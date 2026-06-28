KPÖ klarer Sieger der Graz-Wahl, SPÖ im historischen Tief

Graz - Die KPÖ hat die Gemeinderatswahl in Graz klar für sich entschieden. Die Partei von Bürgermeisterin Elke Kahr kam laut einer aktualisierten ORF/Foresight-Hochrechnung auf 36 Prozent der Stimmen und legte kräftig zu. Dahinter landete die ÖVP mit leichtem Minus und 25,1 Prozent auf Rang zwei. Platz drei holten die Grünen trotz Minus mit 14,8 Prozent - knapp vor der FPÖ mit 12 Prozent. Dahinter folgt die SPÖ mit historischem Tief von 5,8 Prozent vor den NEOS (4,8 Prozent).

Neue Eskalationsgefahr im Iran-USA-Konflikt

Teheran - Knapp zwei Wochen nach Unterzeichnung eines Rahmenabkommens ist der Konflikt zwischen den USA und dem Iran erneut eskaliert. US-Streitkräfte griffen als Reaktion auf die Attacke auf ein Frachtschiff iranische Ziele an. Die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) attackierten Ziele in den mit den USA verbündeten Golfstaaten Kuwait und Bahrain. Im Südlibanon beschoss Israel unterdessen Kämpfer der mit dem Iran verbündeten Hisbollah-Miliz.

40,0 Grad in der Innenstadt - Wiener Hitzerekord gefallen

Wien - Die seit zehn Tagen andauernde Hitzewelle hat Österreich am Sonntag den ersten "40er" beschert: Die Geosphere Austria-Messstelle Wien-Innere Stadt registrierte um 16.35 Uhr exakt 40,0 Grad. Dabei handelt es sich um die heißeste jemals in Wien gemessene Temperatur. Knapp verfehlt wurde dagegen der österreichweite Allzeitrekord von 40,5 Grad im niederösterreichischen Bad Deutsch-Altenburg aus dem Jahr 2013.

Hitze baut sich nur langsam ab, Unwettergefahr steigt

Wien/Österreich - Nach dem Höhepunkt der Hitzewelle am Sonntag baut sich die große Hitze in Österreich zum Wochenbeginn nur langsam ab. Das teilte die GeoSphere Austria in ihrer Prognose für die kommende Woche mit. Demnach ist es am Montag noch immer heiß mit bis zu 40 Grad, mit den anhaltend hohen Temperaturen steigt auch die Unwettergefahr. Am Dienstag folgt etwas Abkühlung, dafür kann es recht schwül sein. Erst am Donnerstag fallen die Tageshöchsttemperaturen wieder unter 30 Grad, hieß es.

Lena Schätte gewann den Jubiläums-Bachmann-Preis

Klagenfurt - Am Ende siegten die Emotionen. Als sie am Sonntag in Klagenfurt zur 50. Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin ausgerufen wurde, wähnte sich die 32-jährige deutsche Autorin Lena Schätte in einem "Fiebertraum", aus dem sie wohl länger nicht erwachen werde, während die als Co-Favoritin gehandelte Ungarin Kinga T�th, die den mit 15.000 Euro halb so hoch dotierten Kelag-Preis bekam, ihren Tränen freien Lauf ließ. Das Jubiläums-Wettlesen ist mit würdigen Siegerinnen zu Ende gegangen.

Frankreich: Erlebnisflug endet mit elf Toten

Nancy - Eigentlich sollte es ein Schnuppererlebnis in luftiger Höhe werden - doch der Flug bei Nancy endete tödlich. Beim Absturz eines zivilen Flugzeugs in Nordostfrankreich sind elf Menschen ums Leben gekommen. Bei den Opfern handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um den Piloten sowie zwei Gruppen mit jeweils fünf Fallschirmspringern. Frankreichs Verkehrsminister Philippe Tabarot sprach auf der Plattform X von einer "besonders schweren Bilanz".

Mann nach Prügelattacke in Wiener Park gestorben

Wien - Ein Mann ist in der Nacht auf Sonntag nach einer Prügelattacke in einem kleinen Park in Wien-Donaustadt seinen Verletzungen erlegen und gestorben. Die noch nicht identifizierte Person war mit einer Frau dort unterwegs, als beide von zwei Personen auf E-Scootern angepöbelt wurden. Dabei soll das Opfer von dem unbekannten Täter mehrfach mit Faustschlägen im Gesichtsbereich attackiert worden sein, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Karner: Bei Asyl erstmals seit Langem "Minuszuwanderung"

Wien - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) ist mit der Asylstatistik zufrieden. "Erstmals seit Jahrzehnten haben wir eine Minuszuwanderung zu verzeichnen", sagte er in der ORF-"Pressestunde" am Sonntag. Trotz der mauen Umfragen für die ÖVP wirke die Politik der Regierung, ist er überzeugt. Auf internationaler Ebene forciere Österreich mit weiteren Staaten Rückkehrzentren und Asylverfahren außerhalb Europas. Beim "Sorgenkind" Jugendkriminalität sei ein Paket in Verhandlung.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red