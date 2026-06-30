Reformpartnerschaft ringt um Zwischenergebnis

Wien - Bei der Reformpartnerschaft will man am heutigen Dienstag einen großen Schritt machen. Spitzenvertreter von Bund, Ländern und Gemeinden sind am Vormittag im Bundeskanzleramt zusammengekommen, um zumindest einigermaßen konkrete Zwischenergebnisse vor allem in den Bereichen Gesundheit und Bildung zustande zu bringen. Von Einigkeit war in den vergangenen Tagen noch wenig zu spüren.

Regierung bei Sommerferien-Vorverlegung diskussionsbereit

Wien - Die Debatte um eine Vorverlegung der Sommerferien, um Kindern und Lehrkräften zumindest einen Teil der Hitzewelle in den Klassen zu ersparen, ist am Dienstag bei den Regierungsparteien angekommen. Wiens Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (NEOS) hatte die Diskussion vergangene Woche nach Klagen aus den Schulen eröffnet, Parteifreund Bildungsminister Christoph Wiederkehr nannte den Vorstoß schon damals "interessant". Am Dienstag gaben sich auch ÖVP und SPÖ nicht abgeneigt.

Hohe US-Vertreter in Doha, aber kein Iran-Treffen geplant

Doha - Spitzenvertreter der USA sind nach Angaben aus Katar in dem Golfstaat zu Besuch, ein Treffen mit iranischen Vertretern ist demnach aber nicht geplant. Das sagte ein Sprecher des katarischen Außenministeriums am Dienstag. Der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, und der US-Sondergesandte Steve Witkoff seien heute zu Gesprächen in Doha. Geplant seien aber nur Treffen mit Vermittlern, um über Fortschritte in den Verhandlungen zum Krieg zu sprechen.

Bundesstaatsanwaltschafts-Entwurf zur Begutachtung bereit

Wien - Am Tag nach der Präsentation des Begutachtungsentwurfs zur neuen Bundesstaatsanwaltschaft, die den Minister bzw. die Ministerin als oberste Weisungsspitze der Justiz ablösen soll, ist dieser nun auch online einsehbar und für Stellungnahmen bereit. An den Plänen für das kollegiale Dreiergremium, das künftig den Justizminister bzw. die Justizministerin an der Spitze der Weisungskette ablösen soll, gibt es Kritik von Opposition und Justiz.

Pensionen: Antrittsalter von Frauen gestiegen

Wien - Das durchschnittliche Pensionsantrittsalter von Frauen ist im vergangenen Jahr auf 60,7 Jahre gestiegen, wie aus dem Rechnungsabschluss der Pensionsversicherung (PV) hervorgeht. 2024 lag der Wert bei 60,2 Jahren. Bei Männern stieg das Antrittsalter minimal auf 62,4 Jahre (2024: 62,3). Auch die Höhe der Durchschnittspension wuchs bei Frauen stärker. Konkret waren es 1.948,50 Euro, Männer bekommen mit 2.880,70 Euro immer noch deutlich mehr.

Leichter Rückgang der Krankenstände im Vorjahr

Wien - Die Krankenstände der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Österreich sind im Jahr 2025 zurückgegangen. Sie sanken im Jahresvergleich um 2,7 Prozent auf durchschnittlich 14,7 Kalendertage im Krankenstand, geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Fehlzeitenreport des Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo hervor. Auf Kurzkrankenstände (weniger als vier Tage) entfielen 44,7 Prozent (2024: 43,2), was aber nur 10 Prozent aller Fehltage ausmachte.

Grundnahrungsmittel-Steuersenkung gilt ab 1. Juli

Wien - Die umstrittene Senkung der Mehrwertsteuer auf ausgewählte Nahrungsmittel von zehn Prozent auf 4,9 Prozent tritt per 1. Juli in Kraft. FPÖ und Grüne sind gegen die Regierungsmaßnahme. Bäcker und Ökonomen kritisieren die komplizierte Umsetzung. Das Finanzministerium versucht auf seiner Website, alle offenen Detailfragen zur Mehrwertsteuer-Reduktion zu klären. Der Lebensmittelhandel verspricht, die Steuersenkung vollständig weiterzugeben.

London will Asylbewerber zur Kasse bitten

London - Asylbewerber in Großbritannien sollen künftig die Kosten für ihre Unterbringung und Versorgung zurückzahlen, bevor sie eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen können. Dabei geht es um eine Summe von rund 10.000 Pfund (ca. 11.600 Euro), wie die Regierung am Montag mitteilte. Mit dem Vorschlag soll die illegale Einwanderung eingedämmt werden. Innenministerin Shabana Mahmood sagte, die Reformen sollten die Belastung für die Steuerzahler verringern.

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red