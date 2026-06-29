Verwirrung um USA-Iran-Verhandlungen in Doha

Teheran - Der Iran und die USA machen widersprüchliche Angaben über neue Verhandlungen am morgigen Dienstag im katarischen Doha. Während der Iran am Montag US-Medienberichte über kommende Gespräche dementiert hat, hält US-Präsident Donald Trump fest, die neuen Verhandlungen würden auf Bitten des Iran morgen in Doha beginnen.

Regierung schickt Bundesstaatsanwaltschaft in Begutachtung

Wien - Die Koalition hat sich bei der Bundesstaatsanwaltschaft geeinigt. Die Weisungsspitze soll von der Justizministerin bzw. dem -minister an eine weisungsfreie oberste Ermittlungs- und Anklagebehörde wandern, die aus einer Dreierspitze bestehen soll. Einen entsprechenden Gesetzesentwurf schickte die Bundesregierung am Montag in Begutachtung. Für einen Beschluss braucht man eine Zweidrittelmehrheit und damit wohl die Zustimmung der Grünen, die ankündigten, den Entwurf zu prüfen.

Sechs Tote nach Schüssen in Deutschland

Stade - Nach den Schüssen in Stade westlich von Hamburg in Deutschland ist ein weiterer Mensch gestorben. Wie die Polizei mitteilte, starben fünf Menschen vor Ort, eine sechste Person erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen. Die Polizei sprach zudem von "einer Familientragödie". Die Ermittler nahmen zwei Verdächtige fest, darunter auch den mutmaßlichen Schützen.

Murenabgänge im Kaunertal: Evakuierung abgeschlossen

Kaunertal - Nach dem Abgang von drei Muren auf die Kaunertaler Gletscherstraße in Tirol (Bezirk Landeck) Sonntagnachmittag infolge eines Gewitters mit Starkregen und Hagel sind am Montag binnen kurzer Zeit rund 250 im hinteren Kaunertal "eingeschlossene" Tagesausflugsgäste mit jeweils zwei Hubschraubern der Polizei und des Bundesheeres ausgeflogen worden. Dies berichtete das Land zu Mittag mit. Mit der Räumung der Straße wurde ebenfalls noch am Montag begonnen.

Verkehrsbranche sieht Zukunft düster

Wien - Die heimische Verkehrsbranche schätzt ihre Lage derzeit düster ein. "Alle Indikatoren sind negativ, massiv negativ", sagte der zuständige Bundesspartenobmann in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Alexander Klacska, am Montag mit Blick auf Nachfrage, Geschäftslage, Auftragsbestand und Preiserwartungen. "Der lange Schatten des Iran-Krieges hat auch auf die Verkehrsbranche ihren Niederschlag gefunden - die Nachfrage ist zu gering."

Hellweg Baumärkte mit 165 Mitarbeitern insolvent

Wien - Nach der Insolvenz der deutschen Unternehmensmutter Mitte Juni hat die österreichische Hellweg Die Profi-Baumärkte GmbH am Montag beim Landesgericht Linz ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung beantragt. Ziel sei "die Fortführung und zukunftsfähige Aufstellung des Unternehmens", teilte Hellweg in einer Aussendung mit. Das Unternehmen betreibt in Österreich mit rund 165 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sechs Bau- und Gartenmärkte.

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red