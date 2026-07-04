Trauerfeiern für Irans Obersten Führer Khamenei begonnen

Teheran - Mehr als vier Monate nach seiner Tötung haben am Samstag im Iran unter großen Sicherheitsvorkehrungen die öffentlichen Trauerfeiern für den obersten Führer Ayatollah Ali Khamenei begonnen. Aufnahmen im Staatsfernsehen zeigten den Sarg des Religionsführers aufgebahrt in der Großmoschee Mosalla. Zahlreiche Anhänger strömten bereits seit der Dämmerung zum Veranstaltungsort.

Popstar Swift und Football-Profi Kelce haben geheiratet

New York - Popstar Taylor Swift (36) und Football-Profi Travis Kelce (36) sind verheiratet. Das gab eine Sprecherin am Freitag (Ortszeit) bekannt. Die Trauungszeremonie im Madison Square Garden in New York sei von US-Schauspieler Adam Sandler geleitet worden, der ein Freund des Paares ist. Trauzeugen waren die Brüder Austin Swift und Jason Kelce. New York feierte mit Botschaften auf Videobildschirmen mit, die Spitze des Empire State Building glitzerte in Hellblau.

Papst besucht Friedhof der Namenlosen auf Lampedusa

Vatikanstadt/Lampedusa - Papst Leo XIV. ist am Samstag mit einem Flugzeug auf Lampedusa eingetroffen. Bei seiner Ankunft auf der Mittelmeerinsel wurde er vom italienischen Staatssekretär Alfredo Mantovano, Siziliens Regionalpräsident Renato Schifani sowie von Lampedusas Bürgermeister Filippo Mannino empfangen. Anschließend fuhr der Papst zum Friedhof der Insel, wo er Blumen an den Gräbern mehrerer im Mittelmeer ums Leben gekommener Migranten niederlegte.

Tangente nach Brand einer Müllhalle weiter gesperrt

Wien - Nach dem Großbrand in einem Entsorgungsbetrieb in Wien-Donaustadt ist die Südosttangente (A23) zwischen dem Knoten Kaisermühlen und dem Stadlauer Tunnel in beiden Fahrtrichtungen weiterhin gesperrt. Eine Überprüfung durch einen Statiker ergab der Feuerwehr zufolge, dass die Halle akut einsturzgefährdet ist und die Strecke daher vorerst nicht freigegeben werden kann. Auch die Nachlöscharbeiten verzögerten sich, da das Gebäude nicht betreten werden konnte.

AfD-Parteitag in Erfurt begonnen

Erfurt - Begleitet von massiven Protesten hat am Samstag in Erfurt der Bundesparteitag der deutschen Rechtsaußenpartei AfD begonnen. Im Mittelpunkt des zweitägigen Delegiertentreffens der in Teilen rechtsextremen Partei stehen Personalentscheidungen: Die AfD-Vorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla stellen sich der Wiederwahl, auch der gesamte Parteivorstand muss turnusgemäß neu gewählt werden.

Ukraine attackierte russische Ölhafen bei St. Petersburg

St. Petersburg - Die Ukraine hat erneut russische Ölanlagen an der Ostsee bei St. Petersburg mit Drohnen angegriffen. Der Gouverneur der Region Leningrad, Alexander Drosdenko, berichtete, dass 72 feindliche Drohnen abgeschossen worden seien. Bei der nächtlichen Attacke wurde den Behörden zufolge auch ein Ostseehafen für Ölexporte getroffen. Der Gouverneur von Sankt Petersburg, Alexander Beglow, sprach von einem groß angelegten Angriff auf die Metropole mit sechs Millionen Einwohnern.

Paris und London wollen Straße von Hormuz mit Oman absichern

Paris/London - Nach der iranischen Ablehnung einer internationalen Marinemission in der Straße von Hormuz wollen Frankreich und Großbritannien mit dem Oman eine sichere Schifffahrt durch die Meerenge gewährleisten. "Das Sultanat Oman hat sich bereit erklärt, mit Frankreich und dem Vereinigten Königreich zusammenzuarbeiten, um die Sicherheit der Schifffahrt in seinen Hoheitsgewässern zu gewährleisten", teilten Paris und London in einer gemeinsamen Erklärung am Abend mit.

Trump warnt zu USA-Jubiläum vor Kommunisten

Washington - US-Präsident Donald Trump hat anlässlich des 250. Geburtstags der USA seine Landsleute vor kommunistischem Gedankengut gewarnt. "Man kann Kommunist sein oder Patriot", sagte der Republikaner vor Anhängern im US-Staat South Dakota. Trump verwendet den Begriff Kommunismus seit einiger Zeit häufiger, um auch linke, innenpolitische Gegner und deren Positionen zu attackieren.

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red