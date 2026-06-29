Verwirrung um USA-Iran-Verhandlungen in Doha

Teheran - Der Iran und die USA machen widersprüchliche Angaben über neue Verhandlungen am morgigen Dienstag im katarischen Doha. Während der Iran am Montag US-Medienberichte über kommende Gespräche dementiert hat, hält US-Präsident Donald Trump fest, die neuen Verhandlungen würden auf Bitten des Iran morgen in Doha beginnen.

Regierung schickt Bundesstaatsanwaltschaft in Begutachtung

Wien - Die Koalition hat sich bei der Bundesstaatsanwaltschaft geeinigt. Die Weisungsspitze soll von der Justizministerin bzw. dem -minister an eine weisungsfreie oberste Ermittlungs- und Anklagebehörde wandern, die aus einer Dreierspitze bestehen soll. Einen entsprechenden Gesetzesentwurf schickte die Bundesregierung am Montag in Begutachtung. Für einen Beschluss braucht man eine Zweidrittelmehrheit und damit wohl die Zustimmung der Grünen, die ankündigten, den Entwurf zu prüfen.

Fünf Tote nach Schüssen in Deutschland

Stade - Bei Schüssen in einer Jugendhilfeeinrichtung im niedersächsischen Stade in Deutschland sind fünf Erwachsene getötet worden. "Es gibt mehrere Menschen, die zum Teil schwer verletzt wurden", sagte eine Polizeisprecherin. Es sei nicht auszuschließen, dass die Zahl der Todesopfer noch steige. Die Ermittler nahmen zwei Verdächtige fest, darunter auch den mutmaßlichen Schützen.

Online-Glücksspielmarkt wird geöffnet

Wien - Später als geplant hat sich die Regierung auf ein neues Glücksspielgesetz geeinigt. Die zentrale Neuerung ist die Öffnung des heimischen Online-Glücksspielmarkts für mehr Anbieter. Derzeit besitzt nur die Plattform "win2day" der Österreichischen Lotterien eine entsprechende Lizenz. Der Gesetzesentwurf sieht gleichzeitig einen verstärkten Spielerschutz etwa durch ein "Sperrregister" und 13 Konzessionen für Casinos vor. Für Lotterien wird es wieder nur eine Lizenz geben.

25 Menschen starben heuer bei Badeunfällen

Wien - Viele Menschen suchen bei der aktuell herrschenden Hitzewelle Abkühlung in den österreichischen Gewässern. Der Sprung ins kühle Nass birgt jedoch gesundheitliche Risiken wie den Kälteschock oder Kreislaufprobleme. Dementsprechend hoch ist heuer bereits die Zahl tödlicher Badeunfälle. In diesem Jahr kamen bereits 25 Menschen ums Leben. Im vergangenen Jahr waren es laut Zählung von Medienberichten durch das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) 14 Tote.

Rettungskräfte kämpfen in Venezuela weiterhin gegen die Zeit

Caracas/Brüssel - Auch am fünften Tag nach den verheerenden Erdbeben mit mehr als 1.400 Toten in Venezuela geben die Rettungskräfte nicht auf. Die ganze Nacht hindurch suchten Einsatzkräfte aus dem Inland und zahlreichen anderen Staaten unter eingestürzten Gebäuden nach Zehntausenden Menschen, die noch unter den Trümmern vermutet werden. "Falls es noch Überlebende unter den Trümmern geben sollte, zählt für sie jetzt jede Sekunde", sagte Simone Walter von der Organisation Help am Montag.

Pakistan flog Luftangriffe auf Ziele in Afghanistan

Islamabad/Kabul - Die Atommacht Pakistan hat erneut Ziele in Afghanistan angegriffen und dabei nach afghanischen Angaben Dutzende Zivilisten getötet. Bei den Luftangriffen seien in den afghanischen Grenzprovinzen Paktia, Paktika und Kunar 29 Extremisten gestorben, teilte hingegen der pakistanische Informationsminister Attaullah Tarar am Montag mit. Vier Kämpfer der Extremistengruppe Jamaat-ul-Ahrar sind bei Bodeneinsätzen von Sicherheitskräften in der Grenzregion getötet worden.

Hellweg Baumärkte mit 165 Mitarbeitern insolvent

Wien - Nach der Insolvenz der deutschen Unternehmensmutter Mitte Juni hat die österreichische Hellweg Die Profi-Baumärkte GmbH am Montag beim Landesgericht Linz ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung beantragt. Ziel sei "die Fortführung und zukunftsfähige Aufstellung des Unternehmens", teilte Hellweg in einer Aussendung mit. Das Unternehmen betreibt in Österreich mit rund 165 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sechs Bau- und Gartenmärkte.

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red