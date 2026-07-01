Reformpartnerschaft am Zwischenziel

Wien - Nach einem Jahr Verhandlungen haben sich Bund, Länder und Gemeinden auf Grundzüge einer Staatsreform verständigt. Viele Details der verkündeten Einigung in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Energie und Verwaltung sind noch offen. Angekündigt wurde am Mittwoch ein Ausbau von Fachärztezentren, bundesweit einheitliche Standards für die Elementarpädagogik und eine Stärkung der Bildungsdirektionen. Große Kompetenzverschiebungen sind keine geplant.

Juni-Inflation sank laut Schnellschätzung auf 3,2 Prozent

Wien - Die Teuerung in Österreich hat sich im Juni merklich abgeschwächt. Einer ersten Schnellschätzung der Statistik Austria zufolge sank die Inflationsrate gegenüber dem Vorjahresmonat auf 3,2 Prozent, nachdem im Mai noch 3,7 Prozent verzeichnet worden waren. Im Vergleich zum Vormonat blieb das allgemeine Preisniveau voraussichtlich unverändert. Ausschlaggebend für diesen Rückgang war in erster Linie ein nachlassender Preisdruck bei Treibstoffen und Heizöl.

Mutmaßlich massive Polizeigewalt in Wien vor Gericht

Wien - Am Mittwoch ist am Wiener Landesgericht ein außergewöhnlich drastischer Fall von mutmaßlicher Polizeigewalt verhandelt worden. Ein damals 54 Jahre alter Mann soll am 9. Mai 2024 bei seiner Festnahme am Schwarzenbergplatz in der Innenstadt von einem Polizeibeamten derart gewalttätig behandelt worden sein, dass er dadurch ein Hals-Nacken-Trauma erlitt, was laut Anklage in weiterer Folge einen Schlaganfall bewirkte.

Neue Packerl-Steuer in der EU trifft fast jede Lieferung

Brüssel - Mit dem heutigen Mittwoch ist die 3-Euro-Steuer auf kleine Pakete in der EU in Kraft. Davon sind rund 93 Prozent aller EU-Commerce-Lieferungen in die Union betroffen. Auch fallen nicht nur Sendungen aus China darunter, es trifft beispielsweise auch Pakete aus den USA und UK. Da die Zölle auf jede einzelne Warenkategorie erhoben werden, die in einem Paket enthalten ist, kann es schnell recht teuer werden. Dazu können dann noch Einfuhrumsatzsteuern und Postgebühren dazukommen.

Irland startet in den EU-Ratsvorsitz

Brüssel/Österreich - Die turnusmäßige EU-Ratspräsidentschaft Irlands startet am 1. Juli mit einer großen Eröffnungsfeier in Dublin, zu der am Mittwochnachmittag zahlreiche hochrangige Politikerinnen und Politiker wie EU-Ratspräsident Antonio Costa erwartet werden. Irland übernimmt den Vorsitz in einem für die Zukunft der EU entscheidenden Semester: Bis Ende des Jahres soll nicht nur das EU-Budget 2028-2034 stehen, sondern auch bei der Erweiterung wieder mehr Tempo gemacht werden.

Arbeitslosigkeit im Juni weiter gestiegen - 368.948 ohne Job

Wien - Weiter keine Entspannung auf dem Arbeitsmarkt: Ende Juni waren beim Arbeitsmarktservice (AMS) 368.948 Menschen arbeitslos oder in Schulung gemeldet - um 1,2 Prozent mehr als vor einem Jahr. Besonders stark war der Zuwachs bei den Frauen. Insgesamt erhöhte sich die Zahl der Arbeitslosen laut Sozialministerium um 2,4 Prozent auf 295.457 Personen. Mit 73.491 Personen waren um 3,1 Prozent weniger in Schulungen. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 6,9 Prozent.

Kaum noch Hoffnung eine Woche nach Erdbeben in Venezuela

Caracas - In einem immer verzweifelteren Wettlauf gegen die Zeit haben Rettungsteams in Venezuela am Mittwoch ihre Suche nach Überlebenden des verheerenden Doppel-Erdbebens fortgesetzt. Die Hoffnung, eine Woche nach dem Unglück mit fast 2.000 Toten noch Verschüttete lebend zu finden, schwindet zusehends. Am Dienstag gab es aber noch einmal einen Lichtblick, als in der Hauptstadt Caracas ein dreijähriger Bub lebend aus den Trümmern geborgen wurde.

Weniger Verkehrstote im ersten Halbjahr 2026

Wien - Im ersten Halbjahr sind auf Österreichs Straßen weniger Menschen gestorben als im Vergleichszeitraum im Jahr zuvor. Die Zahl der Verkehrstoten sank laut vorläufigen Zahlen des Innenministeriums bis inklusive vergangenen Sonntag auf 156 im Vergleich zu 170 im selben Zeitraum 2025. Laut VCÖ stieg die Zahl seit dem Wochenende erneut und steht aktuell bei 160. Nur in den Corona-Jahren 2020/2021 sowie 2024 wurden zur Jahresmitte weniger Tote registriert, so der ÖAMTC am Mittwoch.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red