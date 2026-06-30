29-Jähriger in Kärnten getötet, Frau schwer verletzt

St. Veit an der Glan - Ein 27-jähriger Mann hat in der Nacht auf Dienstag im Bezirk St. Veit an der Glan erst seine 30-jährige Ex-Lebensgefährtin und dann ihren neuen Freund, einen 29-Jährigen, mit einer Axt attackiert. Während die Frau schwer verletzt wurde, aber flüchten konnte, wurde der 29-Jährige getötet. Unmittelbar nach der Tat beging der Täter Suizid, indem er mit dem Auto seiner Ex-Freundin frontal gegen einen entgegenkommenden Lkw fuhr, teilte die Polizei auf APA-Anfrage mit.

Grundnahrungsmittel-Steuersenkung gilt ab 1. Juli

Wien - Die umstrittene Senkung der Mehrwertsteuer auf ausgewählte Nahrungsmittel von zehn Prozent auf 4,9 Prozent tritt per 1. Juli in Kraft. FPÖ und Grüne sind gegen die Regierungsmaßnahme. Bäcker und Ökonomen kritisieren die komplizierte Umsetzung. Das Finanzministerium versucht auf seiner Website, alle offenen Detailfragen zur Mehrwertsteuer-Reduktion zu klären. Der Lebensmittelhandel verspricht, die Steuersenkung vollständig weiterzugeben.

FPÖ hat die meisten Spitzenverdiener im Nationalrat

Wien - 14 der 183 Nationalratsabgeordneten verdienen neben ihrem Abgeordnetengehalt monatlich mehr als 12.000 Euro pro Monat dazu. Der typische Spitzenverdiener ist männlich und kommt aus der FPÖ. Neun der 14 Mandatare in der höchsten Einkommensklasse sitzen im blauen Parlamentsklub, wie eine APA-Auswertung der Transparenzdaten des Parlaments zeigt. Auch unter den Abgeordneten ist der Gender Pay Gap groß: Nur eine Frau findet sich unter den Topverdienern.

Leichter Rückgang der Krankenstände im Vorjahr

Wien - Die Krankenstände der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Österreich sind im Jahr 2025 zurückgegangen. Sie sanken im Jahresvergleich um 2,7 Prozent auf durchschnittlich 14,7 Kalendertage im Krankenstand, geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Fehlzeitenreport des Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo hervor. Auf Kurzkrankenstände (weniger als vier Tage) entfielen 44,7 Prozent (2024: 43,2), was aber nur 10 Prozent aller Fehltage ausmachte.

5.003 Aufgriffe durch Zoll 2025 auf Flughafen Wien

Schwechat/Wien - Auf dem Flughafen Wien in Schwechat sind im vergangenen Jahr 34.091 Reisende vom Zoll kontrolliert worden und dabei 5.003 Aufgriffe erfolgt. Sichergestellt wurden nach Angaben vom Dienstag neben Drogen, illegal eingeführtem Bargeld oder Potenzmitteln auch Kuriosa wie ein Hut mit Schlangenknochen, der an "Crocodile Dundee" erinnert, ein Kopfschmuck aus Papageienfedern oder eine Pfeife aus Elfenbein.

Österreichischer Juni-Rekord in Bad Deutsch-Altenburg

Wien/Bad Deutsch Altenburg - Lang hat der neue österreichweite Temperaturrekord für einen Juni-Tag, den Wien am Sonntag mit 40,0 Grad Celsius aufgestellt hatte, nicht gehalten. Am Montagnachmittag wurden in Bad Deutsch-Altenburg 40,1 Grad gemessen, wie Geosphere Austria am Dienstag schließlich doch berichtete, nachdem man eine entsprechende Mitteilung von Tauernwetter am Vortag auf Anfrage nicht bestätigen wollte.

Gewessler kritisiert Untätigkeit der Regierung bei Hitze

Wien - Angesichts der extrem hohen Temperaturen der vergangenen Tage hat die Grüne Klubobfrau Leonore Gewessler der Bundesregierung bei einer Pressekonferenz am Dienstag Untätigkeit sowohl beim kurzfristigen Hitzeschutz als auch langfristig beim Klimaschutz vorgeworfen. Besonders Personen, "die sich keine Klimaanlage oder ein Haus am See leisten können", wären "hochgradig benachteiligt", sagte sie. Gewessler forderte "Maßnahmen, jetzt sofort".

Spritpreisbremse - MÖSt-Senkung ab Juli um 0,8 Cent/Liter

Wien - Die im April eingeführte Spritpreisbremse wird auch im Juli weitergeführt, allerdings deutlich abgespeckt. Nach zuletzt 1,7 Cent pro Liter beträgt die Senkung der Mineralölsteuer (MÖSt) ab dem morgigen Mittwoch nur mehr 0,8 Cent je Liter. Grund für den geringeren Steuerbonus sind die stark gesunkenen Spritpreise, nach denen die MÖSt-Senkung berechnet wird. Im April lag der Bonus noch bei 5 Cent/Liter, im Mai bei 2 Cent.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red