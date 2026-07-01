Juni-Inflation sank laut Schnellschätzung auf 3,2 Prozent

Wien - Die Inflation in Österreich hat sich im Juni merklich abgeschwächt. Laut einer ersten Schnellschätzung der Statistik Austria sank die Teuerungsrate auf 3,2 Prozent, nachdem sie im Mai noch bei 3,7 Prozent gelegen war. Im Vergleich zum Vormonat blieb das allgemeine Preisniveau voraussichtlich unverändert, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte.

Reformpartnerschaft am Zwischenziel

Wien - Bund, Länder und Gemeinden haben sich nach 13-stündigen Verhandlungen auf Grundzüge einer Staatsreform verständigt. In einer gemeinsamen Pressekonferenz wurde in der Nacht auf Mittwoch betont, dass man in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Energie und Verwaltung zu einer Verständigung gekommen sei. Allzu detailliert wurde man vorerst freilich nicht. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) sagte, man werde den Rest des Jahres nutzen, um die Vorhaben in Gesetze umzusetzen.

Irland startet in den EU-Ratsvorsitz

Brüssel/Österreich - Die turnusmäßige EU-Ratspräsidentschaft Irlands startet am 1. Juli mit einer großen Eröffnungsfeier in Dublin, zu der am Mittwochnachmittag zahlreiche hochrangige Politikerinnen und Politiker wie EU-Ratspräsident Antonio Costa erwartet werden. Irland übernimmt den Vorsitz in einem für die Zukunft der EU entscheidenden Semester: Bis Ende des Jahres soll nicht nur das EU-Budget 2028-2034 stehen, sondern auch bei der Erweiterung wieder mehr Tempo gemacht werden.

Trump: In 2025 1,4 Mrd. Dollar mit Krypto-Geschäften-Bericht

Washington - US-Präsident Donald Trump hat im vergangenen Jahr Einnahmen von mehr als 1,4 Milliarden Dollar aus den Krypto-Geschäften seiner Familie gemeldet. Dies geht aus seiner am Dienstag veröffentlichten jährlichen Finanzerklärung für das US-Büro für Regierungsethik hervor. Demnach erhielt er mehr als 500 Millionen Dollar von World Liberty Financial, einem Krypto-Unternehmen, das er gemeinsam mit seinen Söhnen gegründet hat.

Schönbrunn-Kulturgüter bleiben ein Besuchermagnet

Wien - Schloss Schönbrunn, Sisi Museum und die weiteren Standorte der Schönbrunn Group bleiben ein Besuchermagnet: Im vergangenen Jahr zogen sie 5,26 Mio. ausländische wie inländische Gäste an, das sind 10,1 Prozent mehr als im Jahr davor. Der Gesamtumsatz des Kulturbetriebs stieg von 92 Mio. auf 97,3 Mio. Euro, unterm Strich stand ein Gewinn von 11,85 Mio. Euro. An den Eigentümer, die Republik Österreich, führte die Gruppe 18,7 Mio. Euro ab, hieß es in einer Aussendung.

US-Regierung hebt Blockade von Anthropics KI-Modellen auf

San Francisco - Die US-Regierung hat ihre Exportsperren für die neuesten KI-Modelle des OpenAI-Rivalen Anthropic nach mehr als zwei Wochen aufgehoben. Man werde damit anfangen, den Zugang zu den Programmen Mythos 5 und Fable 5 wiederherzustellen, teilte Anthropic mit. Die Regierung hatte verfügt, dass nur Amerikaner Zugriff auf die KI-Modelle haben durften - was auch für Mitarbeiter der Firma galt. Anthropic blockierte daraufhin beide Modelle komplett, um die Forderung erfüllen zu können.

Herabfallender Ast tötet Quadlenker in Oberösterreich

Saxen - Ein während eines Sturms herabfallender Ast hat am späten Dienstagabend in Saxen (Bezirk Perg) einen Quadlenker getötet. Der 26-Jährige wurde am Kopf getroffen und zwischen Ast und Fahrzeug eingeklemmt. Er starb wenig später im Spital. Seine am Sozius mitfahrende 21-jährige Lebensgefährtin blieb unverletzt, berichtete die Polizei.

Russland beschoss Tankstellen in Ukraine: Frau getötet

Dnipro (Dnipropetrowsk) - Russische Luftangriffe haben im ukrainischen Gebiet Dnipropetrowsk über Nacht fünf Tankstellen getroffen. Mehrere Brände seien am Dienstag ausgebrochen, teilte der Gouverneur des Gebiets, Oleksandr Hanscha, auf Telegram mit. Eine Frau sei getötet worden, außerdem gebe es drei Verletzte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red