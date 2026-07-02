Strache im "Lebensversicherung"-Prozess freigesprochen

Wien - Der Untreue-Prozess gegen den Ex-FPÖ-Politiker und -Vizekanzler Heinz Christian Strache und einen Mitangeklagten in der so genannten Lebensversicherung-Causa ist am Donnerstag am Wiener Landesgericht mit Freisprüchen für die beiden Angeklagten zu Ende gegangen. Ein Schöffensenat wies den inkriminierten Vorwurf der Untreue zurück. Zu dieser Entscheidung kam der Senat nach einer Beratungszeit von knapp 40 Minuten.

Viele Tote in Ukraine nach russischen Angriffen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Mehrere Städte in der Ukraine sind zur Zielscheibe einer heftigen nächtlichen Angriffswelle mit russischen Kampfdrohnen, Raketen und Marschflugkörpern geworden. Laut den Behörden gab es allein in Kiew mehr als 20 Tote und rund 90 Verletzte. Bürgermeister Witali Klitschko sprach vom schwersten Angriff seit Kriegsbeginn. Russland habe fast 500 Drohnen und über 70 Raketen auf die Ukraine abgefeuert, erklärte Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko auf dem Onlinedienst Telegram.

Benko nach OGH-Entscheid erstmals rechtskräftig verurteilt

Wien - Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat am Donnerstag den Schuldspruch des ersten Urteils gegen Ren� Benko wegen betrügerischer Krida bestätigt. Damit ist Benko erstmals rechtskräftig schuldig gesprochen worden. Den Teilfreispruch hob das Höchstgericht indes auf und wies diesen Punkt zur Neuverhandlung an das Erstgericht, das Landesgericht Innsbruck, zurück. Der OGH hob zudem den Strafausspruch auf, das heißt, das Erstgericht muss sich auch mit der Strafhöhe neu beschäftigen.

Mann aus Erdbebentrümmern in Venezuela gerettet

Caracas - Gut eine Woche nach dem verheerenden Doppel-Erdbeben in Venezuela haben Rettungskräfte einen lebend in den Trümmern entdeckten Mann gerettet. Der 43-jährige Hern�n Gil war am Donnerstag im besonders schwer betroffenen Ort Catia La Mar weiter unter den Teilen eines eingestürzten siebenstöckigen Gebäudes festgesteckt. Gil habe als Wachmann in dem Gebäude gearbeitet, berichteten Anwesende.

ÖBB erhöhen Preise für Fahrkarten um 3,5 Prozent

Wien - Die ÖBB erhöhen ihre Preise für Standardtickets und Vorteilscard zum Fahrplanwechsel im Dezember um durchschnittlich 3,5 Prozent. Die Erhöhung liege unter der Inflationsrate des Jahres 2025 und entspreche den Tarifanpassungen der Verkehrsverbünde Ost-Region (VOR) oder Steiermark (Verbund Linie), erklärte das staatliche Bahnunternehmen am Donnerstag per Aussendung. Auch im Vorjahr hatten die ÖBB die Preise um 3,5 Prozent erhöht, im Dezember 2024 waren es 4,9 Prozent.

1.174.978 Migranten beantragten Aufenthaltstitel in Spanien

Madrid - In Spanien haben im Zuge des Regularisierungsprogramms fast 1,2 Millionen Ausländer eine Legalisierung ihres Aufenthaltes beantragt. Die Staatsministerin für Migration, Pilar Cancela, nannte am Donnerstag in Madrid die endgültige Zahl von insgesamt 1.174.978 Anträgen, von denen mehr als die Hälfte bereits bearbeitet seien. Die Frist für die Anträge des im April gestarteten Programms war am Dienstag ausgelaufen. 67 Prozent der Antragsteller kamen aus Lateinamerika.

Tote bei Bombenexplosion in Damaskus

Damaskus - Bei der Explosion einer Bombe in einem belebten Caf� im Zentrum der syrischen Hauptstadt Damaskus sind mindestens fünf Menschen getötet worden. Zudem wurden 16 weitere Menschen verletzt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Sana unter Berufung auf den Rettungsdienst am Donnerstag meldete. Der Sprengsatz war dem staatlichen Fernsehen zufolge in dem Caf� nahe dem Justizpalast platziert worden. Zu der Tat bekannte sich zunächst niemand.

Verwahrloste Kinder aus Haus in den USA gerettet

Columbus (Ohio) - 16 Kinder im Alter von einem Jahr bis 18 Jahren haben Behörden im US-Bundesstaat Ohio aus deren Elternhaus geholt - vier Erwachsene wurden unter dem Verdacht der Kindeswohlgefährdung festgenommen. Die Kinder hätten in dem Haus in Hamden im Bezirk Vinton unter "bedauerlichen" Bedingungen gelebt und könnten teils nicht sprechen, hieß es auf einer Pressekonferenz am Donnerstag.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red