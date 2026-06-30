29-Jähriger in Kärnten getötet, Frau schwer verletzt

St. Veit an der Glan - Ein 27-jähriger Mann hat in der Nacht auf Dienstag im Bezirk St. Veit an der Glan erst seine 30-jährige Ex-Lebensgefährtin und dann ihren neuen Freund, einen 29-Jährigen, mit einer Axt attackiert. Während die Frau schwer verletzt wurde, aber flüchten konnte, wurde der 29-Jährige getötet. Unmittelbar nach der Tat beging der Täter Suizid, indem er mit dem Auto seiner Ex-Freundin frontal gegen einen entgegenkommenden Lkw fuhr, teilte die Polizei auf APA-Anfrage mit.

FPÖ hat die meisten Spitzenverdiener im Nationalrat

Wien - 14 der 183 Nationalratsabgeordneten verdienen neben ihrem Abgeordnetengehalt monatlich mehr als 12.000 Euro pro Monat dazu. Der typische Spitzenverdiener ist männlich und kommt aus der FPÖ. Neun der 14 Mandatare in der höchsten Einkommensklasse sitzen im blauen Parlamentsklub, wie eine APA-Auswertung der Transparenzdaten des Parlaments zeigt. Auch unter den Abgeordneten ist der Gender Pay Gap groß: Nur eine Frau findet sich unter den Topverdienern.

Spritpreisbremse - MÖSt-Senkung ab Juli um 0,8 Cent/Liter

Wien - Die im April eingeführte Spritpreisbremse wird auch im Juli weitergeführt, allerdings deutlich abgespeckt. Nach zuletzt 1,7 Cent pro Liter beträgt die Senkung der Mineralölsteuer (MÖSt) ab dem morgigen Mittwoch nur mehr 0,8 Cent je Liter. Grund für den geringeren Steuerbonus sind die stark gesunkenen Spritpreise, nach denen die MÖSt-Senkung berechnet wird. Im April lag der Bonus noch bei 5 Cent/Liter, im Mai bei 2 Cent.

Gewessler kritisiert Untätigkeit der Regierung bei Hitze

Wien - Angesichts der extrem hohen Temperaturen der vergangenen Tage hat die Grüne Klubobfrau Leonore Gewessler der Bundesregierung bei einer Pressekonferenz am Dienstag Untätigkeit sowohl beim kurzfristigen Hitzeschutz als auch langfristig beim Klimaschutz vorgeworfen. Besonders Personen, "die sich keine Klimaanlage oder ein Haus am See leisten können", wären "hochgradig benachteiligt", sagte sie. Gewessler forderte "Maßnahmen, jetzt sofort".

Wasserverbrauch in Wien steigt wegen Hitze kräftig

Wien - Die ungewöhnlich hohen Temperaturen der vergangenen Woche haben den Wasserbedarf in Wien kräftig ansteigen lassen. Da hitzebedingt mehr bewässert, geduscht und getrunken wird, liege der Verbrauch in der Bundeshauptstadt bei rund 540.000 Kubikmetern (540 Millionen Liter) pro Tag. Übers Jahr gerechnet betrage der durchschnittliche Wasserbedarf in Wien sonst 400.000 Kubikmeter täglich, hieß es seitens Wiener Wasser (MA 31) auf APA-Anfrage.

Einwohner in Tirol nach Murenabgängen vorerst abgeschnitten

Flirsch/Pettneu/St. Leonhard im Pitztal - Teils heftige Unwetter mit Regenfällen haben Montagabend in einigen Regionen Tirols zu Murenabgängen geführt. So etwa auf die Pitztalstraße (L16) in St. Leonhard im Pitztal (Bezirk Imst). Die Straße wurde auf einer Länge von rund 500 Metern verschüttet bzw. unterspült, Teile brachen weg. Ein Großteil der Einwohner St. Leonhards war am Dienstag de facto vorerst von der Außenwelt abgeschnitten. Im Bezirk Landeck erfasste indes eine große Mure einen Linienbus.

Dreijähriger bei Traktorunfall in NÖ schwer verletzt

St. Valentin - Bei einem Traktorunfall im Raum St. Valentin (Bezirk Amstetten) ist am Montagabend ein Dreijähriger schwer verletzt worden. Der Bub war ebenso wie sein 36-jähriger Vater nach einem Überschlag der Zugmaschine im Kfz eingeklemmt worden. Das Kind und der ebenfalls schwer verletzte Mann wurden von Notarzthubschraubern in Krankenhäuser nach Amstetten und Linz geflogen, bestätigte die Polizei am Dienstag Medienberichte.

83 Prozent nutzen hierzulande KI

Wien - Künstliche Intelligenz wird hierzulande gerne genutzt: 83 Prozent der rund 1.000 Befragten einer Marketagent-Studie geben an, diese aktiv zu verwenden, jeder bzw. jede Zweite sogar mindestens einmal pro Woche. ChatGPT und Co. werden insbesondere zur schnellen Recherche und Informationsbeschaffung herangezogen (62 Prozent). Vor allem die Jüngeren verwenden sie auch verstärkt zur Erstellung, Überarbeitung oder Zusammenfassung von Texten, hieß es am Dienstag.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red