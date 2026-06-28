ÖFB-Team nach 3:3 gegen Algerien im Sechzehntelfinale

Kansas City (Kansas) - Österreichs Nationalteam steht bei der Fußball-WM im Sechzehntelfinale. Die ÖFB-Auswahl erreichte in einem hochdramatischen Duell mit Algerien durch ein Tor von "Joker" Sasa Kalajdzic in der 96. Minute ein 3:3 und beendete damit die Gruppe J als Zweiter. In der Runde der letzten 32 geht es nun am Donnerstag (21.00 Uhr MESZ) in Los Angeles gegen Spanien. Algerien stieg als einer der besten Gruppendritten auf und bekommt es in der K.o.-Phase mit der Schweiz zu tun.

Hitzewelle setzt Straßen und Gleisen zu

Wien - Hohe Temperaturen und glühender Asphalt: Die Hitzewelle setzt nicht nur Mensch und Tier zu, sondern auch der Infrastruktur, warnte der ÖAMTC. Eine erste Schadensmeldung kam demnach von der West Autobahn (A1) im Baustellenbereich zwischen Haag und St. Valentin Richtung Linz. Dort war nur ein Fahrstreifen befahrbar, an der Behebung des Schadens wurde gearbeitet. Obwohl das Verkehrsaufkommen am Sonntag gering war, standen Autofahrende zwei bis drei Kilometer zurück, hieß es.

Sieben Verletzte bei Gasflaschen-Explosion bei Airport Linz

Hörsching - Auf dem Gelände des Flughafens Linz in Hörsching (Bezirk Linz-Land) sind Samstagnachmittag bei der Explosion einer Gasflasche sieben Personen verletzt worden. Serbische Lkw-Fahrer hatten in einem Sattelanhänger mit Gas gekocht, als die Flasche plötzlich in die Luft ging. Ein 50-jähriger Kollege war Zeuge des Unfalls und leistete Erste Hilfe. Ein 54-Jähriger und ein 41-Jähriger wurden schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins AKH Wien geflogen, so die Polizei.

84-Jähriger in Schwimmteich in NÖ ertrunken

Golling an der Erlauf - Ein tödlicher Badeunfall hat sich am Samstagnachmittag in Golling (Bezirk Melk) ereignet. Ein 84-jähriger Mann trieb leblos mit dem Kopf unter Wasser im hauseigenen Badeteich. Seine Ehefrau fand ihn und verständigte die Nachbarn, die den Notruf wählten. Der mit dem Rettungshubschrauber angerückte Notarzt konnte nur mehr den Tod des 84-Jährigen feststellen, berichtete die Polizei.

Trump droht mit Unvernunft und Auslöschung des Iran

Teheran - Das US-Militär verübte in der zweiten Nacht in Folge einen Vergeltungsschlag gegen den Iran. US-Präsident Donald Trump nannte als Grund die iranische Verletzung des Waffenstillstandsabkommens. "Es könnte der Punkt kommen, an dem wir nicht mehr vernünftig sein können und gezwungen sind, die Arbeit, die wir sehr erfolgreich begonnen haben, militärisch zu Ende zu bringen", schrieb er auf Truth Social. "Wenn das passiert, wird die Islamische Republik Iran nicht mehr existieren."

Mehrere Läufer kollabierten bei Tiroler Trailrun

Kufstein - Bei Rekordtemperaturen ist Extremsport keine gute Idee: Diese Erfahrung mussten am Samstag mehrere Teilnehmer des "Kaiserkrone Trail" in Scheffau (Bezirk Kufstein) machen. Wie die Landespolizeidirektion Tirol am Sonntag mitteilte, mussten zwei Niederländer und ein Österreicher beim Berglauf von der Bergrettung geborgen werden, weil sie kollabierten. Bei einem wurde eine Körpertemperatur von 41,3 Grad gemessen, er musste mit dem Helikopter ins Spital geflogen werden.

Russischer Kriegsveteran nach Ultimatum an Putin in Haft

Moskau - Der ehemalige Frontsoldat Alexander Lunin hat ein Gespräch mit Kremlchef Wladimir Putin über die wahre Lage an der Front gefordert - und ein Treffen mit der Polizei bekommen. Lunin sei für elf Tage in Ordnungshaft genommen worden, teilte ein Bekannter des Militärbloggers am Sonntag auf dessen Telegramkanal mit. Zuvor hatten Beamte bereits eine nächtliche Durchsuchung in Lunins Haus in der westrussischen Region Woronesch durchgeführt.

Australien verdoppelt Strafen für Social-Media-Konzerne

Sydney - Australien will die Strafen für Technologiekonzerne verdoppeln, die sich nicht an das Verbot von sozialen Medien für Kinder halten. Die Höchststrafe für systematische Verstöße soll von 49,5 auf 99 Millionen australische Dollar (rund 60 Millionen Euro) steigen, wie die Regierung am Samstag mitteilte. Zudem soll die Regulierungsbehörde eSafety Commissioner mehr Befugnisse erhalten, um Informationen von den Unternehmen zu erzwingen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red