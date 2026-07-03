ÖFB-Team nach 0:3 gegen Spanien im WM-Sechzehntelfinale out

Los Angeles - Österreichs Fußball-Nationalteam ist bei der WM im Sechzehntelfinale ausgeschieden. Die ÖFB-Auswahl verlor am Donnerstag im Los Angeles Stadium gegen Spanien nach Toren von Mikel Oyarzabal (36., 89.) und Pedro Porro (66.) 0:3. Während für Österreich die erste WM-Teilnahme seit 1998 beendet ist, gewann Spanien erstmals seit dem WM-Finale 2010 ein K.o.-Match bei einem Weltturnier - und das verdient. Die Iberer hatten Chancen auf mehr Tore, das ÖFB-Team keine einzige zwingende.

Russischer Raketenhagel auf Kiew - viele Tote und Verletzte

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Für die ukrainische Hauptstadt Kiew ist es eine der schwersten Nächte seit Kriegsbeginn gewesen. Mit Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen attackierte Russland in der Nacht auf Donnerstag die Drei-Millionenstadt am Fluss Dnipro. Mindestens 27 Menschen kamen nach Angaben des Militärgouverneurs der Hauptstadt, Tymur Tkatschenko, ums Leben, weitere 91 wurden verletzt. Zuvor hatte die Polizei von 100 Verletzten gesprochen. 70 Personen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.

"New York Post": Swift und Kelce sollen geheiratet haben

New York - Taylor Swift und Travis Kelce haben im kleinen Kreis geheiratet - noch vor der geplanten Feier im New Yorker Madison Square Garden. Das berichtete die Rubrik "Page Six" der "New York Post" am Donnerstag unter Berufung auf mehrere ungenannte Quellen. Zuvor soll das Paar in dieser Woche insgesamt 26 Millionen US-Dollar (knapp 23 Millionen Euro) für wohltätige Zwecke in den USA gespendet haben, teilte eine Vertreterin Swifts mit.

Neun Tote bei Bombenexplosion in Damaskus

Damaskus - Bei einer Explosion im Zentrum der syrischen Hauptstadt Damaskus sind nach staatlichen Angaben neun Menschen getötet worden. Zudem seien 20 Personen verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium mit. Zu dem möglichen Anschlag bekannte sich zunächst niemand. Nach Angaben des Innenministeriums explodierte ein improvisierter Sprengsatz in einem Caf� nahe dem Justizpalast im Zentrum von Damaskus. Das Gebiet sei weiträumig abgesperrt worden.

Erneut großer Andrang bei Medizin-Aufnahmetest

Wien - Bis zu 16.880 Personen treten am Freitag zum Aufnahmetest für das Medizinstudium an. In einer mehrstündigen österreichweit einheitlichen Prüfung werden 1.950 Studienplätze für Human- bzw. Zahnmedizin an den Medizin-Unis Wien, Graz und Innsbruck bzw. der Medizin-Fakultät Linz vergeben. Das sind um 50 mehr als zuletzt. Bis zu 87 sind dabei sogenannte "gewidmete" Studienplätze für Aufgaben im öffentlichen Interesse.

Wiener Donauinselfest startet in dreitägige Party

Wien - Das Wiener Donauinselfest startet am Freitag in seine 43. Ausgabe. Bei Gratiseintritt sind bis Sonntag auf der Hauptbühne etwa My Ugly Clementine, Giant Rooks, Zartmann, Gert Steinbäcker, Kamrad oder Nico Santos zu sehen. Auf den anderen Bühnen reicht die Bandbreite von Metal von Airbourne über Kabarett von Thomas Mraz bis zu Schlager von Jazz Gitti. Die Wetterprognosen versprechen angenehm-sommerliche Temperaturen bei höchstens vereinzelten Niederschlägen.

Sommerferien-Start in Wien, Niederösterreich und Burgenland

Wien - Knapp 520.000 Kinder und Jugendliche in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland starten am Freitag nach der Zeugnisverteilung in die neunwöchigen Sommerferien. Für die 670.000 Schülerinnen und Schüler in den anderen Bundesländern beginnt der Urlaub erst eine Woche später. Schulbeginn ist im Osten wieder am 7., im Westen am 14. September.

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red