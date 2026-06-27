Österreich nähert sich dem Höhepunkt der Hitzewelle

Österreich/Wien - Die Hitzewelle hat bereits am Samstag für Höchsttemperaturen gesorgt: An insgesamt 125 von 277 Messstationen der Geosphere Austria wurden neue Spitzenwerte registriert. Laut Vorhersage könnte am Sonntag dann auch der Allzeithitzerekord aus dem Jahr 2013 im niederösterreichischen Bad Deutsch-Altenburg fallen. Genau dort wurde am Samstag um 17.00 Uhr mit 39,3 Grad auch die höchste Temperatur in Österreich gemessen, wie die Geosphere am frühen Abend gegenüber der APA mitteilte.

Deutlich mehr Rettungseinsätze in Wien wegen Hitze

Wien - Die Wiener Berufsrettung hat am Samstag wegen der Hitze bei ihren Rettungseinsätzen ein Plus von etwa 15 Prozent verzeichnet. Die zusätzlichen Einsätze waren jedoch gut zu bewältigen, die Rettung hatte wegen der Wetterprognose personell gut vorgesorgt, sagte ein Sprecher zur APA. Auffallend sei, dass die hitzebedingten Einsätze nicht mehr nur ältere Menschen und vulnerable Gruppen betreffen, hieß es am Samstag.

Geld-"Staubsauger": Neue Ermittlungen gegen Benko in München

Wien/München - Gegen Rene Benko gibt es nun Ermittlungen in einem 18. Strang der strafrechtlichen Aufarbeitung der Pleiten seines zusammengebrochenen Signa-Konglomerats. Es geht um das Absaugen von Geldern bei zwei Signa-Projekten in der bayerischen Landeshauptstadt. Die Staatsanwaltschaft München ermittelt laut "Süddeutscher Zeitung" und ORF wegen mutmaßlicher Untreue und Betrugs in dreistelliger Millionenhöhe, zeigt ein Zwischenbericht der Behörde. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Israel fliegt Angriff auf mutmaßliche Kämpfer im Libanon

Jerusalem/Beirut - Einen Tag nach der Unterzeichnung eines Rahmenabkommens mit dem Libanon über einen Weg zum dauerhaften Frieden ist Israel einen Luftangriff im Süden des Nachbarlandes geflogen. Der Angriff in der Region der Stadt Nabatiyeh habe sich gegen "mutmaßliche Terroristen" gerichtet, die eine Drohung gegen israelische Soldaten ausgesprochen hätten, teilte eine Sprecherin der israelischen Armee am Samstag der Nachrichtenagentur AFP mit.

Norbert Hofer wurde Führerschein entzogen

Pinkafeld - Der ehemalige FPÖ-Obmann und Verkehrsminister Norbert Hofer musste am Freitag nach einem positiven Alko-Vortest seinen Führerschein abgeben, berichtete die "Kronen Zeitung" (online) am Samstag. Hofer, der nach seinem Rückzug als Klubobmann der FPÖ Burgenland Ende 2025 und seinem Wechsel in die Privatwirtschaft einfacher Abgeordneter im Landtag ist, soll 2,48 Promille im Blut gehabt haben. In einem Statement betonte er, dass es ihm leid tue.

Baby aus Erdbeben-Trümmern in Venezuela gerettet

Caracas - 32 Stunden nach dem verheerenden Doppel-Erdbeben in Venezuela ist ein Baby lebend aus den Trümmern gerettet worden. Auf einem Video aus der besonders schlimm betroffenen Küstenstadt La Guaira ist zu sehen, wie Rettungskräfte den Säugling am Freitagabend bei Scheinwerferlicht und unter dem Applaus ihrer Kollegen aus einem Trümmerberg befreiten.

Zehntausende feiern bei Pride-Parade in Budapest

Budapest - Bunt, fröhlich und stolz: In Budapest haben Zehntausende Menschen der Hitze getrotzt und an der diesjährigen Pride-Parade teilgenommen - der ersten seit der Abwahl des rechtsnationalistischen Regierungschefs Viktor Orb�n. Viele der Teilnehmenden, darunter vor allem junge Menschen, schwenkten am Samstag kleine Fähnchen oder große Regenbogenbanner.

Feuerwehr-Großeinsätze bei Waldbränden in Tirol

Schwendau/Söll - In Tirol sind am Samstag um die Mittagszeit zwei Brände ausgebrochen, die jeweils einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr nach sich zogen. In Söll (Bezirk Kufstein) ging östlich des "Großen Pölven" auf einer Höhe von 1.572 Metern ein Waldstück in Flammen auf. Neben zahlreichen Feuerwehren aus dem Bezirk sowie aus Innsbruck waren drei Hubschrauber im Löscheinsatz. Die Bergrettung Wörgl wurde zur Absicherung der Löscharbeiten eingeflogen, berichtete die Polizei.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red