Irland will "ambitioniertes Europa" unter seinem Ratsvorsitz

Brüssel/Dublin - Die sechsmonatige EU-Ratspräsidentschaft Irlands ist am Mittwoch gestartet. "Es ist Zeit für ein ambitioniertes Europa", sagte der irische Regierungschef Miche�l Martin in Dublin. Bis Ende des Jahres soll nicht nur das EU-Budget 2028-2034 stehen, sondern auch bei der Erweiterung wieder mehr Tempo gemacht werden. Es sei möglich, die Beitrittsverhandlungen mit Montenegro vor Jahresende abzuschließen, sagte EU-Ratspräsident Antonio Costa.

Nord-Stream-Verdächtiger angeklagt

Hamburg - Knapp vier Jahre nach den Anschlägen auf die Nord-Stream-Pipelines hat die deutsche Bundesanwaltschaft einen ersten Tatverdächtigen angeklagt. Die Anklageschrift sei am Mittwoch dem Ukrainer Serhii K. zugestellt worden, wie seine Anwälte laut Reuters bestätigten. Zuvor hatten unter anderem die ARD darüber berichtet. Demnach werden ihm Angriffe auf zivile Energieinfrastruktur, die Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und die Zerstörung von Bauwerken vorgeworfen.

Frau im Bezirk Baden tot aufgefunden

Ebreichsdorf - Eine 70-Jährige ist am Mittwoch in Ebreichsdorf (Bezirk Baden) tot aufgefunden worden. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen, weder ein Sturz noch Fremdverschulden konnten vorerst als Todesursache ausgeschlossen werden. Aufschlüsse soll eine Obduktion bringen, die laut Polizeisprecher Johann Baumschlager von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt gemeinsam mit der Sicherstellung der Leiche angeordnet worden ist.

Mutmaßlich massive Polizeigewalt in Wien vor Gericht

Wien - Am Mittwoch ist am Wiener Landesgericht ein außergewöhnlich drastischer Fall von mutmaßlicher Polizeigewalt verhandelt worden. Ein damals 54 Jahre alter Mann soll am 9. Mai 2024 bei seiner Festnahme am Schwarzenbergplatz in der Innenstadt von einem Polizeibeamten derart gewalttätig behandelt worden sein, dass er dadurch ein Hals-Nacken-Trauma erlitt, was laut Anklage in weiterer Folge einen Schlaganfall bewirkte.

Trump sieht Fortschritte bei Verhandlungen mit dem Iran

Doha - Die USA und der Iran haben am Mittwoch in der katarischen Hauptstadt Doha indirekte Fachgespräche über den Schiffsverkehr in der Straße von Hormuz und einen dauerhaften Waffenstillstand fortgesetzt. US-Präsident Donald Trump äußerte sich optimistisch über den Verlauf. "Die Denuklearisierung des Iran kommt gut voran", sagte Trump am Mittwoch vor Journalisten. "Es waren sehr gute Treffen, und wir werden sehen."

Nach Muren: Wieder dauerhafte Verbindung ins hintere Pitztal

St. Leonhard im Pitztal/Innsbruck/Kaunertal - Nach den Murenabgängen auf die Tiroler Pitztalstraße (L16) Montagabend infolge von heftigen Unwettern haben die intensiven Aufräum- und Sicherungsarbeiten am Mittwoch einen ersten Erfolg gebracht. Am Abend um 18.00 Uhr wurde die bereits zuvor eingerichtete Umfahrungsstraße für den gesperrten Bereich dauerhaft einspurig mit Ampelregelung geöffnet, teilte das Land in einer Aussendung mit. Die Dauer der Sperre der Pitztalstraße blieb indes vorerst weiter offen.

ÖGK-Obmann Huss hofft durch Reform auf kürzere Wartezeiten

Wien - Für Andreas Huss, Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), sind die am Mittwoch präsentierten Ergebnisse der sogenannten Reformpartnerschaft "nicht der große Wurf". Das sei aber auch gar nicht nötig, schließlich sei die Qualität im Gesundheitssystem weiter eine hohe. Zur Verringerung der Wartezeiten könnten die Pläne aber beitragen. Zudem sollten Ärztinnen und Ärzte gezielter eingesetzt, Ambulanzen und Spitalbetten entlastet werden, so Huss bei einem Medientermin.

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red