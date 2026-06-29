Verwirrung um USA-Iran-Verhandlungen in Doha

Teheran - Der Iran und die USA machen widersprüchliche Angaben über neue Verhandlungen am morgigen Dienstag im katarischen Doha. Während der Iran am Montag US-Medienberichte über kommende Gespräche dementiert hat, hält US-Präsident Donald Trump fest, die neuen Verhandlungen würden auf Bitten des Iran morgen in Doha beginnen.

Fünf Tote nach Schüssen in Deutschland

Stade - Im niedersächsischen Stade in Deutschland sind am Montag durch Schüsse in einer Jugendhilfeeinrichtung fünf Menschen getötet worden. Mehrere weitere Menschen seien verletzt worden, teilte die Polizei im sozialen Netzwerk Whatsapp mit. Zwei Verdächtige, darunter der mutmaßliche Schütze, wurden demnach festgenommen.

Online-Glücksspielmarkt wird geöffnet

Wien - Später als geplant hat sich die Regierung auf ein neues Glücksspielgesetz geeinigt. Die zentrale Neuerung ist die Öffnung des heimischen Online-Glücksspielmarkts für mehr Anbieter. Derzeit besitzt nur die Plattform "win2day" der Österreichischen Lotterien eine entsprechende Lizenz. Der Gesetzesentwurf sieht gleichzeitig einen verstärkten Spielerschutz etwa durch ein "Sperrregister" und 13 Konzessionen für Casinos vor. Für Lotterien wird es wieder nur eine Lizenz geben.

25 Menschen starben heuer bei Badeunfällen

Wien - Viele Menschen suchen bei der aktuell herrschenden Hitzewelle Abkühlung in den österreichischen Gewässern. Der Sprung ins kühle Nass birgt jedoch gesundheitliche Risiken wie den Kälteschock oder Kreislaufprobleme. Dementsprechend hoch ist heuer bereits die Zahl tödlicher Badeunfälle. In diesem Jahr kamen bereits 25 Menschen ums Leben. Im vergangenen Jahr waren es laut Zählung von Medienberichten durch das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) 14 Tote.

Drei Todesopfer nach Badeunfall in Bludenz

Bludenz - Bei einem Badeunfall in der Ill in Bludenz sind am Sonntag drei Menschen gestorben, darunter ein zehnjähriges Kind. Ein 22-Jähriger starb noch am Unfallort, ein zehnjähriger Bub am Abend im Landeskrankenhaus Feldkirch. Auch ein 40-Jähriger, der ebenfalls in kritischem Zustand ins Spital gebracht wurde, ist seinen Verletzungen erlegen, wie die Vorarlberger Krankenhausbetriebsgesellschaft (KHBG) am Montag auf APA-Anfrage bekannt gab.

Putin lehnt Verzicht auf Langstreckenangriffe ab

Moskau/Cherson - Der russische Präsident Wladimir Putin hat einen ukrainischen Vorschlag für einen gegenseitigen Verzicht auf Langstreckenangriffe abgelehnt. Russland werde stattdessen an seinem Ziel festhalten, die vier Regionen Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja vollständig einzunehmen, sagte Putin am Sonntagabend dem russischen Staatsfernsehen. In den russisch besetzten Teilen der Südukraine gab es nach Angaben der von Moskau eingesetzten Behörden indes wieder Stromausfälle.

Murenabgänge im Kaunertal: Evakuierung abgeschlossen

Kaunertal - Nach dem Abgang von drei Muren auf die Kaunertaler Gletscherstraße in Tirol (Bezirk Landeck) Sonntagnachmittag infolge eines Gewitters mit Starkregen und Hagel sind am Montag binnen kurzer Zeit rund 250 im hinteren Kaunertal "eingeschlossene" Tagesausflugsgäste mit jeweils zwei Hubschraubern der Polizei und des Bundesheeres ausgeflogen worden. Dies berichtete das Land zu Mittag mit. Mit der Räumung der Straße werde ebenfalls noch am Montag begonnen.

Norbert Hofer bleibt nach Führerschein-Entzug im Landtag

Eisenstadt - Norbert Hofer bleibt nach seiner alkoholbedingten Führerscheinabnahme FPÖ-Landtagsabgeordneter im Burgenland. Dies sei auch mit der Bundespartei so besprochen, erklärte Hofer am Montag gegenüber der APA. "Mir tut's leid, das ist mir noch nie passiert", so der Mandatar über die Fahrt unter Alkoholbeeinträchtigung. Der Alko-Vortest soll 2,48 Promille ergeben haben. Er habe nun auch die Konsequenzen zu tragen, meinte Hofer mit Verweis auf die Führerscheinabnahme.

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red