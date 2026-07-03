Iran warnt Feinde anlässlich Khamenei-Trauerfeier

Teheran - Irans Streitkräfte haben vor Beginn der Trauerfeiern für den getöteten obersten Führer Ayatollah Ali Khamenei ihre Feinde vor Angriffen gewarnt. "Jede Fehlkalkulation wird mit einer entschlossenen und noch härteren Antwort als je zuvor beantwortet werden. Einer Antwort, die für immer in ihrer Geschichte der Schande verzeichnet bleiben wird", hieß es in einer Erklärung der Revolutionsgarden, die iranische Medien verbreiteten.

Kiew soll zwei Jahre je 70 Mrd. Euro Militärhilfe erhalten

Brüssel - Die von Russland angegriffene Ukraine soll beim NATO-Gipfel in Ankara ein neues Versprechen für milliardenschwere Militärhilfen bekommen. Darauf verständigten sich Vertreter der 32 Bündnisstaaten wenige Tage vor dem Spitzentreffen in Brüssel in den abschließenden Beratungen über die geplante Gipfelerklärung, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr.

Ukrainische Angriffe gegen Russland mit mindestens 10 Toten

Kiew (Kyjiw)/Belgorod/Brjansk - Bei einer groß angelegten ukrainischen Offensive sind am Freitag nach russischen Angaben mindestens zehn Menschen getötet worden. Bei einer Drohnenattacke auf einen Markt in Tokmak, im von Russland kontrollierten Teil der ukrainischen Region Saporischschja, wurden etwa fünf Menschen getötet und 18 weitere verletzt. Das erklärte der örtliche Gouverneur im Onlinedienst Telegram. Zuvor hatten russische Behörden bereits über mehrere Tote infolge ukrainischer Angriffe berichtet.

Opposition teilt vor Nationalrat gegen Regierung aus

Wien - Im Vorfeld der fünftägigen Plenartagung des Nationalrats kommende Woche haben Opposition und Regierung am Freitag gegeneinander ausgeteilt. Die Grünen kündigten an, dem Budget nicht zustimmen zu wollen. Auch die FPÖ dürfte wohl nicht mitstimmen, die Partei verweist aber noch auf die nächste Klubsitzung. Die Freiheitlichen wollen abseits des Budgets eigene Akzente setzten. Die SPÖ reagierte wiederum deutlich auf die Kritik der Grünen.

Lkw krachte in der Steiermark in Friseursalon - Chefin tot

St. Johann in der Haide - Ein Lkw-Lenker ist Freitagvormittag mit seinem mit Schotter beladenen Schwerfahrzeug in ein Friseurgeschäft gekracht und die 60-jährige Chefin ist dabei ums Leben gekommen. Zwei andere Frauen, die gerade im Salon waren, wurden schwer verletzt, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit. Ursache dürfte ein medizinischer Notfall beim 62-jährigen Lkw-Lenker gewesen sein, er war allerdings auch leicht alkoholisiert.

Reformpartnerschaft - Für Länder ist nun der Bund am Ball

Bregenz/Vandans/Innsbruck - Die beiden Landeshauptleute von Vorarlberg und Tirol, Markus Wallner und Anton Mattle (beide ÖVP), sehen nach der Einigung auf Grundzüge einer Reformpartnerschaft zwischen Bund und Ländern am 1. Juli nun den Bund am Ball. Man erwarte sich rasche Vorschläge für die gesetzliche Ausgestaltung, so Wallner am Freitag bei der Staffelholzübergabe des Ländervorsitzes im illwerke vkw zentrum in Vandans (Montafon). Man sei sich bewusst, dass noch viel Arbeit nötig sei.

NASA-Mission zur Satellitenrettung gestartet

Washington - Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat eine beispiellose Mission zur Rettung eines Forschungssatelliten gestartet. Ein unbemanntes Schleppraumschiff namens "Link" hob dafür mithilfe eines "Stargazer"-Flugzeugs und einer "Pegasus"-Rakete von einem Atoll der Marshallinseln im Südpazifik ab, wie die NASA am Freitag mitteilte. "Link" soll dabei das Himmelsobservatorium "Swift" in seine Umlaufbahn zurückbringen und so vor dem Absturz bewahren.

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red