Russischer Raketenhagel auf Kiew - viele Tote und Verletzte

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Für die ukrainische Hauptstadt Kiew ist es eine der schwersten Nächte seit Kriegsbeginn gewesen. Mit Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen attackierte Russland in der Nacht auf Donnerstag die Drei-Millionenstadt am Fluss Dnipro. Mindestens 27 Menschen kamen nach Angaben des Militärgouverneurs der Hauptstadt, Tymur Tkatschenko, ums Leben, weitere 91 wurden verletzt. Zuvor hatte die Polizei von 100 Verletzten gesprochen. 70 Personen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Mann aus Erdbebentrümmern in Venezuela gerettet

Caracas - Gut eine Woche nach dem verheerenden Doppel-Erdbeben in Venezuela haben Rettungskräfte einen lebend in den Trümmern entdeckten Mann gerettet. Der 43-jährige Hern�n Gil war am Donnerstag im besonders schwer betroffenen Ort Catia La Mar weiter unter den Teilen eines eingestürzten siebenstöckigen Gebäudes festgesteckt. Gil habe als Wachmann in dem Gebäude gearbeitet, berichteten Anwesende.

Wiener Donauinselfest startet in dreitägige Party

Wien - Das Wiener Donauinselfest startet am Freitag in seine 43. Ausgabe. Bei Gratiseintritt sind bis Sonntag auf der Hauptbühne etwa My Ugly Clementine, Giant Rooks, Zartmann, Gert Steinbäcker, Kamrad oder Nico Santos zu sehen. Auf den anderen Bühnen reicht die Bandbreite von Metal von Airbourne über Kabarett von Thomas Mraz bis zu Schlager von Jazz Gitti. Die Wetterprognosen versprechen angenehm-sommerliche Temperaturen bei höchstens vereinzelten Niederschlägen.

Erneut großer Andrang bei Medizin-Aufnahmetest

Wien - Bis zu 16.880 Personen treten am Freitag zum Aufnahmetest für das Medizinstudium an. In einer mehrstündigen österreichweit einheitlichen Prüfung werden 1.950 Studienplätze für Human- bzw. Zahnmedizin an den Medizin-Unis Wien, Graz und Innsbruck bzw. der Medizin-Fakultät Linz vergeben. Das sind um 50 mehr als zuletzt. Bis zu 87 sind dabei sogenannte "gewidmete" Studienplätze für Aufgaben im öffentlichen Interesse.

Sommerferien-Start in Wien, Niederösterreich und Burgenland

Wien - Knapp 520.000 Kinder und Jugendliche in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland starten am Freitag nach der Zeugnisverteilung in die neunwöchigen Sommerferien. Für die 670.000 Schülerinnen und Schüler in den anderen Bundesländern beginnt der Urlaub erst eine Woche später. Schulbeginn ist im Osten wieder am 7., im Westen am 14. September.

Tote bei Bombenexplosion in Damaskus

Damaskus - Bei einer Explosion im Zentrum der syrischen Hauptstadt Damaskus sind nach staatlichen Angaben mindestens sechs Menschen getötet worden. 22 weitere seien verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium mit. Aus Kreisen des Ministeriums hieß es unterdessen, die Zahl der Todesopfer sei auf sieben gestiegen, drei Menschen schwebten in Lebensgefahr.

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red