Klarer KPÖ-Sieg in Graz

Graz - Die KPÖ hat bei der Gemeinderatswahl in Graz am Sonntag erneut einen souveränen Wahlsieg eingefahren. Mit einem Plus von sieben Prozentpunkten kam die Partei von Bürgermeisterin Elke Kahr auf 35,8 Prozent Stimmanteil. Die SPÖ erlitt eine weitere Schlappe, während sich die Grünen trotz Verlusten vor der leicht erstarkten FPÖ halten konnten. Die ÖVP kam auf Platz zwei. Für die KPÖ ginge sich nun eine Koalition allein mit den Grünen aus.

40,0 Grad in der Innenstadt - Wiener Hitzerekord gefallen

Wien - Die seit zehn Tagen andauernde Hitzewelle hat Österreich am Sonntag den ersten "40er" beschert: Die Geosphere Austria-Messstelle Wien-Innere Stadt registrierte um 16.35 Uhr exakt 40,0 Grad. Dabei handelt es sich um die heißeste jemals in Wien gemessene Temperatur. Knapp verfehlt wurde dagegen der österreichweite Allzeitrekord von 40,5 Grad im niederösterreichischen Bad Deutsch-Altenburg aus dem Jahr 2013.

Putin glaubt weiter an Sieg in der Ukraine

Moskau - Trotz deutlicher Rückschläge seiner Truppen an den Fronten in der Ukraine gibt sich Russlands Präsident Wladimir Putin weiterhin siegessicher. Die russische Armee werde weiterhin alles unternehmen, um die Ziele der Spezialoperation, wie der Angriffskrieg gegen die Ukraine in Moskau offiziell genannt wird, umzusetzen, so Putin am Sonntag im russischen Staats-TV. Seinen Optimismus begründete er auch mit einem "katastrophalen Personalmangel" der ukrainischen Streitkräfte.

Erdbeben in Venezuela - Vater und Sohn lebend befreit

Vatikanstadt/Caracas - Knapp vier Tage nach dem verheerenden Doppel-Erdbeben in Venezuela sind ein Vater und sein Sohn lebend aus den Trümmern gerettet worden. Wie Medien am Sonntag aus Caraballeda berichteten, brachten Mitglieder von US- und französischen Rettungsteams die beiden auf Tragen von einem Trümmerberg herunter. Die venezolanischen Behörden gaben die Zahl der Toten aktuell mit 1.450 an. Laut UN-Angaben werden rund 50.000 Menschen vermisst.

Frankreich: Erlebnisflug endet mit elf Toten

Nancy - Eigentlich sollte es ein Schnuppererlebnis in luftiger Höhe werden - doch der Flug bei Nancy endete tödlich. Beim Absturz eines zivilen Flugzeugs in Nordostfrankreich sind elf Menschen ums Leben gekommen. Bei den Opfern handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um den Piloten sowie zwei Gruppen mit jeweils fünf Fallschirmspringern. Frankreichs Verkehrsminister Philippe Tabarot sprach auf der Plattform X von einer "besonders schweren Bilanz".

Russell jubelt im Mercedes über zweiten F1-Sieg in Spielberg

Spielberg - Mercedes-Pilot George Russell hat nach 2024 zum zweiten Mal beim Formel-1-Grand-Prix von Österreich auf dem Red Bull Ring triumphiert. Der Brite gewann am Sonntag bei extremer Hitze in der Steiermark nach einem spannenden Finish vor Spielberg-Rekordsieger Max Verstappen im Red Bull. WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli wurde im zweiten Mercedes Dritter. In der Gesamtwertung verkürzte Russell seinen Rückstand auf den 19-jährigen Italiener um zehn Punkte auf 40 Zähler.

Neue Gefechte zwischen Israel und Hisbollah-Miliz

Beirut - Zwei Tage nach der israelisch-libanesischen Einigung auf ein Rahmenabkommen über eine Friedenslösung haben Israels Armee und die pro-iranische Hisbollah-Miliz die gegenseitigen Angriffe fortgesetzt. Israels Streitkräfte meldeten am Sonntag Angriffe in der sogenannten Sicherheitszone im Südlibanon. Ein israelischer Soldat wurde nach Armee-Angaben bei Kämpfen mit der Hisbollah getötet. Die pro-iranische Miliz lehnt das am Freitag unterzeichnete Rahmenabkommen vehement ab.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red