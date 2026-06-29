Regierung bringt neues Glücksspielgesetz auf den Weg

Wien - Die Regierung hat sich auf ein neues Glücksspielgesetz geeinigt. Demnach soll jeder Anbieter, der "die strengen Anforderungen erfüllt", hierzulande künftig eine Online-Konzession erhalten können, heißt es in einer Aussendung am Montag. Derzeit haben nur die Österreichischen Lotterien mit ihrer Plattform "win2day" die Konzession für Online-Glücksspiele. Gleichzeitig soll ein "Sperrregister" Spieler stärker schützen. Der Gesetzesentwurf geht nun in Begutachtung.

Regierung hat sich auf Bundesstaatsanwaltschaft geeinigt

Wien - Die Dreierkoalition hat sich bezüglich der Bundesstaatsanwaltschaft geeinigt. Die Details werden heute, Montag, um 12.30 Uhr präsentiert, teilte das Justizministerium mit. Zuletzt wurde noch um Details gerungen. Geplant ist ein Übertragen der Weisungsspitze von der Justizministerin bzw. dem Justizminister an eine weisungsfreie oberste Ermittlungs- und Anklagebehörde, die aus einer kollegialen Dreierspitze bestehen soll.

Extrembelastung hält im Osten Österreichs an

Wien - Die extreme Hitze hält in Ostösterreich an. Schuld an den außergewöhnlich hohen Temperaturen sind laut Geosphere Austria, die auch am Montag eindringlich vor den Belastungen für den menschlichen Körper warnte, ein mächtiges Hochdruckgebiet und subtropische Warmluftmassen. Anhaltende Abkühlung sucht man mittlerweile selbst in Naturgewässern mitunter vergeblich: Die Alte Donau, ein Altarm des großen Stroms und ein Binnengewässer, war Montagfrüh laut ARBÖ-Infos 29 Grad warm.

Hellweg Baumärkte mit 165 Mitarbeitern insolvent

Wien - Nach der Insolvenz der deutschen Unternehmensmutter Mitte Juni hat die österreichische Hellweg Die Profi-Baumärkte GmbH am Montag beim Landesgericht Linz ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung beantragt. Ziel sei "die Fortführung und zukunftsfähige Aufstellung des Unternehmens", teilte Hellweg in einer Aussendung mit. Das Unternehmen betreibt in Österreich mit rund 165 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sechs Bau- und Gartenmärkte.

Sechs Mrd. Dollar eingefrorener Iran-Gelder freigegeben

Teheran - Nach einer Einigung mit den USA zur Aufhebung von Sanktionen im Öl- und Petrochemiesektor werden nach Angaben aus Teheran sechs Milliarden (5,26 Mrd. Euro) von insgesamt zwölf Milliarden Dollar an eingefrorenen iranischen Geldern aus Katar freigegeben. Dies erklärte der iranische Präsident Massoud Pezeshkian am Montag. Der Iran und die USA haben in diesem Monat ein Rahmenabkommen unterzeichnet, um den Weg für eine Beilegung ihres Konflikts zu ebnen.

Neun Leichtverletzte nach Ammoniak-Austritt in Eisenstadt

Eisenstadt - Nach einem Ammoniak-Austritt im Sportzentrum Eisenstadt sind in der Nacht auf Montag neun Personen leicht verletzt gewesen. Das Areal rund um den Bad-Kissingen-Platz war zunächst großräumig gesperrt, die Sperre wurde am Montag um 7.00 Uhr aufgehoben. Eine Zuleitung zum Eislaufplatz dürfte defekt gewesen sein. Das Leck wurde behoben, es besteht keine Gefahr mehr, so die Polizei zur APA.

Drittes Todesopfer nach Badeunfall in Bludenz

Bludenz - Bei einem Badeunfall auf der Ill in Bludenz sind am Sonntag drei Menschen gestorben, darunter ein zehnjähriges Kind. Ein 22-Jähriger starb noch am Unfallort, ein zehnjähriger Bub am Abend im Landeskrankenhaus Feldkirch. Ein 40-Jähriger, der ebenfalls in kritischem Zustand ins Spital gebracht wurde, ist inzwischen ebenfalls seinen Verletzungen erlegen, wie die Vorarlberger Krankenhausbetriebsgesellschaft (KHBG) am Montag auf APA-Anfrage bekannt gab.

Murenabgänge im Kaunertal: Evakuierung im Gange

Kaunertal - Nachdem auf die Kaunertaler Gletscherstraße in Tirol (Bezirk Landeck) Sonntagnachmittag infolge eines Gewitters mit Starkregen und Hagel drei Muren abgegangen waren und diese teils stark beschädigt hatten, hat Montagfrüh die Evakuierung von rund 200 im hinteren Kaunertal "eingeschlossenen" Tagesausflugsgästen begonnen. Im Einsatz standen zwei Polizei- und zwei Bundesheerhubschrauber. Bis 9.30 Uhr waren bereits 80 Personen ausgeflogen worden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red