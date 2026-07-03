Iran warnt Feinde anlässlich Khamenei-Trauerfeier

Teheran - Irans Streitkräfte haben vor Beginn der Trauerfeiern für den getöteten obersten Führer Ayatollah Ali Khamenei ihre Feinde vor Angriffen gewarnt. "Jede Fehlkalkulation wird mit einer entschlossenen und noch härteren Antwort als je zuvor beantwortet werden. Einer Antwort, die für immer in ihrer Geschichte der Schande verzeichnet bleiben wird", hieß es in einer Erklärung der Revolutionsgarden, die iranische Medien verbreiteten.

Prozess gegen Linzer Ex-Bürgermeister Luger vertagt

Linz - Der Untreue-Prozess gegen den Linzer Ex-Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) ist am Freitag auf unbestimmte Zeit vertagt worden. Der Ex-Stadtchef soll im Zusammenhang mit der Brucknerhausaffäre ein juristisches Gutachten um gut 19.000 Euro in Auftrag gegeben haben, das nach Ansicht der Staatsanwaltschaft vor allem in seinem eigenen Interesse gewesen sei. Das Gericht will die Gutachterin als Zeugin befragen.

13.248 stellten sich Aufnahmetest für Medizinstudium

Wien - 13.248 Personen haben am Freitag am Aufnahmetest für das Medizinstudium teilgenommen. Sie bewarben sich dabei um einen von 1.950 Studienplätzen für Human- und Zahnmedizin an den Medizin-Unis Wien, Innsbruck und Graz bzw. an der Medizin-Fakultät der Uni Linz. Damit stehen um 50 Plätze mehr als zuletzt zur Verfügung. Stark zugenommen hat zuletzt das Interesse für Zahnmedizin. Zumindest in Wien ging die Zahl der Bewerber aus Deutschland zurück.

Moldauischer Premierminister überraschend zurückgetreten

Chisinau - Der moldauische Premierminister Alexandru Munteanu ist am Freitag überraschend zurückgetreten. Mit seinem Rücktritt muss auch die gesamte Regierung abtreten. "In dem Moment, als mir klar wurde, dass ich mein Mandat nicht mehr in Übereinstimmung mit meinen Prinzipien und Überzeugungen ausüben kann, habe ich mich für den Rücktritt entschieden", erklärte er auf der Onlineplattform X. Munteanu werde das Amt aber bis zur Ernennung eines Nachfolgers weiterführen.

Tausende protestieren gegen Sparkurs bei Mercedes-Benz

Stuttgart - Tausende Beschäftigte von Mercedes-Benz im deutschen Bundesland Baden-Württemberg gehen gegen die Ausweitung des Sparkurses bei dem Autobauer auf die Straße. Gesamtbetriebsratschef Ergun Lümali sagte anlässlich einer Kundgebung am Freitag in Sindelfingen: "Die Beschäftigten sind mit den Plänen des Vorstands und des Abbaus des Sozialstaats nicht einverstanden." Das Management wolle hart erkämpfte Errungenschaften zurückdrehen. Das sei keine Grundlage für weitere Gespräche.

Polizeieinsatz nach Aschenbecherwurf bei Public Viewing

Wien - Bei einer Auseinandersetzung bei einem WM-Public-Viewing bei einem Lokal am Wiener Donaukanal am Donnerstagabend ist eine Frau schwer verletzt worden. Ein bekennender Spanien-Fan hatte sich dort Scharmützel mit Anhängern des ÖFB-Teams geliefert. Der Mann warf einen Aschenbecher und traf die Freundin eines seiner Kontrahenten im Gesicht. Die 25-Jährige verlor mehrere Zähne und erlitt einen Kieferbruch. Die Polizei musste gegen 22.30 Uhr mit einem Großaufgebot einschreiten.

Spritpreise haben nach Reduktion der Preisbremse zugelegt

Wien - Mit 1. Juli wurde die Spritpreisbremse der Regierung zurückgefahren, seitdem haben die Spritpreise angezogen. Diesel kostete am gestrigen Donnerstag im Schnitt 1,742 Euro je Liter, bei Eurosuper lag der Verkaufspreis bei 1,688 Euro. Zum Vergleich: Am Dienstag, dem Tag vor der Reduktion der Preisbremse, lag der Diesel bei 1,707 Euro, Superbenzin kostete 1,660 Euro. Wobei auch schon am Dienstag ein Anstieg gegenüber dem Montag zu bemerken war.

NASA-Mission zur Satellitenrettung gestartet

Washington - Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat eine beispiellose Mission zur Rettung eines Forschungssatelliten gestartet. Ein unbemanntes Schleppraumschiff namens "Link" hob dafür mithilfe eines "Stargazer"-Flugzeugs und einer "Pegasus"-Rakete von einem Atoll der Marshallinseln im Südpazifik ab, wie die NASA am Freitag mitteilte.

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red