Starke Explosion erschüttert Monaco - Drei Schwerverletzte

Monte Carlo - Bei einer heftigen Explosion am Eingang eines Wohngebäudes in Monaco soll Medienberichten zufolge am Montagabend einer der reichsten Unternehmer der Ukraine schwer verletzt worden sein. Nach Behördenangaben wurde außer dem Immobilienunternehmer eine Frau ebenso lebensgefährlich sowie ein Jugendlicher verletzt. Von offizieller Seite wurden die Identitäten nicht bestätigt. Weitere Personen erlitten Berichten zufolge Schnittverletzungen und Schocks.

3-Euro-Steuer gilt ab 1. Juli für in EU gelieferte Packerl

Brüssel - Ab 1. Juli wird die 3-Euro-Importsteuer auf kleine Pakete mit einem Warenwert von unter 150 Euro fällig. Sie gilt nach Angaben des Rats der EU für 93 Prozent aller E-Commerce-Lieferungen in die EU. Die Pauschale ist eine Übergangslösung, denn künftig sollen alle in die EU importierten Waren ab dem ersten Euro zollpflichtig sein. Laut EU führte die Zollfreiheit zu unfairen Wettbewerbsbedingungen für Verkaufende und Gesundheits- und Sicherheitsrisiken für Verbrauchende.

Murenabgänge in Tirol - Bus erfasst

Flirsch/Pettneu/St. Leonhard im Pitztal - Teils heftige Unwetter mit starken Regenfällen haben Montagabend in einigen Regionen Tirols zu Murenabgängen geführt. Eine besonders brenzlige Situation gab es zwischen Flirsch und Pettneu am Arlberg im Bezirk Landeck, wo eine große Mure auf eine Gemeindestraße abging und einen Linienbus erfasste. Der Busfahrer wurde dabei verletzt, die drei Fahrgäste blieben unverletzt.

Vor U-Haftentscheidung nach tödlichen Schüssen in Stade

Stade - Nach dem gewaltsamen Tod von sechs Menschen in Stade im deutschen Bundesland Niedersachsen dauert die Identifizierung der Opfer an. Es handle sich um vier Frauen und zwei Männer, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Ein 45-Jähriger soll am Montag in der Stadt westlich von Hamburg auf die Menschen geschossen haben. Tatort ist eine Mutter-Kind-Wohngruppe. Die Entscheidung über die Verhängung der Untersuchungshaft stand noch aus.

ASFINAG-Mitarbeiter starb bei Auffahrunfall auf Kärntner A2

Völkermarkt - Bei einem schweren Auffahrunfall auf der Kärntner Südautobahn (A2) bei Völkermarkt ist am Montagnachmittag ein 42-jähriger Mitarbeiter der ASFINAG ums Leben gekommen. Ein italienischer Sattelzug war auf einen Lkw aufgefahren, der Mäharbeiten absichern sollte. Der 47-jährige Lkw-Lenker wurde mit schweren Verletzungen ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert, auch ein weiterer ASFINAG-Mitarbeiter wurde verletzt, teilte die Polizei mit.

Dreijähriger lief in Steyr in ein Auto

Steyr - Ein Dreijähriger ist am Montag in Steyr von einem Auto erfasst und verletzt worden. Als die Mutter auf dem Gehsteig gerade die Taste einer Fußgängerampel drücken wollte, dürfte ihr Sohn schon auf die Straße gelaufen sein. Ein Autofahrer sah das Kind, konnte aber trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Bub stürzte und wurde in die Kinderklinik Linz gebracht, so die Polizei.

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red