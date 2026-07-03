Beginn der Trauerfeiern für Irans Obersten Führer Khamenei

Teheran - An diesem Samstag beginnen im Iran die öffentlichen Trauerfeierlichkeiten für den getöteten obersten Führer Ayatollah Ali Khamenei. Zunächst sind drei Tage lang Zeremonien in der Hauptstadt Teheran geplant. Sein Leichnam soll dann in die Pilgerstadt Ghom sowie den Irak gebracht werden, ehe Khamenei am kommenden Donnerstag in seiner Heimatstadt Mashhad beerdigt wird.

Moskau meldet Einnahme von Kostjantyniwka in der Ostukraine

Kiew (Kyjiw)/Belgorod/Brjansk - Moskau hat am Freitag die Einnahme der ostukrainischen Stadt Kostjantyniwka gemeldet. "Die Stadt steht nun vollständig unter unserer Kontrolle", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow vor Journalisten. Kostjantyniwka ist ein strategisch wichtiger Stützpunkt auf dem Weg zu den letzten größeren Städten in der Donbass-Region, die noch unter der Kontrolle Kiews stehen. Die Stadt, die vor dem Krieg 78.000 Einwohner zählte, war seit Ende 2025 schwer umkämpft.

USA feiern 250 Jahre Unabhängigkeit

Washington - Die Vereinigten Staaten von Amerika feiern an diesem Samstag die 250-jährige Geschichte ihres Landes. An dem ohnehin traditionsreichen Feiertag werden dieses Jahr besonders große Feierlichkeiten erwartet: Größere Partys sind landesweit und in Metropolen wie New York, Boston und Los Angeles angekündigt. US-Präsident Donald Trump wird am Abend eine Ansprache halten. Sein Auftritt ist für 21.45 Uhr US-Ostküstenzeit (Sonntag, 3.45 Uhr MESZ) geplant.

Papst Leo XIV. besucht "Flüchtlingsinsel" Lampedusa

Vatikanstadt/Lampedusa - Papst Leo XIV. besucht am Samstag die italienische Mittelmeerinsel Lampedusa. Das Oberhaupt der katholischen Kirche will dort an das Schicksal von Migranten erinnern, die auf oftmals seeuntauglichen Booten die gefährliche Überfahrt über das Meer wagen. Die kleine Insel gilt seit langer Zeit als einer der Brennpunkte der Migrationsbewegung aus Afrika nach Europa. Rund dreieinhalb Stunden wird Leo auf Lampedusa verbringen. Höhepunkt ist eine große Messe unter freiem Himmel.

AfD-Parteitag beginnt - Umfangreiche Proteste erwartet

Erfurt - In Erfurt, der Landeshauptstadt des ostdeutschen Bundeslands Thüringen, beginnt am Samstag ein zweitägiger Bundesparteitag der AfD (Alternative für Deutschland). Die Parteispitze soll neu gewählt werden, die Vorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla werden voraussichtlich im Amt bestätigt. Es sind Proteste angesagt. Die Sicherheitsbehörden rechnen mit 50.000 zumeist friedlichen Gegendemonstranten, aber auch bis zu 2.500 gewaltbereiten Aktivisten sowie Straßenblockaden.

Wiener S-Bahn-Sperren beginnen

Wien - Bauarbeiten bremsen ab Samstag die Wiener Schnellbahn ein. Der Verkehr auf der sogenannten Stammstrecke wird zwischen Floridsdorf und dem Bahnhof Praterstern eingestellt. Auch einige nördliche Anschlüsse sind betroffen. Die Sperre der S80 beginnt ebenfalls, da nach Vorliegen der Genehmigungen nun an der Verbindungsbahn zwischen Hütteldorf und Meidling gewerkt werden kann. Im Sommer wird zudem auch die Strecke zwischen Meidling und Hauptbahnhof nicht befahren.

WHO: Mehr als 450 Tote bei Ebola-Ausbruch in DR Kongo

Kinshasa/Bunia/Kampala - Bei dem Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo sind laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) bis Anfang Juli 452 Menschen gestorben. Bisher seien 1.460 bestätigte Fälle gemeldet worden, so die WHO am Freitag. Die Zahlen decken sich mit zeitgleichen Angaben der Regierung des Kongo. Die US-Gesundheitsbehörde CDC hatte ihre Alarmstufe auf die höchste Stufe angehoben und dies mit der Sorge über die schnelle Ausbreitung des seltenen Bundibugyo-Stamms begründet.

Brand einer Müllhalle in Wien unter Kontrolle

Wien - Der Großbrand einer Müllhalle in Wien-Donaustadt ist laut einem Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr "unter Kontrolle". Es gelang den Einsatzkräften demnach, ein Übergreifen des Feuers auf den Sondermüllbereich zu verhindern und den Brand auf das Gebäude zu begrenzen. Wie lange der Einsatz noch dauern wird, war aber noch nicht absehbar. Verletzt wurde niemand.

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red