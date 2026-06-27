Graz wählt einen neuen Gemeinderat

Graz - In der steirischen Landeshauptstadt Graz werden am Sonntag ein neuer Gemeinderat sowie die Bezirksräte und der Migrantenbeirat gewählt. 225.883 Personen (2021: 223.512) sind wahlberechtigt und können zwischen elf Parteien und Listen entscheiden. Umfragen deuten auf einen Sieg für Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) hin, die 2021 überraschend Platz eins geholt hatte. Die Wahllokale sperren um 7.00 Uhr auf, Wahlschluss ist 16.00 Uhr. Eine erste Hochrechnung gibt es um 17.00 Uhr.

Österreich nähert sich dem Höhepunkt der Hitzewelle

Österreich/Wien - Die Hitzewelle hat bereits am Samstag für Höchsttemperaturen gesorgt: An insgesamt 125 von 277 Messstationen der Geosphere Austria wurden neue Spitzenwerte registriert. Laut Vorhersage könnte am Sonntag dann auch der Allzeithitzerekord aus dem Jahr 2013 im niederösterreichischen Bad Deutsch-Altenburg fallen. Genau dort wurde am Samstag um 17.00 Uhr mit 39,3 Grad auch die höchste Temperatur in Österreich gemessen, wie die Geosphere am frühen Abend gegenüber der APA mitteilte.

Serbiens Präsident Vucic kündigt Rücktritt und Neuwahlen an

Belgrad - Serbiens Präsident Aleksandar Vucic hat am Samstag seinen Rücktritt in wenigen Wochen sowie vorgezogene Präsidentschafts- und Parlamentswahlen angekündigt. "Ich werde nur noch ein paar Wochen Präsident sein, und dann werde ich zurücktreten", sagte Vucic auf einer regierungsfreundlichen Kundgebung in der Hauptstadt Belgrad. Er kündigte zudem an, seine Serbische Fortschrittspartei (SNS) bei den Wahlen unterstützen zu wollen.

Zehntausende feiern bei Pride-Parade in Budapest

Budapest - Bunt, fröhlich und stolz: In Budapest haben Zehntausende Menschen der Hitze getrotzt und an der diesjährigen Pride-Parade teilgenommen - der ersten seit der Abwahl des rechtsnationalistischen Regierungschefs Viktor Orb�n. Viele der Teilnehmenden, darunter vor allem junge Menschen, schwenkten am Samstag kleine Fähnchen oder große Regenbogenbanner.

Mehr als 1.400 Tote nach Erdbeben in Venezuela

Caracas - Die Zahl der Toten nach der Erdbebenkatastrophe in Venezuela ist auf 1.430 gestiegen. Mehr als 3.200 Menschen seien verletzt worden, teilte der Präsident der Nationalversammlung, Jorge Rodr�guez, am Samstag mit. Nach den Erdbeben der Stärke 7,2 und 7,5 am Mittwoch habe es 430 Nachbeben gegeben. Mehr als 70.000 Familien seien nach der Katastrophe von den Behörden mit Hilfe unterstützt worden. Landesweit werden nach UNO-Angaben mehr als 50.000 Menschen vermisst.

Norbert Hofer wurde Führerschein entzogen

Pinkafeld - Der ehemalige FPÖ-Obmann und Verkehrsminister Norbert Hofer musste am Freitag nach einem positiven Alko-Vortest seinen Führerschein abgeben, berichtete die "Kronen Zeitung" (online) am Samstag. Hofer, der nach seinem Rückzug als Klubobmann der FPÖ Burgenland Ende 2025 und seinem Wechsel in die Privatwirtschaft einfacher Abgeordneter im Landtag ist, soll 2,48 Promille im Blut gehabt haben. In einem Statement betonte er, dass es ihm leid tue.

Feuerwehr-Großeinsätze bei Waldbränden in Tirol

Schwendau/Söll - In Tirol sind am Samstag um die Mittagszeit zwei Brände ausgebrochen, die jeweils einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr nach sich zogen. In Söll (Bezirk Kufstein) ging östlich des "Großen Pölven" auf einer Höhe von 1.572 Metern ein Waldstück in Flammen auf. Neben zahlreichen Feuerwehren aus dem Bezirk sowie aus Innsbruck waren drei Hubschrauber im Löscheinsatz. Die Bergrettung Wörgl wurde zur Absicherung der Löscharbeiten eingeflogen, berichtete die Polizei.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red