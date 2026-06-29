Regierung hat sich auf Bundesstaatsanwaltschaft geeinigt

Wien - Die Dreierkoalition hat sich bezüglich der Bundesstaatsanwaltschaft geeinigt. Die Details werden heute, Montag, um 12.30 Uhr präsentiert, teilte das Justizministerium mit. Zuletzt wurde noch um Details gerungen. Geplant ist ein Übertragen der Weisungsspitze von der Justizministerin bzw. dem Justizminister an eine weisungsfreie oberste Ermittlungs- und Anklagebehörde, die aus einer kollegialen Dreierspitze bestehen soll.

Norbert Hofer bleibt nach Führerschein-Entzug im Landtag

Eisenstadt - Norbert Hofer bleibt nach seiner alkoholbedingten Führerscheinabnahme FPÖ-Landtagsabgeordneter im Burgenland. Dies sei auch mit der Bundespartei so besprochen, erklärte Hofer am Montag gegenüber der APA. "Mir tut's leid, das ist mir noch nie passiert", so der Mandatar über die Fahrt unter Alkoholbeeinträchtigung. Er habe nun auch die Konsequenzen zu tragen, meinte er mit Verweis auf die Führerscheinabnahme.

Pakistan flog Luftangriffe auf Ziele in Afghanistan

Islamabad/Kabul - Die Atommacht Pakistan hat erneut Ziele in Afghanistan angegriffen und dabei nach eigenen Angaben 29 Extremisten getötet. Bei den Luftangriffen seien in den afghanischen Grenzprovinzen Paktia, Paktika und Kunar zudem große Mengen an Waffen und Munition zerstört worden, teilte der pakistanische Informationsminister Attaullah Tarar am Montag mit. Vier Kämpfer der Extremistengruppe Jamaat-ul-Ahrar sind bei Bodeneinsätzen von Sicherheitskräften in der Grenzregion getötet worden.

Neun Leichtverletzte nach Ammoniak-Austritt in Eisenstadt

Eisenstadt - Nach einem Ammoniak-Austritt im Sportzentrum Eisenstadt sind in der Nacht auf Montag neun Personen leicht verletzt gewesen. Das Areal rund um den Bad-Kissingen-Platz war zunächst großräumig gesperrt, die Sperre wurde am Montag um 7.00 Uhr aufgehoben. Eine Zuleitung zum Eislaufplatz dürfte defekt gewesen sein. Das Leck wurde behoben, es besteht keine Gefahr mehr, so die Polizei zur APA.

Neue Gespräche zwischen USA und Iran am Dienstag in Katar

Teheran - Nach gegenseitigen Angriffen haben die USA und der Iran laut US-Medien einen Stopp der Kämpfe und einen Verhandlungstermin für Dienstag vereinbart. Die beiden Seiten würden "vorerst zurückstecken" und hätten vereinbart, sich in der katarischen Hauptstadt Doha zu weiteren Gesprächen zu treffen, berichtete der Sender CNN unter Berufung auf einen Regierungsvertreter in Washington. Auch das US-Nachrichtenportal Axios zitierte zwei US-Regierungsvertreter, die dies bestätigten.

Notlandung in Erfurt nach Rauch in Airbus mit 232 Menschen

Erfurt - Ein Flugzeug mit 225 Passagieren und sieben Crewmitgliedern an Bord ist in der Nacht auf Montag am deutschen Flughafen Erfurt-Weimar notgelandet. Grund sei "unklare Rauchentwicklung", wie ein Sprecher des Flughafens erläuterte. Verletzt wurde niemand. Den Angaben zufolge war der Airbus A321 der britischen Fluggesellschaft Jet2 auf dem Weg von Griechenland nach London. Nach dem Alarm sei die Maschine sicher in Erfurt gelandet und evakuiert worden.

Siebenjähriger stürzte in OÖ aus Fenster im ersten Stock

Pabneukirchen - Ein Siebenjähriger ist am späten Sonntagabend in Pabneukirchen (Bezirk Perg) aus dem Fenster seines Kinderzimmers im ersten Stock gestürzt. Er fiel fünf Meter tief und prallte auf Beton auf, er dürfte nach dem Unfall ansprechbar gewesen sein. Die Mutter verständigte die Rettung, ihr Sohn wurde vor Ort erstversorgt und im Anschluss zusammen mit der Mutter in ein Spital geflogen, so die Polizei Oberösterreich.

Murenabgänge im Kaunertal: Evakuierung startet

Kaunertal - Infolge eines Gewitters mit Starkregen und Hagel sind Sonntagnachmittag drei Muren auf die Kaunertaler Gletscherstraße in Tirol (Bezirk Landeck) abgegangen. Im Bereich "Am See" und "Am Versetz" wurde die Straße auf einer Länge von 50 Metern verlegt, Teile der Fahrbahn weggespült und die Stromversorgung unterbrochen, berichtete die Polizei. Im hinteren Kaunertal saßen etwa 200 Personen fest. Ein Evakuierungseinsatz des Bundesheers sollte am Montag um 8:00 Uhr beginnen.

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red