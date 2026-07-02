Russland fliegt heftige Luftangriffe auf ukrainische Städte

Kiew (Kyjiw) - Mehrere Städte in der Ukraine sind zur Zielscheibe einer außergewöhnlich heftigen Angriffswelle mit russischen Kampfdrohnen, Raketen und Marschflugkörpern geworden. Aus der Hauptstadt Kiew wurden in der Nacht auf Donnerstag Explosionen gemeldet, nach Behördenangaben gab es mindestens elf Verletzte und ein Todesopfer. Mehrstöckige Gebäude - darunter ein Hotel - seien in Flammen aufgegangen, einige Wohnhäuser komplett zerstört worden, berichtete "The Kyiv Independent".

OGH entscheidet über Urteil gegen Signa-Gründer Ren� Benko

Wien - Am Donnerstag befasst sich der Oberste Gerichtshof (OGH) mit dem ersten Urteil gegen Ren� Benko wegen betrügerischer Krida. Der Signa-Gründer war im Oktober 2025 erstinstanzlich teilschuldig gesprochen und zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Benko soll seiner Mutter 300.000 Euro geschenkt und so seinen Gläubigern vorenthalten haben. Vor dem OGH geht es nun um die Rechtsmittel des Angeklagten sowie der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA).

ÖFB-Team im Sechzehntelfinale gegen Spanien Außenseiter

Los Angeles - Österreichs Fußball-Nationalteam bestreitet am Donnerstagabend (21.00 Uhr MESZ/live ServusTV) die erste K.o.-Partie bei einer WM seit 1954. Im Sechzehntelfinale gegen Europameister Spanien sind die Österreicher krasser Außenseiter. Teamchef Ralf Rangnick will mit seiner Mannschaft nach einem Sieg gegen Jordanien (3:1), einer Niederlage gegen Argentinien (0:2) und einem Remis gegen Algerien (3:3) in Los Angeles aber überraschen.

Frau im Bezirk Baden tot aufgefunden

Ebreichsdorf - Eine 70-Jährige ist am Mittwoch in Ebreichsdorf (Bezirk Baden) tot aufgefunden worden. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen, weder ein Sturz noch Fremdverschulden konnten vorerst als Todesursache ausgeschlossen werden. Aufschlüsse soll eine Obduktion bringen, die laut Polizeisprecher Johann Baumschlager von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt gemeinsam mit der Sicherstellung der Leiche angeordnet worden ist.

Urteil im Untreue-Prozess gegen Strache erwartet

Wien - Im Untreue-Prozess gegen den Ex-FPÖ-Politiker und -Vizekanzler Heinz Christian Strache am Landesgericht in Wien dürfte am Donnerstag ein Urteil fallen. Davor wird Strache voraussichtlich noch ausführlich vom Gericht befragt. Im Zentrum der sogenannten Causa "Lebensversicherung" steht die Frage, ob Strache sich als damaliger Obmann 2014 widerrechtlich als Begünstigten einer von der Wiener Landes-FPÖ abgeschlossenen Lebensversicherung eintragen ließ.

Einigung auf "Kommunikationskanal" bei US-Iran-Gesprächen

Doha - Die USA und der Iran haben am Mittwoch in der katarischen Hauptstadt Doha indirekte Fachgespräche über den Schiffsverkehr in der Straße von Hormuz und einen dauerhaften Waffenstillstand fortgesetzt. Die Teilnehmer hätten sich darauf geeinigt, "bis morgen einen Kommunikationskanal einzurichten", erklärte Irans Vize-Außenminister Kasem Gharibabadi am Mittwoch, als er den Abschluss der Gespräche bekanntgab. Beobachter kritisierten "fehlende Transparenz" bei den Gesprächen.

Todeszahl in Venezuela steigt nach Erdbeben auf fast 2.300

Caracas - In Folge der zwei Erdbeben in Venezuela sind mittlerweile fast 2.300 Personen gestorben. Das teilte der Parlamentspräsident Jorge Rodr�guez am Mittwoch in einer Fernsehansprache mit. Nach Behördenangaben wurden zudem 11.267 Menschen verletzt. Rund 26.400 Menschen seien direkt von der Katastrophe betroffen, darunter Verletzte, psychisch Belastete sowie Menschen, deren Wohnungen zerstört oder schwer beschädigt wurden.

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red