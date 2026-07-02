Benko nach OGH-Entscheid erstmals rechtskräftig verurteilt

Wien - Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat am Donnerstag den Schuldspruch des ersten Urteils gegen Ren� Benko wegen betrügerischer Krida bestätigt. Damit ist Benko erstmals rechtskräftig schuldig gesprochen worden. Den Teilfreispruch hob das Höchstgericht indes auf und wies diesen Punkt zur Neuverhandlung an das Erstgericht, das Landesgericht Innsbruck, zurück. Der OGH hob zudem den Strafausspruch auf, das heißt, das Erstgericht muss sich auch mit der Strafhöhe neu beschäftigen.

Staatsanwaltschaft Trient erhebt Anklage gegen Benko

Trient/Bozen/Innsbruck - Wegen des Vorwurfs der Bildung einer kriminellen Vereinigung hat die Staatsanwaltschaft Trient im Rahmen der Ermittlungen zur Affäre "Romeo" Anklage gegen Signa-Gründer Ren� Benko und weitere 36 Personen erhoben. Dies teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Die Ermittlungen hatten Ende 2024 ein mutmaßliches Netzwerk aus Politik und Wirtschaft in der Region Trentino-Südtirol ans Licht gebracht.

Viele Tote in Ukraine nach russischen Angriffen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Mehrere Städte in der Ukraine sind zur Zielscheibe einer heftigen nächtlichen Angriffswelle mit russischen Kampfdrohnen, Raketen und Marschflugkörpern geworden. Laut den Behörden gab es allein in Kiew mindestens 18 Tote und 90 Verletzte. Bürgermeister Witali Klitschko sprach vom schwersten Angriff seit Kriegsbeginn. Russland habe fast 500 Drohnen und über 70 Raketen auf die Ukraine abgefeuert, erklärte Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko auf dem Onlinedienst Telegram.

Urteile im Untreue-Prozess gegen Strache erwartet

Wien - Der Untreue-Prozess gegen den Ex-FPÖ-Politiker und -Vizekanzler Heinz Christian Strache und einen Mitangeklagten in der so genannten Lebensversicherung-Causa geht am Donnerstag am Wiener Landesgericht zu Ende. Mit der Urteilsverkündung sei spätestens um 17.00 Uhr zu rechnen, teilte der vorsitzende Richter informell mit. "Aufgrund des durchgeführten Beweisverfahrens besteht an der Schuld der beiden Angeklagten kein Zweifel", sagte der Staatsanwalt in seinem Schlussvortrag.

Trotz Hitzewelle nicht wärmster Juni der Messgeschichte

Wien - Vierzehn Tage lang Hitze, Temperaturen bis 40 Grad, Juni-Rekordwerte und dann teils schwere Unwetter, die über Österreich hinwegzogen: Vor allem die zweite Hälfte des Monats Juni wird wohl lange in Erinnerung bleiben. Doch die erste Hälfte sorgte dafür, dass der Juni 2026 nur der viertwärmste der Messgeschichte wurde, teilte GeoSphere Austria am Donnerstag mit.

BWB hat Supermärkte wegen Mehrwertsteuersenkung am Radar

Wien/Wiener Neudorf/Salzburg - Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) behält den Lebensmittelhandel wegen der Mehrwertsteuersenkung auf ausgewählte Grundnahrungsmittel im Auge. Die BWB nehme Hinweise und Beschwerden bei Verdacht auf Verstöße entgegen, jede eingehende Beschwerde werde sorgfältig geprüft und bei Vorliegen entsprechender Anhaltspunkte weiterverfolgt, hieß es auf APA-Anfrage. Die Supermärkte versichern, die seit 1. Juli geltende Steuersenkung an die Konsumentinnen und Konsumenten weiterzugeben.

Freispruch für Promi-Anwalt Ainedter in Berufungsprozess

Wien - Im Verfahren wegen übler Nachrede gegen den Wiener Promi-Anwalt Manfred Ainedter hat das Oberlandesgericht Wien (OLG) das Urteil des Landesgerichts aufgehoben. Wie ein Sprecher des OLG der APA bestätigte, sei der Anwalt in dem Berufungsprozess am Donnerstag rechtskräftig von dem Vorwurf freigesprochen worden. Das OLG habe eine Beweiswiederholung durchgeführt und noch einmal alle Zeugen befragen lassen - darunter auch den ehemaligen FPÖ- sowie BZÖ-Politiker Peter Westenthaler.

Mutter und Kind bei Fahrzeugraub in Wien verletzt

Wien - Ein 21-jähriger Mann hat am Mittwochabend in Wien-Donaustadt ein Auto einer 34-jährigen Frau geraubt, als diese gerade ihre achtjährige Tochter auf den Rücksitz anschnallen wollte. Dazu drängte sich der Verdächtige zwischen Mutter und Tochter, zog das Mädchen aus dem Fahrzeug und begann mit der Frau zu rangeln, um an den Fahrzeugschlüssel zu kommen, was ihm auch gelang. Er raste mit dem Pkw davon. Frau und Kind wurden bei dem Raub verletzt, so die Polizei am Donnerstag.

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red