Mindestens 13 Tote in Ukraine nach russischen Angriffen

Kiew (Kyjiw)/Dublin - Erneut sind mehrere Städte in der Ukraine zur Zielscheibe einer heftigen Angriffswelle mit russischen Kampfdrohnen, Raketen und Marschflugkörpern geworden. Aus der Hauptstadt Kiew wurden am Mittwochabend und in der Nacht Explosionen gemeldet. Laut den Behörden gab es mindestens 13 Tote und 86 Verletzte. Mehrstöckige Gebäude - darunter ein Hotel - seien in Flammen aufgegangen, einige Wohnhäuser komplett zerstört worden, berichtete das Nachrichtenportal "The Kyiv Independent".

OGH entscheidet über Urteil gegen Signa-Gründer Ren� Benko

Wien - Am Donnerstag befasst sich der Oberste Gerichtshof (OGH) mit dem ersten Urteil gegen Ren� Benko wegen betrügerischer Krida. Der Signa-Gründer war im Oktober 2025 erstinstanzlich teilschuldig gesprochen und zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Benko soll seiner Mutter 300.000 Euro geschenkt und so seinen Gläubigern vorenthalten haben. Vor dem OGH geht es nun um die Rechtsmittel des Angeklagten sowie der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA).

Pasterze bald nicht mehr Österreichs größter Gletscher

Großglockner/Innsbruck/Heiligenblut - Die Pasterze unterhalb des Gipfels des Großglockners wird bald nicht mehr den ersten Platz der größten österreichischen Gletscher innehaben. Voraussichtlich noch heuer wird mit dem Abschmelzen des Rest-Eises am "Hufeisenbruch", der letzten Verbindung zwischen Firngebiet und Gletscherzunge, gerechnet, teilten der Alpenverein (ÖAV), der Nationalpark Hohe Tauern und die Geosphere Austria am Donnerstag mit. Zum größten Gletscher Österreichs würde dann der Tiroler Gepatschferner.

Urteil im Untreue-Prozess gegen Strache erwartet

Wien - Im Untreue-Prozess gegen den Ex-FPÖ-Politiker und -Vizekanzler Heinz Christian Strache am Landesgericht in Wien dürfte am Donnerstag ein Urteil fallen. Davor wird Strache voraussichtlich noch ausführlich vom Gericht befragt. Im Zentrum der sogenannten Causa "Lebensversicherung" steht die Frage, ob Strache sich als damaliger Obmann 2014 widerrechtlich als Begünstigten einer von der Wiener Landes-FPÖ abgeschlossenen Lebensversicherung eintragen ließ.

Deutsche Koalition einigte sich auf Reformpaket

Berlin - Die Spitzen von Union und SPD in Deutschland haben sich im Koalitionsausschuss auf eine Reihe von Reformen verständigt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur nach siebeneinhalb Stunden Beratungen am späten Mittwochabend aus Koalitionskreisen, zuvor hatte der Sender ARD berichtet. Unklar blieb zunächst, wie groß das Paket ist. Über die Inhalte wollen die Chefs der Regierungsparteien CDU, CSU und SPD Donnerstag um 9.00 Uhr auf einer Pressekonferenz im Kanzleramt informieren.

Unfälle und ein Brand wegen Unwettern in Kärnten

Klagenfurt - In Kärnten hat es am Mittwochabend wegen Sturm und Gewittern erneut zahlreiche Feuerwehreinsätze gegeben. Im Drautal wurde ein Motorradlenker durch eine Sturmböe umgeworfen, was einen Serienunfall auslöste. Auf der Mölltal Bundesstraße kam ein Auto wegen Aquaplanings von der Straße ab. Und bei Millstatt wurde ein Baum auf eine Stromleitung geworfen, was einen Brand auslöste, teilte die Polizei mit.

Bademeister soll Gästen mit Taser gedroht haben

Vöcklabruck - Ein Bademeister soll in einem Freibad im Bezirk Vöcklabruck Badegäste mit einem Taser bedroht haben, um sie kurz vor Badeschluss aus dem Becken zu scheuchen. Das berichtete die "Krone" in ihrer Donnerstagausgabe. Die Polizei bestätigte auf APA-Anfrage, dass der Bürgermeister der Gemeinde eine entsprechende Anzeige erstattet habe. Laut dem Artikel sei der Mann fristlos entlassen worden.

EU-Gerichtshof entscheidet zu Milliardenstrafe gegen Google

Mountain View/Brüssel/Luxemburg - Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) entscheidet am Donnerstag (9.30 Uhr) im Rechtsstreit um eine EU-Wettbewerbsstrafe gegen Google von mehr als 4 Mrd. Euro. Die Europäische Kommission, die über die Einhaltung von Wettbewerbsregeln wacht, hatte die Buße 2018 verhängt. Sie warf dem Internetgiganten vor, das Betriebssystem Android auszunutzen, um die Marktposition seiner Suchmaschine auf unfaire Weise zu festigen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red