Souveränität, Sicherheit und nationalen Interessen mit aller Kraft verteidigen. Er führte seinerseits neue Militärschläge durch.

Tausende bei Christopher Street Day in München

München - Trotz großer Hitze haben Tausende Menschen beim Christopher Street Day (CSD) in München gefeiert. Mehr als 200 Gruppen zogen ab der Mittagszeit in der farbenfrohen Parade durch die bayerische Hauptstadt. Im Anschluss war ein Straßenfest auf der Ludwigstraße geplant, zu dem die Veranstalter mehr als 300.000 Menschen erwarteten.

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red