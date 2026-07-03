Iran warnt Feinde anlässlich Khamenei-Trauerfeier

Teheran - Irans Streitkräfte haben vor Beginn der Trauerfeiern für den getöteten obersten Führer Ayatollah Ali Khamenei ihre Feinde vor Angriffen gewarnt. "Jede Fehlkalkulation wird mit einer entschlossenen und noch härteren Antwort als je zuvor beantwortet werden. Einer Antwort, die für immer in ihrer Geschichte der Schande verzeichnet bleiben wird", hieß es in einer Erklärung der Revolutionsgarden, die iranische Medien verbreiteten.

Spritpreise haben nach Reduktion der Preisbremse zugelegt

Wien - Mit 1. Juli wurde die Spritpreisbremse der Regierung zurückgefahren, seitdem haben die Spritpreise angezogen. Diesel kostete am gestrigen Donnerstag im Schnitt 1,742 Euro je Liter, bei Eurosuper lag der Verkaufspreis bei 1,688 Euro. Zum Vergleich: Am Dienstag, dem Tag vor der Reduktion der Preisbremse, lag der Diesel bei 1,707 Euro, Superbenzin kostete 1,660 Euro. Wobei auch schon am Dienstag ein Anstieg gegenüber dem Montag zu bemerken war.

Moldauischer Premierminister überraschend zurückgetreten

Chisinau - Der Premierminister der Republik Moldau, Alexandru Munteanu, hat Freitag früh überraschend seinen Rücktritt vom Amt bekannt gegeben. Zuvor hatte er ein Gespräch mit Staatspräsidentin Maia Sandu geführt. Als Grund für den Schritt gab Munteanu anschließend auf Social-Media-Plattformen an, sein Mandat nicht mehr im Einklang mit seinen Prinzipien und Überzeugungen ausüben zu können. Munteanu hatte erst vor knapp acht Monaten sein Amt angetreten.

Prozess gegen Linzer Ex-Bürgermeister Luger vertagt

Linz - Der Untreue-Prozess gegen den Linzer Ex-Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) ist am Freitag auf unbestimmte Zeit vertagt worden. Der Ex-Stadtchef soll im Zusammenhang mit der Brucknerhausaffäre ein juristisches Gutachten um gut 19.000 Euro in Auftrag gegeben haben, das nach Ansicht der Staatsanwaltschaft vor allem in seinem eigenen Interesse gewesen sei. Das Gericht will die Gutachterin als Zeugin befragen.

Ukrainische Angriffe auf Russland mit zwei Toten

Kiew (Kyjiw)/Belgorod/Brjansk - Bei ukrainischen Angriffen auf russische Grenzregionen sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Bei einem Raketenangriff auf Belgorod sei eine Frau in ihrem Auto durch Splitterverletzungen gestorben, wie der Bürgermeister der Stadt am Freitag im Onlinedienst Telegram schrieb. Dabei sei auch zivile Infrastruktur beschädigt worden, es habe Probleme bei der Strom- und Wasserversorgung gegeben. Zudem sei in der Region Brjansk ein Mann von einer Kamikaze-Drohne getötet worden.

Sommerferien-Start in Wien, Niederösterreich und Burgenland

Wien - Knapp 520.000 Kinder und Jugendliche in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland starten am Freitag nach der Zeugnisverteilung in die neunwöchigen Sommerferien. Für die 670.000 Schülerinnen und Schüler in den anderen Bundesländern beginnt der Urlaub erst eine Woche später. Schulbeginn ist im Osten wieder am 7., im Westen am 14. September.

Erneut großer Andrang bei Medizin-Aufnahmetest

Wien - Bis zu 16.880 Personen treten am Freitag zum Aufnahmetest für das Medizinstudium an. In einer mehrstündigen österreichweit einheitlichen Prüfung werden 1.950 Studienplätze für Human- bzw. Zahnmedizin an den Medizin-Unis Wien, Graz und Innsbruck bzw. der Medizin-Fakultät Linz vergeben. Das sind um 50 mehr als zuletzt. Bis zu 87 sind dabei sogenannte "gewidmete" Studienplätze für Aufgaben im öffentlichen Interesse.

Mehrere Häuser wegen Gasaustritts in OÖ evakuiert

Neumarkt im Hausruckkreis - Mehrere Häuser sind am frühen Donnerstagabend in Neumarkt im Hausruckkreis (Bezirk Grieskirchen) evakuiert worden, nachdem bei Bauarbeiten eine Gasleitung beschädigt worden war. Als die Feuerwehr zu dem Gebäude anrückte, hörten Einsatzkräfte schon ein lautes Zischen vom austretenden Gas. Zudem roch es stark danach, teilte die Freiwillige Feuerwehr Neumarkt mit.

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red