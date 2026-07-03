ÖFB-Team nach 0:3 gegen Spanien im WM-Sechzehntelfinale out

Los Angeles - Österreichs Fußball-Nationalteam ist bei der WM im Sechzehntelfinale ausgeschieden. Die ÖFB-Auswahl verlor am Donnerstag im Los Angeles Stadium gegen Spanien nach Toren von Mikel Oyarzabal (36., 89.) und Pedro Porro (66.) 0:3. Während für Österreich die erste WM-Teilnahme seit 1998 beendet ist, gewann Spanien erstmals seit dem WM-Finale 2010 ein K.o.-Match bei einem Weltturnier - und das verdient. Die Iberer hatten Chancen auf mehr Tore, das ÖFB-Team keine einzige zwingende.

Ukraine: Viele Tote und Verletzte nach russischen Angriffen

Kiew (Kyjiw)/Sumy - Nach dem schweren russischen Luftangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew am Donnerstag ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 30 gestiegen. Drei weitere Leichen seien geborgen worden, teilt der ukrainische Katastrophenschutz mit. Zudem wurden den Behörden zufolge mehr als 90 Menschen verletzt. In der Nacht auf Freitag sind nach Behördenangaben durch neue Angriffe zwei weitere Menschen getötet und acht verletzt worden.

Sommerferien-Start in Wien, Niederösterreich und Burgenland

Wien - Knapp 520.000 Kinder und Jugendliche in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland starten am Freitag nach der Zeugnisverteilung in die neunwöchigen Sommerferien. Für die 670.000 Schülerinnen und Schüler in den anderen Bundesländern beginnt der Urlaub erst eine Woche später. Schulbeginn ist im Osten wieder am 7., im Westen am 14. September.

Erneut großer Andrang bei Medizin-Aufnahmetest

Wien - Bis zu 16.880 Personen treten am Freitag zum Aufnahmetest für das Medizinstudium an. In einer mehrstündigen österreichweit einheitlichen Prüfung werden 1.950 Studienplätze für Human- bzw. Zahnmedizin an den Medizin-Unis Wien, Graz und Innsbruck bzw. der Medizin-Fakultät Linz vergeben. Das sind um 50 mehr als zuletzt. Bis zu 87 sind dabei sogenannte "gewidmete" Studienplätze für Aufgaben im öffentlichen Interesse.

3.000 Menschen wegen Waldbrands in Südfrankreich evakuiert

Montpellier - Wegen der schweren Waldbrände in Südfrankreich müssen immer mehr Menschen ihre Häuser und Unterkünfte verlassen. Nach dem Ausbruch eines neuen Feuers in Sainte-Marie-la-Mer seien fast 3.000 Personen evakuiert worden, teilte am Donnerstagabend die Feuerwehr mit. Ungefähr die Hälfte der Betroffenen wurde von Campingplätzen geholt, wo Dutzende Wohnmobile und auch 26 Bungalows durch die Flammen zerstört wurden.

Wiener Donauinselfest startet in dreitägige Party

Wien - Das Wiener Donauinselfest startet am Freitag in seine 43. Ausgabe. Bei Gratiseintritt sind bis Sonntag auf der Hauptbühne etwa My Ugly Clementine, Giant Rooks, Zartmann, Gert Steinbäcker, Kamrad oder Nico Santos zu sehen. Auf den anderen Bühnen reicht die Bandbreite von Metal von Airbourne über Kabarett von Thomas Mraz bis zu Schlager von Jazz Gitti. Die Wetterprognosen versprechen angenehm-sommerliche Temperaturen bei höchstens vereinzelten Niederschlägen.

Mann zündet sich vor UNO-Hauptquartier an und stirbt

New York - Ein Mann hat sich vor dem UNO-Hauptquartier in New York in Brand gesetzt und dabei gestorben. In einem Krankenhaus sei sein Tod festgestellt worden. US-Medienberichten zufolge handelte es sich um einen Tibet-Aktivisten. Die Ermittler bestätigten dies nicht. Ein Sprecher von UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres teilte mit, er sei "bestürzt über den tragischen und schrecklichen Vorfall".

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red