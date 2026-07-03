Donauinselfest-Start mit Sonne, Staub und SPÖ-Stars

Wien - Bei angenehmen Temperaturen, aber stürmischen Böen ist am Freitag das Donauinselfest in seine 43. Ausgabe gestartet. Am Auftakttag stehen etwa My Ugly Clementine, Zartmann, Avatar, Andy Borg und Reinhold Bilgeri zur Wahl. Einer inzwischen jahrelangen Tradition folgend, stattete ein Tross roter Politpromis dem Treiben am Nachmittag einen Besuch ab.

Ukrainische Angriffe gegen Russland mit mindestens 10 Toten

Kiew (Kyjiw)/Belgorod/Brjansk - Bei einer groß angelegten ukrainischen Offensive sind am Freitag nach russischen Angaben mindestens zehn Menschen getötet worden. Bei einer Drohnenattacke auf einen Markt in Tokmak, im von Russland kontrollierten Teil der ukrainischen Region Saporischschja, wurden etwa fünf Menschen getötet und 18 weitere verletzt. Das erklärte der örtliche Gouverneur im Onlinedienst Telegram. Zuvor hatten russische Behörden bereits über mehrere Tote infolge ukrainischer Angriffe berichtet.

Kiew soll zwei Jahre je 70 Mrd. Euro Militärhilfe erhalten

Brüssel - Die von Russland angegriffene Ukraine soll beim NATO-Gipfel in Ankara ein neues Versprechen für milliardenschwere Militärhilfen bekommen. Darauf verständigten sich Vertreter der 32 Bündnisstaaten in Brüssel. Konkret sieht die geplante Zusage vor, über zwei Jahre hinweg eine Mindestfinanzierung in Höhe von 70 Milliarden Euro pro Jahr für militärische Ausrüstung, Unterstützung und Ausbildung bereitzustellen - also insgesamt 140 Milliarden Euro.

OLG hebt Diversion in Prozess um Pilnacek-Laptop auf

Wien - Das Oberlandesgericht Wien (OLG) hat die Diversion im Prozess wegen Falschaussage in der Causa Pilnacek aufgehoben. Die Richter des OLG argumentierten die Entscheidung mit "generalpräventiven Erwägungen", heißt es in einer Aussendung des Gerichts. Das Verfahren gegen die Vertraute des verstorbenen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek und deren frühere Mitbewohnerin wegen Falschaussage muss demnach fortgesetzt werden.

ALDE-Kongress in Wien: Europas Liberale feiern 50 Jahre

Wien - Die NEOS-Vorsitzende und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger hat bei der Eröffnung eines Kongresses der europäischen Liberalen in der Wiener Hofburg dazu aufgerufen, sich lautstark gegen Nationalisten zur Wehr zu setzen und Reformen in Europa zu forcieren. Die 1976 gegründete Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa (ALDE) feierte auf Einladung der NEOS mit der Veranstaltung am Freitag und Samstag ein halbes Jahrhundert Parteigeschichte.

Aus für Spitalsabteilungen: Salzburg, Steiermark kooperieren

Schwarzach/Schladming - Nach Oberösterreich hat die Steiermark nun auch mit Salzburg eine bundesländerübergreifende Vereinbarung für die Übernahme von Spitalspatienten getroffen: Die entsprechende Finanzierungsvereinbarung ist am Freitag vom steirischen Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl und seiner Salzburger Amtskollegin Daniela Gutschi (beide ÖVP) im Kardinal Schwarzenberg Klinikum in Schwarzach im Salzburger Pongau unterzeichnet worden.

Lkw krachte in der Steiermark in Friseursalon - Chefin tot

St. Johann in der Haide - Ein Lkw-Lenker ist Freitagvormittag mit seinem mit Schotter beladenen Schwerfahrzeug in ein Friseurgeschäft gekracht und die 60-jährige Chefin ist dabei ums Leben gekommen. Zwei andere Frauen, die gerade im Salon waren, wurden schwer verletzt, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit. Ursache dürfte ein medizinischer Notfall beim 62-jährigen Lkw-Lenker gewesen sein, er war allerdings auch leicht alkoholisiert.

Reformpartnerschaft - Für Länder ist nun der Bund am Ball

Bregenz/Vandans/Innsbruck - Die beiden Landeshauptleute von Vorarlberg und Tirol, Markus Wallner und Anton Mattle (beide ÖVP), sehen nach der Einigung auf Grundzüge einer Reformpartnerschaft zwischen Bund und Ländern am 1. Juli nun den Bund am Ball. Man erwarte sich rasche Vorschläge für die gesetzliche Ausgestaltung, so Wallner am Freitag bei der Staffelholzübergabe des Ländervorsitzes im illwerke vkw zentrum in Vandans (Montafon). Man sei sich bewusst, dass noch viel Arbeit nötig sei.

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red