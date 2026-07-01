Reformpartnerschaft am Zwischenziel

Wien - Nach einem Jahr Verhandlungen haben sich Bund, Länder und Gemeinden auf Grundzüge einer Staatsreform verständigt. Viele Details der verkündeten Einigung in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Energie und Verwaltung sind noch offen. Angekündigt wurde am Mittwoch ein Ausbau von Fachärztezentren, bundesweit einheitliche Standards für die Elementarpädagogik und eine Stärkung der Bildungsdirektionen. Große Kompetenzverschiebungen sind keine geplant.

Irland will "ambitioniertes Europa" unter seinem Ratsvorsitz

Brüssel/Dublin - Die sechsmonatige EU-Ratspräsidentschaft Irlands ist am Mittwoch gestartet. "Es ist Zeit für ein ambitioniertes Europa", sagte der irische Regierungschef Miche�l Martin in Dublin. Bis Ende des Jahres soll nicht nur das EU-Budget 2028-2034 stehen, sondern auch bei der Erweiterung wieder mehr Tempo gemacht werden. Es sei möglich, die Beitrittsverhandlungen mit Montenegro vor Jahresende abzuschließen, sagte EU-Ratspräsident Antonio Costa.

Juni-Inflation sank laut Schnellschätzung auf 3,2 Prozent

Wien - Die Teuerung in Österreich hat sich im Juni merklich abgeschwächt. Einer ersten Schnellschätzung der Statistik Austria zufolge sank die Inflationsrate gegenüber dem Vorjahresmonat auf 3,2 Prozent, nachdem im Mai noch 3,7 Prozent verzeichnet worden waren. Im Vergleich zum Vormonat blieb das allgemeine Preisniveau voraussichtlich unverändert. Ausschlaggebend für diesen Rückgang war in erster Linie ein nachlassender Preisdruck bei Treibstoffen und Heizöl.

Ukraine beschießt russische Rüstungsfabrik

Dnipro (Dnipropetrowsk) - Die Ukraine setzt Russland mit Angriffen auf wichtige Rüstungsbetriebe militärisch weiter unter Druck. In der Früh trafen ukrainische Drohnen ein Institut für Elektromechanik in der Stadt Pensa. Die regionale Verwaltung bestätigte einen Angriff, äußerte sich aber nicht zu Schäden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilte mit, der Angriff habe einem Institut für Elektromechanik gegolten, das Raketenteile entwickle und herstelle.

Arbeitslosigkeit im Juni weiter gestiegen - 368.948 ohne Job

Wien - Weiter keine Entspannung auf dem Arbeitsmarkt - die Erwerbslosigkeit steigt seit über drei Jahren. Ende Juni waren beim Arbeitsmarktservice (AMS) 368.948 Menschen arbeitslos oder in Schulung gemeldet - um 1,2 Prozent mehr als vor einem Jahr, wie das Sozialministerium am Mittwoch bekanntgab. Besonders stark war der Zuwachs bei den Frauen. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 6,9 Prozent.

Kaum noch Hoffnung eine Woche nach Erdbeben in Venezuela

Caracas - In einem immer verzweifelteren Wettlauf gegen die Zeit haben Rettungsteams in Venezuela am Mittwoch ihre Suche nach Überlebenden des verheerenden Doppel-Erdbebens fortgesetzt. Die Hoffnung, eine Woche nach dem Unglück mit fast 2.000 Toten noch Verschüttete lebend zu finden, schwindet zusehends. Am Dienstag gab es aber noch einmal einen Lichtblick, als in der Hauptstadt Caracas ein dreijähriger Bub lebend aus den Trümmern geborgen wurde.

Gewitter bremsen in Deutschland Flugzeuge und Züge aus

München - Gewitter haben in Bayern Züge ausgebremst und am Münchner Flughafen Verzögerungen verursacht. Wegen der Wetterlage sei dort am Mittwoch für 30 Minuten ein Abfertigungsstopp ausgerufen worden, so die Betreibergesellschaft. "Dies geschieht aus Sicherheitsgründen zum Schutz der Passagiere und Beschäftigten vor elektrischen Entladungen." In dieser Zeit dürften die Flugzeuge nicht be- und entladen werden und Passagiere können nicht aus- oder einsteigen, teilte der Flughafen mit.

Zehn Freisprüche bei Prozess um Gruppenangriff in Wien

Wien - Im Prozess rund um einen brutalen Gruppenangriff im Wasserpark in Wien-Floridsdorf am 19. November 2025 auf vier junge Männer hat das Wiener Landesgericht am späten Mittwochvormittag alle zehn Angeklagten freigesprochen. Das bestätigte Sprecherin Christina Salzborn der APA. Die Staatsanwaltschaft verzichtete auf ein Rechtsmittel. Das Urteil ist damit rechtskräftig. Die zehn Männer im Alter zwischen 15 und 27 Jahren wurden bereits enthaftet.

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red