Grazer Spitzenkandidaten bei Stimmabgaben optimistisch

Graz - Die Gemeinderatswahl in Graz hat um 7.00 Uhr begonnen und bis Mittag haben sämtliche Spitzenkandidaten und -kandidatinnen ihre Stimme abgegeben. Alle waren optimistisch und einige haben auch das frühmorgendliche Fußballspiel Österreich gegen Algerien verfolgt - zumindest die Schlussminuten. Bis zum Wahlschluss um 16.00 Uhr werden die Parteispitzen noch Zeit mit ihren Familien verbringen, ehe sich alle im Rathaus einfinden.

Jubiläums-Bachmann-Preis für Lena Schätte

Klagenfurt - Die deutsche Autorin Lena Schätte hat am Sonntag in Klagenfurt den 50. Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen, dessen Dotierung im Jubiläumsjahr auf 30.000 Euro angehoben wurde. Ihr Text "Was wir tragen" erzählt von zwei adipösen, noch zur Schule gehenden Mädchen und ihren Problemen. "Der Text von Lena Schätte ist von existenzieller Wucht, er ist wichtig und gewichtig", sagte Thomas Strässle, der sie nach Klagenfurt eingeladen hatte, in seiner Laudatio.

Selenskyj: Erneut zwei Raffinerien in Russland angegriffen

Kiew (Kyjiw) - Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat sein Militär in der Nacht gleich zwei russische Raffinerien mit Drohnen angegriffen. Er bestätigte dabei den zuvor schon von russischen Behörden eingeräumten Einschlag in einer Anlage im südrussischen Slawjansk-na-Kubani. "Außerdem haben wir eine Raffinerie in der Region Jaroslawl getroffen, die etwa 700 Kilometer von unserer Grenze entfernt liegt", schrieb er auf Telegram.

Trump droht mit Unvernunft und Auslöschung des Iran

Teheran - Das US-Militär verübte in der zweiten Nacht in Folge einen Vergeltungsschlag gegen den Iran. US-Präsident Donald Trump nannte als Grund die iranische Verletzung des Waffenstillstandsabkommens. "Es könnte der Punkt kommen, an dem wir nicht mehr vernünftig sein können und gezwungen sind, die Arbeit, die wir sehr erfolgreich begonnen haben, militärisch zu Ende zu bringen", schrieb er auf Truth Social. "Wenn das passiert, wird die Islamische Republik Iran nicht mehr existieren."

Hitzewelle setzt Straßen und Gleisen zu

Wien - Hohe Temperaturen und glühender Asphalt: Die Hitzewelle setzt nicht nur Mensch und Tier zu, sondern auch der Infrastruktur, warnten am Sonntag der Autobahnbetreiber ASFINAG und der Mobilitätsclub ÖAMTC. Eine erste Schadensmeldung kam demnach von der West Autobahn (A1) im Baustellenbereich zwischen Haag und St. Valentin Richtung Linz. Auf der Westautobahn traten insgesamt mehrere Schäden auf, hieß es.

Sieben Verletzte bei Gasflaschen-Explosion bei Airport Linz

Hörsching - Auf dem Gelände des Flughafens Linz in Hörsching (Bezirk Linz-Land) sind Samstagnachmittag bei der Explosion einer Gasflasche sieben Personen verletzt worden. Serbische Lkw-Fahrer hatten in einem Sattelanhänger mit Gas gekocht, als die Flasche plötzlich in die Luft ging. Ein 50-jähriger Kollege war Zeuge des Unfalls und leistete Erste Hilfe. Ein 54-Jähriger und ein 41-Jähriger wurden schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins AKH Wien geflogen, so die Polizei.

84-Jähriger in Schwimmteich in NÖ ertrunken

Golling an der Erlauf - Ein tödlicher Badeunfall hat sich am Samstagnachmittag in Golling (Bezirk Melk) ereignet. Ein 84-jähriger Mann trieb leblos mit dem Kopf unter Wasser im hauseigenen Badeteich. Seine Ehefrau fand ihn und verständigte die Nachbarn, die den Notruf wählten. Der mit dem Rettungshubschrauber angerückte Notarzt konnte nur mehr den Tod des 84-Jährigen feststellen, berichtete die Polizei.

SPÖ fordert Rücktritt Norbert Hofers nach Alko-Fahrt

Pinkafeld - Nach seiner alkoholbedingten Führerscheinabnahme fordert die SPÖ den Rückzug Norbert Hofers aus dem burgenländischen Landtag. "Wer sich mit zweieinhalb Promille - noch dazu zu einer der verkehrsreichsten Zeiten der Woche - ans Steuer setzt, agiert in höchstem Maße verantwortungslos, gefährdet Leib und Leben anderer Verkehrsteilnehmer*innen und hat in einem öffentlichen Amt nichts verloren", schrieb SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim am Sonntag in einer Aussendung.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red