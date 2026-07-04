Trauerfeiern für Irans Obersten Führer Khamenei begonnen

Teheran - In der iranischen Hauptstadt Teheran haben die öffentlichen Trauerfeiern für den im Krieg getöteten obersten Führer Ayatollah Ali Khamenei begonnen. Aufnahmen im Staatsfernsehen zeigten den Sarg des Religionsführers aufgebahrt in der Großmoschee Mosalla. Zahlreiche Anhänger strömten am frühen Samstag bereits seit der Dämmerung zum Veranstaltungsort.

Popstar Swift und Football-Profi Kelce haben geheiratet

New York - Popstar Taylor Swift (36) und Football-Profi Travis Kelce (36) sind verheiratet. Das gab eine Sprecherin am Freitag (Ortszeit) bekannt. Die Trauungszeremonie im Madison Square Garden in New York sei von US-Schauspieler Adam Sandler geleitet worden, der ein Freund des Paares ist. Trauzeugen waren die Brüder Austin Swift und Jason Kelce. New York feierte mit Botschaften auf Videobildschirmen mit, die Spitze des Empire State Building glitzerte in Hellblau.

Ukraine attackierte russische Ölanlagen bei St. Petersburg

St. Petersburg - Die Ukraine hat erneut russische Ölanlagen an der Ostsee bei St. Petersburg mit Drohnen angegriffen. Der Gouverneur des Umlands der Metropole, Alexander Drosdenko, berichtete, dass 67 feindliche Drohnen abgeschossen worden seien. Dafür gab es keine unabhängige Bestätigung, es deutet aber auf einen größeren Angriff hin.

Massive Verkehrsblockaden gegen AfD-Parteitag in Erfurt

Erfurt - Vor dem Parteitag der deutschen Rechtsaußenpartei AfD in Erfurt haben Gegendemonstranten mehrere Hauptverkehrsstraßen blockiert und somit massive Behinderungen verursacht. Wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte, blockierten jeweils hunderte Protestierende die Autobahn A 71 am Erfurter Kreuz und die Bundesstraßen B 7 und B 4. Der öffentliche Nahverkehr kam teilweise zum Erliegen. Insgesamt befanden sich demnach rund 15.000 Demonstranten in der Stadt.

Paris und London wollen Straße von Hormuz mit Oman absichern

Paris/London - Nach der iranischen Ablehnung einer internationalen Marinemission in der Straße von Hormuz wollen Frankreich und Großbritannien mit dem Oman eine sichere Schifffahrt durch die Meerenge gewährleisten. "Das Sultanat Oman hat sich bereit erklärt, mit Frankreich und dem Vereinigten Königreich zusammenzuarbeiten, um die Sicherheit der Schifffahrt in seinen Hoheitsgewässern zu gewährleisten", teilten Paris und London in einer gemeinsamen Erklärung am Abend mit.

Trump warnt zu USA-Jubiläum vor Kommunisten

Washington - US-Präsident Donald Trump hat anlässlich des 250. Geburtstags der USA seine Landsleute vor kommunistischem Gedankengut gewarnt. "Man kann Kommunist sein oder Patriot", sagte der Republikaner vor Anhängern im US-Staat South Dakota. Trump verwendet den Begriff Kommunismus seit einiger Zeit häufiger, um auch linke, innenpolitische Gegner und deren Positionen zu attackieren.

ÖVP-Klubchef Gödl glaubt an Kompromisslösung bei Wehrdienst

Wien - ÖVP-Klubobmann Ernst Gödl ist zuversichtlich, dass sich die Regierung bei der Wehrpflichtdebatte auf einen Kompromiss einigen wird. Man habe lange diskutiert und sich angenähert, zeigte er sich im Interview mit der APA optimistisch, im Sommer - vielleicht schon im Juli - eine Lösung zu finden, "die für Österreich passt und die auch von der Wehrdienstkommission [...] am Ende goutiert wird". ÖVP, SPÖ und NEOS hatten zuletzt drei unterschiedliche Modelle präferiert.

Waldbrand nahe Touristenhochburg in Spanien

Barcelona - Mehr als 200 Feuerwehrleute haben nach Angaben der Behörden in Spanien einen sich ausbreitenden Waldbrand in der Nähe des beliebten Touristenziels Costa Brava bekämpft. Das Feuer war Freitagfrüh in der Nähe der Gemeinde La Bisbal d'Empord� in der nordöstlichen Region Katalonien ausgebrochen. Der Ort liegt rund 20 Kilometer von der Küste entfernt. Im Nachbarland Portugal forderten die Behörden ausländische Hilfe an.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red