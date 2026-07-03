Ranghohe Iraner und Gäste erweisen Khamenei letzte Ehre

Teheran - Einen Tag vor Beginn der offiziellen Trauerfeierlichkeiten im Iran für Ayatollah Ali Khamenei haben Präsident Masoud Pezeshkian und andere ranghohe Regierungsvertreter dem im Krieg getöteten obersten Führer des Landes die letzte Ehre erwiesen. Auch ausländische Gäste wie der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew und Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif besuchten die Mosalla von Teheran, einen weitläufigen Moschee-Komplex, in den der Sarg am Freitag gebracht worden war.

Ukrainische Angriffe gegen Russland mit mindestens 10 Toten

Kiew (Kyjiw)/Belgorod/Brjansk - Bei einer groß angelegten ukrainischen Offensive sind am Freitag nach russischen Angaben mindestens zehn Menschen getötet worden. Die ukrainischen Streitkräfte zerstörten nach eigenen Angaben eine Brücke im Zentrum der von Russland besetzten Halbinsel Krim. In mehr als zehn Bezirken auf der Krim kam es zu Stromausfällen aufgrund der ukrainischen Angriffe. Nach einem Drohnenangriff stoppte die viertgrößte russische Ölraffinerie Norsi Insidern zufolge die Rohölverarbeitung.

Kiew soll zwei Jahre je 70 Mrd. Euro Militärhilfe erhalten

Brüssel - Die von Russland angegriffene Ukraine soll beim NATO-Gipfel in Ankara ein neues Versprechen für milliardenschwere Militärhilfen bekommen. Darauf verständigten sich Vertreter der 32 Bündnisstaaten in Brüssel. Konkret sieht die geplante Zusage vor, über zwei Jahre hinweg eine Mindestfinanzierung in Höhe von 70 Milliarden Euro pro Jahr für militärische Ausrüstung, Unterstützung und Ausbildung bereitzustellen - also insgesamt 140 Milliarden Euro.

Zehn Tote bei Bombenexplosion in Damaskus

Damaskus - Bei einer Explosion im Zentrum der syrischen Hauptstadt Damaskus sind nach staatlichen Angaben zehn Menschen getötet worden. Zudem seien 20 Personen verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium mit. Zu dem möglichen Anschlag bekannte sich zunächst niemand. Nach Angaben des Innenministeriums explodierte ein improvisierter Sprengsatz in einem Caf� nahe dem Justizpalast im Zentrum von Damaskus. Das Gebiet sei weiträumig abgesperrt worden.

Müllhalle in Wien in Brand - Tangente gesperrt

Wien - Die Wiener Feuerwehr ist wegen des Brandes einer Müllhalle in Wien-Donaustadt zu einem Großeinsatz ausgerückt. Die Südosttangente musste aber zwischen dem Knoten Kaisermühlen und dem Stadlauertunnel wegen der starken Rauchentwicklung in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden, bestätigte die Polizei einen Bericht des ORF. Laut der Berufsrettung Wien dürfte sich niemand in der Halle aufgehalten haben. Verletzte gab es demnach nicht, hieß es.

OLG hebt Diversion in Prozess um Pilnacek-Laptop auf

Wien - Das Oberlandesgericht Wien (OLG) hat die Diversion im Prozess wegen Falschaussage in der Causa Pilnacek wieder aufgehoben. Die Richter des OLG argumentierten die Entscheidung mit "generalpräventiven Erwägungen", heißt es in einer Aussendung des Gerichts. Das Verfahren gegen die Vertraute des verstorbenen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek und deren frühere Mitbewohnerin wegen Falschaussage muss demnach fortgesetzt werden.

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red