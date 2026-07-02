Strache im "Lebensversicherung"-Prozess freigesprochen

Wien - Der Untreue-Prozess gegen den Ex-FPÖ-Politiker und -Vizekanzler Heinz Christian Strache und einen Mitangeklagten in der so genannten Lebensversicherung-Causa ist am Donnerstag am Wiener Landesgericht mit Freisprüchen für die beiden Angeklagten zu Ende gegangen. Ein Schöffensenat wies den inkriminierten Vorwurf der Untreue zurück. Zu dieser Entscheidung kam der Senat nach einer Beratungszeit von knapp 40 Minuten.

Viele Tote in Ukraine nach russischen Angriffen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Mehrere Städte in der Ukraine sind zur Zielscheibe einer heftigen nächtlichen Angriffswelle mit russischen Kampfdrohnen, Raketen und Marschflugkörpern geworden. Laut den Behörden gab es allein in Kiew mehr als 20 Tote und rund 90 Verletzte. Bürgermeister Witali Klitschko sprach vom schwersten Angriff seit Kriegsbeginn. Russland habe fast 500 Drohnen und über 70 Raketen auf die Ukraine abgefeuert, erklärte Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko auf dem Onlinedienst Telegram.

Mann aus Erdbebentrümmern in Venezuela gerettet

Caracas - Gut eine Woche nach dem verheerenden Doppel-Erdbeben in Venezuela haben Rettungskräfte einen lebend in den Trümmern entdeckten Mann gerettet. Der 43-jährige Hern�n Gil war am Donnerstag im besonders schwer betroffenen Ort Catia La Mar weiter unter den Teilen eines eingestürzten siebenstöckigen Gebäudes festgesteckt. Gil habe als Wachmann in dem Gebäude gearbeitet, berichteten Anwesende.

Tote bei Bombenexplosion in Damaskus

Damaskus - Bei einer Explosion im Zentrum der syrischen Hauptstadt Damaskus sind nach staatlichen Angaben mindestens sechs Menschen getötet worden. 22 weitere seien verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium mit. Aus Kreisen des Ministeriums hieß es unterdessen, die Zahl der Todesopfer sei auf sieben gestiegen, drei Menschen schwebten in Lebensgefahr.

Verwahrloste Kinder aus Haus in den USA gerettet

Columbus (Ohio) - 16 Kinder im Alter von einem Jahr bis 18 Jahren haben Behörden im US-Bundesstaat Ohio aus deren Elternhaus geholt - vier Erwachsene wurden unter dem Verdacht der Kindeswohlgefährdung festgenommen. Die Kinder hätten in dem Haus in Hamden im Bezirk Vinton unter "bedauerlichen" Bedingungen gelebt und könnten teils nicht sprechen, hieß es auf einer Pressekonferenz am Donnerstag.

1.174.978 Migranten beantragten Aufenthaltstitel in Spanien

Madrid - In Spanien haben im Zuge des Regularisierungsprogramms fast 1,2 Millionen Ausländer eine Legalisierung ihres Aufenthalts beantragt. Die Staatsministerin für Migration, Pilar Cancela, nannte am Donnerstag in Madrid die endgültige Zahl von insgesamt 1.174.978 Anträgen, von denen mehr als die Hälfte bereits bearbeitet seien. Die Frist für die Anträge des im April gestarteten Programms war am Dienstag ausgelaufen. 67 Prozent der Antragsteller kamen aus Lateinamerika.

Kanzler lobt Konstruktivität bei Reformpartnerschaft

Wien - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hat am Donnerstag abermals den durch die Reformpartnerschaft erzielten Kompromiss gelobt. Die Verhandlungen seien sehr konstruktiv verlaufen. "Es hat nicht so lange gedauert, weil es an Konstruktivität, an Reformwillen gemangelt hätte. Ganz im Gegenteil: Weil das vorhanden war, hat es so lange gedauert, weil man in die Details gegangen ist, weil man sich um Lösungen bemüht hat", sagte Stocker im Interview mit der APA.

ÖBB erhöhen Preise für Fahrkarten um 3,5 Prozent

Wien - Die ÖBB erhöhen ihre Preise für Standardtickets und Vorteilscard zum Fahrplanwechsel im Dezember um durchschnittlich 3,5 Prozent. Die Erhöhung liege unter der Inflationsrate des Jahres 2025 und entspreche den Tarifanpassungen der Verkehrsverbünde Ost-Region (VOR) oder Steiermark (Verbund Linie), erklärte das staatliche Bahnunternehmen am Donnerstag per Aussendung. Auch im Vorjahr hatten die ÖBB die Preise um 3,5 Prozent erhöht, im Dezember 2024 waren es 4,9 Prozent.

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red