Mindestens 13 Tote in Ukraine nach russischen Angriffen

Kiew (Kyjiw)/Dublin - Mehrere Städte in der Ukraine sind zur Zielscheibe einer heftigen nächtlichen Angriffswelle mit russischen Kampfdrohnen, Raketen und Marschflugkörpern geworden. Laut den Behörden gab es allein in Kiew mindestens 13 Tote und 90 Verletzte. Bürgermeister Witali Klitschko sprach vom schwersten Angriff seit Kriegsbeginn. Russland habe fast 500 Drohnen und über 70 Raketen auf die Ukraine abgefeuert, erklärte Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko auf dem Onlinedienst Telegram.

OGH entscheidet über Urteil gegen Signa-Gründer Ren� Benko

Wien - Am Donnerstag hat sich der Oberste Gerichtshof (OGH) mit dem ersten Urteil gegen Ren� Benko wegen betrügerischer Krida befasst. Der Signa-Gründer war im Oktober 2025 erstinstanzlich teilschuldig gesprochen und zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Benko soll seiner Mutter 300.000 Euro geschenkt und so seinen Gläubigern vorenthalten haben. Vor dem OGH geht es nun um die Rechtsmittel des Angeklagten sowie der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA).

Kandidatur für UNO-Sicherheitsrat kostete zehn Millionen

Wien/New York - Die - letztlich erfolgreiche - Kandidatur Österreichs für den UNO-Sicherheitsrat hat den Steuerzahler zehn Millionen Euro gekostet. Das gab das Außenministerium am Donnerstag bekannt. Veranschlagt gewesen war ein doppelt so hoher Betrag: zehn Millionen Euro im Jahr 2025 und weitere zehn Millionen im Jahr 2026. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) zeigte sich erfreut: "Durch Sparsamkeit und Effizienz haben wir (...) nur halb so viel ausgegeben, wie budgetiert war."

Urteil im Untreue-Prozess gegen Strache erwartet

Wien - Im Untreue-Prozess gegen den Ex-FPÖ-Politiker und -Vizekanzler Heinz Christian Strache und einen Mitangeklagten dürften am Wiener Landesgericht am Donnerstag die Urteile fallen. Er habe "vollstes Vertrauen in die unabhängige Gerichtsbarkeit", sagte Strache vor dem Eintreten in den Gerichtssaal. In einer finalen Befragung rechnete Strache mit den früheren Wiener FPÖ-Granden ab. Hintergrund der Verhandlung ist die sogenannte Causa "Lebensversicherung".

Lebender in Erdbebentrümmern in Venezuela entdeckt

Caracas - Gut eine Woche nach dem verheerenden Doppel-Erdbeben in Venezuela versuchen hunderte Rettungskräfte, einen lebend in den Trümmern entdeckten Mann zu retten. Der 43-jährige Hern�n Gil steckte laut dem Bericht einer AFP-Reporterin am Donnerstag im besonders schwer betroffenen Ort Catia La Mar weiter unter den Trümmern eines eingestürzten siebenstöckigen Gebäudes fest.

Niederlage vor EuGH: Google muss EU-Rekordstrafe zahlen

Mountain View/Brüssel/Luxemburg - Google muss nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs eine Wettbewerbsstrafe der EU-Kommission in Rekordhöhe von 4,1 Milliarden Euro zahlen. Das Unternehmen habe Herstellern von Android-Smartphones und Mobilfunkanbietern illegale Beschränkungen auferlegt, um die Marktdominanz seiner Suchmaschine zu stärken, entschieden die Richterinnen und Richter in Luxemburg.

Deutsche Koalition einigt sich auf Reformkatalog

Berlin - Die deutsche Koalition hat sich auf ein umfangreiches Reformpaket geeinigt. CDU, CSU und SPD hätten einen "ganzen Katalog von bedeutenden Reformen" beschlossen, um "Deutschland in die Zukunft zu führen", sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Donnerstag nach dem Koalitionsausschuss am Vorabend. Vereinbart wurde unter anderem eine Einkommensteuerreform, die Abschaffung der telefonischen Krankschreibung und die Umsetzung der Beschlüsse der Rentenkommission bis Ende 2026.

Familiennachzug in rechtlicher Schwebe

Wien - Mit dem heutigen Tag ist der von der Regierung verfügte Stopp der Familienzusammenführung ausgelaufen. Doch eine Nachfolgeregelung gibt es noch nicht, womit man in diesem Bereich quasi im rechtlichen Nirvana angelangt ist. Ändern wird sich das erst in einigen Wochen, wenn die Länder ihren Segen zur Verlagerung des Familiennachzugs in das Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes gegeben haben.

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red