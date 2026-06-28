Längere Hitzeperioden für Austro-Volkswirtschaft nachteilig

Wien - Hitzewellen werden häufiger, länger und intensiver. Das ist derzeit nicht nur europaweit zu spüren, sondern auch wissenschaftlicher Konsens. Nicht nur Mensch und Natur werden dadurch belastet, sondern auch die Arbeitswelt und die gesamte Volkswirtschaft. Wenn sich die Hitzephasen ausweiten und verstärken hat das gerade für die heimische Wirtschaft mehr Nachteile als Vorteile, geht aus einem APA-Gespräch mit Wifo-Volkswirt Marcus Scheiblecker hervor.

Graz wählt einen neuen Gemeinderat

Graz - In der steirischen Landeshauptstadt Graz werden am Sonntag ein neuer Gemeinderat sowie die Bezirksräte und der Migrantenbeirat gewählt. 225.883 Personen (2021: 223.512) sind wahlberechtigt und können zwischen elf Parteien und Listen entscheiden. Umfragen deuten auf einen Sieg für Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) hin, die 2021 überraschend Platz eins geholt hatte. Die Wahllokale sperren um 7.00 Uhr auf, Wahlschluss ist 16.00 Uhr. Eine erste Hochrechnung gibt es um 17.00 Uhr.

USA und Iran liefern sich Angriffe - Explosionen am Golf

Teheran - Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran nehmen zu. US-Streitkräfte verübten in der zweiten Nacht in Folge einen Vergeltungsschlag gegen den Iran. Wie das US-Regionalkommando CENTCOM mitteilte, seien "iranische militärische Überwachungseinrichtungen, Kommunikationssysteme, Luftabwehrstellungen, Drohnenlager und Mittel zur Minenverlegung" getroffen worden. Die iranischen Revolutionsgarden antworteten mit Raketen- und Drohnenangriffen auf US-Ziele in Kuwait und Bahrain.

Der 50. Bachmann-Preis wird vergeben

Klagenfurt - Am Sonntag wird in Klagenfurt zum 50. Mal der Bachmann-Preis vergeben. Wenige Tage nach dem 100. Geburtstag der Dichterin Ingeborg Bachmann werden beim Jubiläum der Tage der deutschsprachigen Literatur durch Punktevergabe einer siebenköpfigen Jury Preise im Gesamtwert von 75.000 Euro vergeben. Nach den Lesungen und Jurydiskussion gelten die Ungarin Kinga T�th, die Österreicherin Magdalena Schrefel sowie die Deutschen Jovana Reisinger und Lena Schätte als Favoritinnen.

Israel fliegt Angriff auf mutmaßliche Kämpfer im Libanon

Jerusalem/Beirut - Einen Tag nach der Unterzeichnung eines Rahmenabkommens mit dem Libanon über einen Weg zum dauerhaften Frieden hat Israel einen Luftangriff im Süden des Nachbarlandes geflogen. Laut der Nachrichtenagentur NNA griffen israelische Kampfflugzeuge am Samstagabend ein nicht näher benanntes Ziel in Nabatiyeh im Süden des Libanon an. Das Gesundheitsministerium in Beirut erklärte, mindestens ein Mensch sei getötet und zwei weitere verletzt worden.

Serbiens Präsident Vucic kündigt Rücktritt und Neuwahlen an

Belgrad - Serbiens Präsident Aleksandar Vucic hat am Samstag seinen Rücktritt in wenigen Wochen sowie vorgezogene Präsidentschafts- und Parlamentswahlen angekündigt. "Ich werde nur noch ein paar Wochen Präsident sein, und dann werde ich zurücktreten", sagte Vucic auf einer regierungsfreundlichen Kundgebung in der Hauptstadt Belgrad. Experten zufolge dürfte er damit einen Wechsel in das Amt des Ministerpräsidenten anstreben, um weiter an der Macht zu bleiben.

Mehr als 1.400 Tote nach Erdbeben in Venezuela

Caracas - Die Zahl der Toten nach der Erdbebenkatastrophe in Venezuela ist auf 1.430 gestiegen. Mehr als 3.200 Menschen seien verletzt worden, teilte der Präsident der Nationalversammlung, Jorge Rodr�guez, am Samstag mit. Nach den Erdbeben der Stärke 7,2 und 7,5 am Mittwoch habe es 430 Nachbeben gegeben. Mehr als 70.000 Familien seien nach der Katastrophe von den Behörden mit Hilfe unterstützt worden. Landesweit werden nach UNO-Angaben mehr als 50.000 Menschen vermisst.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red