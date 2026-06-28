ÖFB-Team nach 3:3 gegen Algerien im Sechzehntelfinale

Kansas City (Kansas) - Österreichs Nationalteam steht bei der Fußball-WM im Sechzehntelfinale. Die ÖFB-Auswahl erreichte in einem hochdramatischen Duell mit Algerien durch ein Tor von "Joker" Sasa Kalajdzic in der 96. Minute ein 3:3 und beendete damit die Gruppe J als Zweiter. In der Runde der letzten 32 geht es nun am Donnerstag (21.00 Uhr MESZ) in Los Angeles gegen Spanien. Algerien stieg als einer der besten Gruppendritten auf und bekommt es in der K.o.-Phase mit der Schweiz zu tun.

Graz wählt einen neuen Gemeinderat

Graz - Alle 111 Wahllokale in der steirischen Landeshauptstadt Graz haben ihre Türen nun für die Wahl eines neuen Gemeinderats geöffnet. 225.883 Personen (2021: 223.512) sind wahlberechtigt und können zwischen elf Parteien und Listen entscheiden. Umfragen deuten auf einen Sieg für Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) hin, die 2021 überraschend Platz eins geholt hatte. Wahlschluss ist 16.00 Uhr. Eine erste Hochrechnung gibt es um 17.00 Uhr.

USA und Iran liefern sich Angriffe - Explosionen am Golf

Teheran - Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran nehmen zu. US-Streitkräfte verübten in der zweiten Nacht in Folge einen Vergeltungsschlag gegen den Iran. Wie das US-Regionalkommando CENTCOM mitteilte, seien "iranische militärische Überwachungseinrichtungen, Kommunikationssysteme, Luftabwehrstellungen, Drohnenlager und Mittel zur Minenverlegung" getroffen worden. Die iranischen Revolutionsgarden antworteten mit Raketen- und Drohnenangriffen auf US-Ziele in Kuwait und Bahrain.

Längere Hitzeperioden für Austro-Volkswirtschaft nachteilig

Wien - Hitzewellen werden häufiger, länger und intensiver. Das ist derzeit nicht nur europaweit zu spüren, sondern auch wissenschaftlicher Konsens. Nicht nur Mensch und Natur werden dadurch belastet, sondern auch die Arbeitswelt und die gesamte Volkswirtschaft. Wenn sich die Hitzephasen ausweiten und verstärken hat das gerade für die heimische Wirtschaft mehr Nachteile als Vorteile, geht aus einem APA-Gespräch mit Wifo-Volkswirt Marcus Scheiblecker hervor.

Mehrere Läufer kollabierten bei Tiroler Trailrun

Kufstein - Bei Rekordtemperaturen ist Extremsport keine gute Idee: Diese Erfahrung mussten am Samstag mehrere Teilnehmer des "Kaiserkrone Trail" in Scheffau (Bezirk Kufstein) machen. Wie die Landespolizeidirektion Tirol am Sonntag mitteilte, mussten zwei Niederländer und ein Österreicher beim Berglauf von der Bergrettung geborgen werden, weil sie kollabierten. Bei einem wurde eine Körpertemperatur von 41,3 Grad gemessen, er musste mit dem Helikopter ins Spital geflogen werden.

Russischer Kriegsveteran nach Ultimatum an Putin in Haft

Moskau - Der ehemalige Frontsoldat Alexander Lunin hat ein Gespräch mit Kremlchef Wladimir Putin über die wahre Lage an der Front gefordert - und ein Treffen mit der Polizei bekommen. Lunin sei für elf Tage in Ordnungshaft genommen worden, teilte ein Bekannter des Militärbloggers am Sonntag auf dessen Telegramkanal mit. Zuvor hatten Beamte bereits eine nächtliche Durchsuchung in Lunins Haus in der westrussischen Region Woronesch durchgeführt.

Australien verdoppelt Strafen für Social-Media-Konzerne

Sydney - Australien will die Strafen für Technologiekonzerne verdoppeln, die sich nicht an das Verbot von sozialen Medien für Kinder halten. Die Höchststrafe für systematische Verstöße soll von 49,5 auf 99 Millionen australische Dollar (rund 60 Millionen Euro) steigen, wie die Regierung am Samstag mitteilte. Zudem soll die Regulierungsbehörde eSafety Commissioner mehr Befugnisse erhalten, um Informationen von den Unternehmen zu erzwingen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red