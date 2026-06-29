25 Menschen starben heuer bei Badeunfällen

Wien - Viele Menschen suchen bei der aktuell herrschenden Hitzewelle Abkühlung in den österreichischen Gewässern. Der Sprung ins kühle Nass birgt jedoch gesundheitliche Risiken wie den Kälteschock oder Kreislaufprobleme. Dementsprechend hoch ist heuer bereits die Zahl tödlicher Badeunfälle. In diesem Jahr kamen bereits 25 Menschen ums Leben. Im vergangenen Jahr waren es laut Zählung von Medienberichten durch das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) 14 Tote.

Teheran dementiert Verhandlungen mit den USA in Katar

Teheran - Der Iran hat Berichte über neue Verhandlungen mit den USA in den kommenden Tagen dementiert. US-Medien hatten zuvor berichtet, die Verhandlungen sollten am Dienstag in der katarischen Hauptstadt Doha wieder aufgenommen werden. Vizeaußenminister Kasem Gharibabadi sagte am Montag dem iranischen Staatsfernsehen, diese Information sei "nicht korrekt".

Regierung schickt Bundesstaatsanwaltschaft in Begutachtung

Wien - Die Dreierkoalition hat sich bei der Bundesstaatsanwaltschaft geeinigt. Die Weisungsspitze wandert von der Justizministerin bzw. dem -minister an eine weisungsfreie oberste Ermittlungs- und Anklagebehörde, die aus einer kollegialen Dreierspitze bestehen soll. Einen entsprechenden Gesetzesentwurf schickte die Bundesregierung am Montag in Begutachtung. Für einen Beschluss braucht man eine Zweidrittelmehrheit und damit wohl die Zustimmung der Grünen.

Online-Glücksspielmarkt wird geöffnet

Wien - Später als geplant hat sich die Regierung auf ein neues Glücksspielgesetz geeinigt. Die zentrale Neuerung ist die Öffnung des heimischen Online-Glücksspielmarkts für mehr Anbieter. Derzeit besitzt nur die Plattform "win2day" der Österreichischen Lotterien eine entsprechende Lizenz. Der Gesetzesentwurf sieht gleichzeitig einen verstärkten Spielerschutz etwa durch ein "Sperrregister" und 13 Konzessionen für Casinos vor. Für Lotterien wird es wieder nur eine Lizenz geben.

Gewalttat in Tirol: 25-jähriges Opfer in Klinik verstorben

Innsbruck - Im Fall einer vergangenen Donnerstag bekannt gewordenen Gewalttat in einer Wohnung in Innsbruck, bei der ein Mann im Zuge einer Auseinandersetzung von einem unbekannten Täter niedergestochen worden war, ist das Opfer in der Klinik seinen schweren Verletzungen erlegen. LKA-Ermittler Philipp Rapold bestätigte der APA einen Bericht der Online-Ausgabe der "Tiroler Tageszeitung". Nunmehr stand auch die Identität des Mannes fest: Es handelte sich um einen 25-jährigen Österreicher.

Drei Todesopfer nach Badeunfall in Bludenz

Bludenz - Bei einem Badeunfall in der Ill in Bludenz sind am Sonntag drei Menschen gestorben, darunter ein zehnjähriges Kind. Ein 22-Jähriger starb noch am Unfallort, ein zehnjähriger Bub am Abend im Landeskrankenhaus Feldkirch. Auch ein 40-Jähriger, der ebenfalls in kritischem Zustand ins Spital gebracht wurde, ist seinen Verletzungen erlegen, wie die Vorarlberger Krankenhausbetriebsgesellschaft (KHBG) am Montag auf APA-Anfrage bekannt gab.

Putin lehnt Verzicht auf Langstreckenangriffe ab

Moskau/Cherson - Der russische Präsident Wladimir Putin hat einen ukrainischen Vorschlag für einen gegenseitigen Verzicht auf Langstreckenangriffe abgelehnt. Russland werde stattdessen an seinem Ziel festhalten, die vier Regionen Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja vollständig einzunehmen, sagte Putin am Sonntagabend dem russischen Staatsfernsehen. In den russisch besetzten Teilen der Südukraine gab es nach Angaben der von Moskau eingesetzten Behörden indes wieder Stromausfälle.

Murenabgänge im Kaunertal: Evakuierung abgeschlossen

Kaunertal - Nach dem Abgang von drei Muren auf die Kaunertaler Gletscherstraße in Tirol (Bezirk Landeck) Sonntagnachmittag infolge eines Gewitters mit Starkregen und Hagel sind am Montag binnen kurzer Zeit rund 250 im hinteren Kaunertal "eingeschlossene" Tagesausflugsgäste mit jeweils zwei Hubschraubern der Polizei und des Bundesheeres ausgeflogen worden. Dies berichtete das Land zu Mittag mit. Mit der Räumung der Straße werde ebenfalls noch am Montag begonnen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red