Alle Grazer Wahllokale nun geschlossen

Graz - Graz hat gewählt - alle 111 Wahllokale für die Gemeinderatswahl sind seit 16.00 Uhr geschlossen. Nun werden die Stimmen ausgezählt und die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten warten die Ergebnisse ab. Sie waren bei den Stimmabgaben durch die Bank optimistisch. Ab 17.00 Uhr ist mit einer ersten Hochrechnung von ORF und Foresight zu rechnen.

Neue Eskalationsgefahr im Iran-USA-Konflikt

Teheran - Knapp zwei Wochen nach Unterzeichnung eines Rahmenabkommens ist der Konflikt zwischen den USA und dem Iran erneut eskaliert. US-Streitkräfte griffen als Reaktion auf die Attacke auf ein Frachtschiff iranische Ziele an. Die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) attackierten Ziele in den mit den USA verbündeten Golfstaaten Kuwait und Bahrain. Im Südlibanon beschoss Israel unterdessen Kämpfer der mit dem Iran verbündeten Hisbollah-Miliz.

Jubiläums-Bachmann-Preis für Lena Schätte

Klagenfurt - Die deutsche Autorin Lena Schätte hat am Sonntag in Klagenfurt den 50. Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen, dessen Dotierung im Jubiläumsjahr auf 30.000 Euro angehoben wurde. Ihr Text "Was wir tragen" erzählt von zwei adipösen, noch zur Schule gehenden Mädchen und ihren Problemen. "Der Text von Lena Schätte ist von existenzieller Wucht, er ist wichtig und gewichtig", sagte Thomas Strässle, der sie nach Klagenfurt eingeladen hatte, in seiner Laudatio.

57-Jähriger am Untersberg tödlich verunglückt

Berchtesgaden/Salzburg - Ein 57-Jähriger aus dem Salzburger Land ist am Samstag beim Klettern über den Ostgrat auf den Untersberg auf deutscher Seite tödlich abgestürzt. Angehörige hatten den Sportler am Nachmittag bei der Salzburger Polizei als vermisst gemeldet. Eine großangelegte Suchaktion folgte von Österreich aus, wobei aus einem Hubschrauber eine abgestürzte Person entdeckt wurde. Eine zum Unfallort geflogene Notärztin konnte nur noch den Tod feststellen, informierte die bayerische Polizei.

Karner: Bei Asyl erstmals seit Langem "Minuszuwanderung"

Wien - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) ist mit der Asylstatistik zufrieden. "Erstmals seit Jahrzehnten haben wir eine Minuszuwanderung zu verzeichnen", sagte er in der ORF-"Pressestunde" am Sonntag. Trotz der mauen Umfragen für die ÖVP wirke die Politik der Regierung, ist er überzeugt. Auf internationaler Ebene forciere Österreich mit weiteren Staaten Rückkehrzentren und Asylverfahren außerhalb Europas. Beim "Sorgenkind" Jugendkriminalität sei ein Paket in Verhandlung.

Hitze baut sich nur langsam ab, Unwettergefahr steigt

Wien/Österreich - Nach dem Höhepunkt der Hitzewelle am Sonntag baut sich die große Hitze in Österreich zum Wochenbeginn nur langsam ab. Das teilte die GeoSphere Austria in ihrer Prognose für die kommende Woche mit. Demnach ist es am Montag noch immer heiß mit bis zu 40 Grad, mit den anhaltend hohen Temperaturen steigt auch die Unwettergefahr. Am Dienstag folgt etwas Abkühlung, dafür kann es recht schwül sein. Erst am Donnerstag fallen die Tageshöchsttemperaturen wieder unter 30 Grad, hieß es.

Land Vorarlberg plant mehr Sonn- und Feiertagsöffnung

Bregenz/Wien - Das Land Vorarlberg plant, das Angebot an Nahversorgung auf dem Land an Sonn- und Feiertagen auszudehnen. Eine entsprechende Verordnung soll am Dienstag in der Landesregierung beschlossen werden. Sie sieht vor, dass Lebensmittelgeschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 400 Quadratmetern in ausgewählten Landgemeinden oder Ortsteilen an Sonn- und Feiertagen von 7.00 bis 18.00 Uhr öffnen dürfen, teilte das Land am Sonntag mit. Kritik kommt von der Gewerkschaft.

Elf Tote bei Flugzeugabsturz im Osten Frankreichs

Nancy - Beim Absturz eines zivilen Flugzeugs in Nordostfrankreich sind am Sonntag elf Menschen ums Leben gekommen. Wie französische Medien unter Bezug auf Rettungskreisen berichteten, handelte es sich um den Piloten sowie zwei Gruppen von jeweils fünf Fallschirmspringern. Das Flugzeug war am Sonntag zuvor vom Flugplatz Nancy-Essey gestartet.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red