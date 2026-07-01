Frau im Bezirk Baden tot aufgefunden

Ebreichsdorf - Eine 70-Jährige ist am Mittwoch in Ebreichsdorf (Bezirk Baden) tot aufgefunden worden. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen, weder ein Sturz noch Fremdverschulden konnten vorerst als Todesursache ausgeschlossen werden. Aufschlüsse soll eine Obduktion bringen, die laut Polizeisprecher Johann Baumschlager von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt gemeinsam mit der Sicherstellung der Leiche angeordnet worden ist.

Reformpartnerschaft am Zwischenziel

Wien - Nach einem Jahr Verhandlungen haben sich Bund, Länder und Gemeinden auf Grundzüge einer Staatsreform verständigt. Viele Details der verkündeten Einigung in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Energie und Verwaltung sind noch offen. Angekündigt wurde am Mittwoch ein Ausbau von Fachärztezentren, bundesweit einheitliche Standards für die Elementarpädagogik und eine Stärkung der Bildungsdirektionen. Große Kompetenzverschiebungen sind keine geplant.

Irland will "ambitioniertes Europa" unter seinem Ratsvorsitz

Brüssel/Dublin - Die sechsmonatige EU-Ratspräsidentschaft Irlands ist am Mittwoch gestartet. "Es ist Zeit für ein ambitioniertes Europa", sagte der irische Regierungschef Miche�l Martin in Dublin. Bis Ende des Jahres soll nicht nur das EU-Budget 2028-2034 stehen, sondern auch bei der Erweiterung wieder mehr Tempo gemacht werden. Es sei möglich, die Beitrittsverhandlungen mit Montenegro vor Jahresende abzuschließen, sagte EU-Ratspräsident Antonio Costa.

Juni-Inflation sank laut Schnellschätzung auf 3,2 Prozent

Wien - Die Teuerung in Österreich hat sich im Juni merklich abgeschwächt. Einer ersten Schnellschätzung der Statistik Austria zufolge sank die Inflationsrate gegenüber dem Vorjahresmonat auf 3,2 Prozent, nachdem im Mai noch 3,7 Prozent verzeichnet worden waren. Im Vergleich zum Vormonat blieb das allgemeine Preisniveau voraussichtlich unverändert. Ausschlaggebend für diesen Rückgang war in erster Linie ein nachlassender Preisdruck bei Treibstoffen und Heizöl.

Mutmaßlich massive Polizeigewalt in Wien vor Gericht

Wien - Am Mittwoch ist am Wiener Landesgericht ein außergewöhnlich drastischer Fall von mutmaßlicher Polizeigewalt verhandelt worden. Ein damals 54 Jahre alter Mann soll am 9. Mai 2024 bei seiner Festnahme am Schwarzenbergplatz in der Innenstadt von einem Polizeibeamten derart gewalttätig behandelt worden sein, dass er dadurch ein Hals-Nacken-Trauma erlitt, was laut Anklage in weiterer Folge einen Schlaganfall bewirkte.

Mehrwertsteuersenkung auf Lebensmittel kommt in Märkten an

Wien - Mit dem 1. Juli ist die Mehrwertsteuer auf ausgewählte Grundnahrungsmittel in Österreich von 10 auf 4,9 Prozent gesenkt worden. Laut Angaben der Plattform Preisrunter gegenüber der APA betrug die beobachtete Preisreduktion am Mittwoch um 16.00 Uhr durchschnittlich 90,6 Prozent der "rechnerisch notwendigen Entlastung". Es gebe dank einer Beobachtung seit Jahresanfang auch keine Hinweise auf im Voraus getätigte Preiserhöhungen, hieß es zudem in einer Aussendung.

Ukraine beschießt russische Rüstungsfabrik

Dnipro (Dnipropetrowsk) - Die Ukraine setzt Russland mit Angriffen auf wichtige Rüstungsbetriebe militärisch weiter unter Druck. In der Früh trafen ukrainische Drohnen ein Institut für Elektromechanik in der Stadt Pensa. Die regionale Verwaltung bestätigte einen Angriff, äußerte sich aber nicht zu Schäden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilte mit, der Angriff habe einem Institut für Elektromechanik gegolten, das Raketenteile entwickle und herstelle.

Arbeitslosigkeit im Juni weiter gestiegen - 368.948 ohne Job

Wien - Weiter keine Entspannung auf dem Arbeitsmarkt - die Erwerbslosigkeit steigt seit über drei Jahren. Ende Juni waren beim Arbeitsmarktservice (AMS) 368.948 Menschen arbeitslos oder in Schulung gemeldet - um 1,2 Prozent mehr als vor einem Jahr, wie das Sozialministerium am Mittwoch bekanntgab. Besonders stark war der Zuwachs bei den Frauen. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 6,9 Prozent.

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red