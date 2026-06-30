Supreme Court: US-Staatsbürgerschaft bei Geburt in den USA

Washington - Im Streit um das US-Geburtsrecht hat Präsident Donald Trump vor dem obersten US-Gericht in einem wegweisenden Urteil eine Niederlage kassiert. Kinder, die in den USA zur Welt kommen, erlangen weiterhin automatisch die US-Staatsbürgerschaft, wie der Supreme Court am Dienstag entschied. Das gilt auch für Kinder von Eltern, die sich illegal oder nur vorübergehend in den USA aufhalten. Hätte Trump Erfolg gehabt, wäre eine große Gruppe an Menschen von Abschiebung bedroht gewesen.

Hohe US-Vertreter in Doha, aber kein Iran-Treffen geplant

Doha - Spitzenvertreter der USA sind nach Angaben aus Katar in dem Golfstaat zu Besuch, ein Treffen mit iranischen Vertretern ist demnach aber nicht geplant. Das sagte ein Sprecher des katarischen Außenministeriums am Dienstag. Der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, und der US-Sondergesandte Steve Witkoff seien heute zu Gesprächen in Doha. Geplant seien aber nur Treffen mit Vermittlern, um über Fortschritte in den Verhandlungen zum Krieg zu sprechen.

Bundesstaatsanwaltschafts-Entwurf zur Begutachtung bereit

Wien - Am Tag nach der Präsentation des Begutachtungsentwurfs zur neuen Bundesstaatsanwaltschaft, die den Minister bzw. die Ministerin als oberste Weisungsspitze der Justiz ablösen soll, ist dieser nun auch online einsehbar und für Stellungnahmen bereit. An den Plänen für das kollegiale Dreiergremium, das künftig den Justizminister bzw. die Justizministerin an der Spitze der Weisungskette ablösen soll, gibt es Kritik von Opposition und Justiz.

Stadt Wien fährt vorsorglich Wasserverbrauch zurück

Wien - Die Stadt Wien fährt zur Sicherung der Trinkwasserversorgung den Wasserverbrauch zurück. Die Wiener Wasserbehälter seien zwar "derzeit gut gefüllt", die Extremwetterlage verlange aber "ein vorausschauendes Handeln", hieß es Dienstagnachmittag. Die städtischen Dienststellen reduzieren ihren Wasserbedarf, wo dies "ohne wesentliche Einschränkungen möglich ist". Die Straßenreinigung wird vorübergehend ohne Wasser durchgeführt, die Bewässerung von Grünflächen eingeschränkt.

Proteste gegen illegale Migranten in Südafrika

Durban - Tausende Südafrikaner sind landesweit bei fremdenfeindlichen Demonstrationen auf die Straße gegangen, um die Ausweisung von illegalen Migranten zu verlangen. Sie folgten damit der Aufforderung eines Bündnisses aus kleineren Parteien und Bürgerinitiativen, das Ausländern ohne gültige Papiere eine inoffizielle Frist bis zum 30. Juni für die Ausreise gesetzt hatte. Die Regierung hatte massive Sicherheitsmaßnahmen angeordnet. Die Kundgebungen verliefen zumeist friedlich.

Van der Bellen überreichte Vorhofer- und Hochner-Preis

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Dienstag die renommierten Auszeichnungen Kurt-Vorhofer-Preis und Robert-Hochner-Preis in der Präsidentschaftskanzlei verliehen. Prämiert wurden "Falter"-Chefreporterin Nina Horaczek und ORF-Journalistin Constanze Ertl. Bei der Veranstaltung wurde an die schwierige Lage für die Medienbranche und an ME/CFS-Betroffene erinnert, aber auch hervorgestrichen, dass nicht alles schlecht sei.

Salzburger Stieglbrauerei trennt sich von Standorten

Wien/Salzburg/Wörgl - Wegen des deutlichen Rückgangs im Gastronomiegeschäft trennt sich die Salzburger Stieglbrauerei von einem Teil ihrer Logistiksparte, berichteten mehrere Medien am Dienstagnachmittag übereinstimmend. Betroffen sind mit Wörgl und Inzing zwei Standorte in Tirol und mit Asten einer in Oberösterreich. Kündigungen sind nicht ausgeschlossen, so "Salzburger Nachrichten", "salzburg24.at" und ORF-Salzburg.

14 Kinder bei Dacheinsturz in Pakistan getötet

Islamabad - In Pakistan sind bei einem Unglück in der Kulturmetropole Lahore 14 Kinder ums Leben gekommen. Wie ein Polizeibeamter am Dienstag erklärte, wurden die Kinder getötet, als das Dach eines privaten Nachhilfeinstituts einstürzte. Die Kinder waren laut Polizei im Alter von vier bis 16 Jahren. Mindestens sieben weitere Schülerinnen und Schüler wurden verletzt, wie ein Sprecher der pakistanischen Rettungsdienste sagte. Unter den Trümmern wurden noch weitere Kinder vermutet.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red