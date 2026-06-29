Iranische "Experten-Delegation" reist diese Woche nach Katar

Teheran - Vertreter des Iran reisen in den kommenden Tagen zu Gesprächen über die Umsetzung des Rahmenabkommens mit den USA nach Katar. "Eine Expertendelegation aus der Islamischen Republik Iran wird im Laufe dieser Woche nach Doha reisen", sagte der iranische Außenministeriumssprecher, Esmail Baghaei. Verhandlungen mit der US-Seite seien in den kommenden Tagen keine geplant. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor erklärt, Teheran habe um ein Treffen am Dienstag in Doha gebeten.

Motiv für Bluttat von Stade vermutlich Sorgerechtsstreit

Stade - Nach den tödlichen Schüssen in einer Jugendhilfeeinrichtung am Montag in der norddeutschen Stadt Stade kommen erste Details zum mutmaßlichen Täter und seinem Motiv ans Licht. Hintergrund der Tat mit sechs Toten war vermutlich ein Sorgerechtsstreit, wie die Lüneburger Polizeipräsidentin Kathrin Schuol Montagabend auf einer Pressekonferenz sagte. Beim Verdächtigen handelt es sich um einen in Deutschland geborenen, 45-jährigen Mann mit türkischen Wurzeln aus dem Raum Hannover.

Regierung schickt Bundesstaatsanwaltschaft in Begutachtung

Wien - Die Koalition hat sich bei der Bundesstaatsanwaltschaft geeinigt. Die Weisungsspitze soll von der Justizministerin bzw. dem -minister an eine weisungsfreie oberste Ermittlungs- und Anklagebehörde wandern, die aus einer Dreierspitze bestehen soll. Einen entsprechenden Gesetzesentwurf schickte die Bundesregierung am Montag in Begutachtung. Für einen Beschluss braucht man eine Zweidrittelmehrheit und damit wohl die Zustimmung der Grünen, die ankündigten, den Entwurf zu prüfen.

Zahl der Toten in Venezuela auf mehr als 1.700 gestiegen

Caracas/Brüssel - Die offizielle Zahl der Toten nach dem verheerenden Doppel-Erdbeben in Venezuela ist auf 1.719 gestiegen. Wie der Präsident der Nationalversammlung Jorge Rodr�guez mitteilte, wurden außerdem mehr als 5.000 Menschen verletzt. Die Totenzahl lag zuvor bei 1.450. Nach den Angaben des Bruders der geschäftsführenden Präsidentin Delcy Rodr�guez sind nach den schweren Beben der Stärke 7,2 und 7,5 Mittwochabend 189 von insgesamt rund 800 beschädigten Gebäuden vollständig eingestürzt.

Fünf Tote bei israelischen Attacken in Gaza

Gaza - Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind am Montag palästinensischen Angaben zufolge fünf Menschen getötet worden. Das Al-Aqsa-Krankenhaus in Deir el-Balah teilte mit, drei Menschen seien getötet und mehrere weitere verletzt worden, als eine israelische Drohne eine Gruppe von Zivilisten getroffen habe. Bei einem weiteren Angriff in Khan Younis wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Zivilschutzbehörde zwei Menschen getötet und knapp 30 weitere verletzt.

Stocker: Zeitpunkt für nächsten EU-Beitritt gekommen

Wien - Laut Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) ist die Frage der EU-Erweiterung keine "Nebendebatte", sondern betrifft Sicherheit, wirtschaftliche Stärke und Glaubwürdigkeit der EU. Mit Blick auf den Westbalkan sagte er am Montag bei einer politischen Versammlung der Europäischen Volkspartei (EVP) in Wien: "Es ist Zeit für den nächsten Beitritt aus der Region". Auch Österreichs EU-Mitgliedschaft sei angesichts aktueller Krisen und Herausforderungen "wichtiger denn je".

Grazer SPÖ-Chefin Doris Kampus tritt zurück

Graz - Nach den bitteren Verlusten und dem historisch schlechtesten Ergebnis für die Grazer SPÖ hat Doris Kampus im Parteivorstand Montagabend nach der Gemeinderatswahl ihre Funktion als Stadtparteivorsitzende mit sofortiger Wirkung zurückgelegt. Sie wird auch ihr Mandat nicht annehmen. Zum geschäftsführenden Vorsitzenden wurde vorerst SPÖ-Landtagsklubobmann Hannes Schwarz gewählt. Er kündigte einen umfassenden Prozess an, um die SPÖ "organisatorisch und politisch neu aufzustellen".

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red